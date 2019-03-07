親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

致詞全文／王金平宣布參選總統 要終結兩岸戰爭

悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

運動筆記【教練！我想跑步！】打造你的跑者「腳踝」終於雪恥高雄馬啦~
健行筆記北大武山-我的完百日誌【台北北投】天朗氣清好復健．惠風和暢紗帽山
NBA焦點球員- Kemba Walker (3月7日)今日最佳好球- Karl-Anthony Towns (3月6日)

賽事心得／高雄馬拉松 終於雪恥跑完全馬啦！

2019-03-07 10:17運動筆記 姿姿兒

來了大高雄第二次，第一次飲恨終點前這次是來雪恥的啦，終於挑戰成功！

前一晚民宿老闆跟我們豪小說：「他一小時可以跑25公里，還是慢慢跑」「全馬很簡單啦，兩小時就可以完賽啦」。說一下他大概60幾，身材像彭彭丁滿的彭彭。

離開民宿前，看到鞋櫃上的Ｙ拖不見了，心急如焚，還以為這次不能跑了，不能雪恥了，真的差點哭出來。民宿的小姐就急忙幫我找，有房客把我Ｙ拖當拖鞋了，（這間民宿鞋子只能放樓下鞋櫃，有室內拖），結束一場驚魂記～

一早擠上了「跑者列車」。不誇張，我以為來到了日本東京尖峰時段。

到了現場，聽到寄物時間剩下最後15分鐘（起跑時間5:50，當下時間5:25分）寄物前，先喝了一瓶白蘭氏雞精，東西掛身上後，趕緊匆忙的到現場，只是工作人員動作太慢，都快起跑了，不誇張還有好幾排好幾十位在排隊。

原本好期待韓國瑜來鳴槍，但沒來（我想滿多人失望的！終於進入起跑區，一看那麼多人，一直往前擠到前方，但光離開起跑點那刻就花了10分鐘之久。

25K跟42K一起起跑，人太多，全部擠在一起八公里進入補給後排廁所，超久崩潰中...在10公里後，到比賽結束前至少停交管有十次左右。

進入鼓山路差不多15公里停下那刻，馬上說了「不想跑了」超生氣的！！！

18公里，不想跟前方補給站等待廁所，只好到派出所跟借廁所，然後喝茶聊天

到21公里，wow現場雞精補給全數喝光，沒拍下堆積如山的雞精瓶有點可惜~直到25公里才喝到，路才慢慢變寬敞。原本以為無法維持穩定，多虧有喝到雞精，被消耗殆盡的力氣有了精神，但交管一樣照停，加上太陽已經熱情招待了，跑跑停停下，

加上沿路上熱情民眾和學生們的加油鼓勵，與他們擊掌回應，讓我們的心情更加亢奮可以繼續戰鬥！！！

從27公里到32公里補給都有吃到魚丸，太幸福了！

到35公里喝到冰沙士真是太爽快，真是我的救命符阿~~~~~

沿路慢慢跑穩穩的前進，雖然不快但一步一步的也快回到終點，踏上世運跑道，進終點那片刻，很興奮越跑越快。

都已經忘了男友說的要牽手、高舉歡呼進終點！好在男友在一旁說「慢一點」、「慢一點」。很開心跑完這場賽事，真的後半段超熱簡直快融化了。

分享

感謝#鐵腿鐵人週三跑班 讓我這場賽事能夠穩穩地前進

感謝#白蘭氏雞精 能在我精神疲憊下 喝下後提振精神

感謝#望高寮夜跑團 不斷互相傷害求進步

感謝#貼心男友 一路相陪不離不棄，雖然半路迷路遺失彼此，幾公里後，在人群中找到了😍

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

左手紅酒右手生蠔 吃貨不容錯過的紅酒馬

2019-03-07 10:02

萬金石馬國內IAAF積分最高 周庭印挑戰衛冕拚東奧

2019-03-06 18:10

1天1公里 送你去維也納比賽！

2019-03-07 09:55

路跑／出席跑鞋分享會 許績勝盼全國紀錄後繼有人

2019-03-06 17:08

跑步知識／打造你的跑者「腳踝」

2019-03-07 10:29

賽事心得／金門馬拉松 吞下超人系惡魔果實

2019-03-07 10:07

萬金石馬拉松17日登場 740警力義交安全維護及交管

2019-03-06 20:17

跑衣評測／穿上去的貼紮機能衣 突破自我好幫手

2019-03-06 18:34

賽事心得／人生初馬攻烏來 3根香焦撐出SUB5

2019-03-06 10:28

賽事心得／棲蘭越野挑戰賽 絕美林道中黯然落馬

2019-03-06 10:11

賽事心得／金門馬拉松 醫護鐵人專屬武士旗背包任務成功

2019-03-06 09:53

賽後心得／東京馬太冷沒能破3 雖達BQ還是難過哭了

2019-03-06 09:45

賽事心得／姬路城馬拉松 與白鷺之城的初次見面

2019-03-05 12:00

賽事心得／鹿兒島馬拉松 抽不到東京馬的最佳安慰獎！

2019-03-05 10:20

賽事心得／姬路城馬拉松 把擔憂化為前進的動力

2019-03-05 10:15

賽事心得／東京馬拉松 我完賽我驕傲我為國家關門前到

2019-03-05 10:02

賽事心得／棲蘭林道越野賽 從超馬中學會榨乾自己

2019-03-05 09:50

賽事心得／花博超半馬接力賽 不一樣的228假期

2019-03-05 09:38

帶小比跑旅台灣／飛虎變裝馬拉松 好像一場同學會

2019-03-05 09:29

賽事心得／東京馬拉松 痛苦憋尿破PB

2019-03-04 06:00

賽事心得／雙溪櫻花馬拉松 連續5年完成

2019-03-04 06:00

賽事心得／峨眉鄉半程馬拉松 生平第一次的山路跑

2019-03-04 06:00

日本人跑遍台灣／峨眉鄉半程馬拉松 遇到好多高手

2019-03-04 06:00

賽事心得／指宿油菜花馬拉松 8小時讓你有吃有玩有按摩

2019-03-04 06:00

練習心得／2018備戰馬拉松 遲來的感恩與回顧

2019-03-04 06:00

東京馬／曹純玉破女子全國紀錄 田協獎金4萬

2019-03-03 23:15

東京馬／2:36:14破全國 曹純玉達世錦賽門檻

2019-03-03 11:44

一句咒語釋放跑步能量 更令早逝機率低了43%

2019-03-03 10:46

體驗心得／華為Band 3 Pro 運動手環初體驗

2019-03-03 06:00

體驗心得／竹東頭前溪團練 體驗華為運動智慧手錶

2019-03-03 06:00

賽事心得／高雄國際馬拉松 開賽提早仍遇交管吵架

2019-03-03 06:00

賽事心得／2019京都馬拉松 告別平成年代

2019-03-03 06:00

賽事心得／新手馬拉松跑者 雙溪櫻花馬完成初馬

2019-03-03 06:00

越野路跑／棲蘭林道賽今開跑 我國選手表現亮眼

2019-03-02 17:46

賽事心得／奔跑吧！2019靜岡馬拉松

2019-03-02 13:21

賽事報導／挑戰者齊聚東京馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄

2019-03-02 12:12

「埔里跑」馬拉松10日登場 客製化完賽禮藏巧思

2019-03-02 09:00

賽事心得／難忘2018大湖草莓馬 雨神同行的冠軍路

2019-03-01 15:47

賽事心得／走過8屆激推虎尾馬 輕鬆旅跑的選擇

2019-03-01 15:42
看更多

熱門文章

NBA／林書豪沉悶得2分 火箭107：95擊退暴龍

2019-03-06 11:30

NBA／勇士10年來主場最慘敗仗 柯爾：很難堪

2019-03-06 16:30

日職／果然沒有低潮！ 王柏融對羅德4支2

2019-03-06 15:49

總冠軍前哨戰？ 林書豪戲份及角色太邊緣

2019-03-06 11:56

NBA ／「給我理由輪休」 詹皇：不會缺席比賽

2019-03-06 16:12

NBA／暴龍慢熱、林書豪低迷 哈登35分火箭升空

2019-03-06 12:03

NBA／海瓦德砍30分 綠衫軍痛宰勇士快意復仇

2019-03-06 14:37

NBA／伯加特正式簽約勇士 柯爾：前場添保險

2019-03-07 10:21

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

MLB／王維中再度完美關門 春訓防禦率仍是零

2019-03-06 12:22

NBA／勇士球團成全 2K聯賽誕生首位女選手

2019-03-06 17:41

NBA／笑稱要球迷再歡送一次 諾維茨基不排除續戰

2019-03-06 15:25

NBA／喬治回歸仍吞敗 灰狼專剋雷霆

2019-03-06 12:19

NBA／擊敗唐西奇、約柯奇 字母哥獲歐洲籃球先生

2019-03-06 13:50

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

NBA／勇士慘敗柯爾痛批 球員在場上像在慢跑

2019-03-07 00:19

NBA／塞爾蒂克內部有毒？ 主帥：我們氣氛很好

2019-03-06 11:08

NBA／湖人陷陰霾 華頓：形勢艱難更需要團結

2019-03-06 13:06

NBA／哈里斯扮優雅刺客 76人多點開花戲耍魔術

2019-03-06 11:36

MLB／林子偉2打數掛蛋 隊友藥檢未過禁賽80場

2019-03-07 07:58

MLB／哈波拉攏楚奧特恐違規 天使不滿提申訴

2019-03-07 07:07

中職／味全龍相隔20年復活 環境已大不同

2019-03-06 11:26

NBA／勇士慘敗怪卡珍斯？ 格林：全隊都丟臉

2019-03-07 10:05

全英公開賽／單打種子掉滿地 戴資穎3連霸利多

2019-03-07 09:21

中職／悍將3大咖身價出爐 林益全仍有70萬

2019-03-06 17:23

NBA／湖人翻轉需時間 至少等3季再論成敗

2019-03-06 18:02

中職／復仇者聯盟身價成謎 悍將：尊重球員意願

2019-03-06 19:15

中職／50萬俱樂部16人破紀錄 胡金龍首度當一哥

2019-03-06 17:40

中職／獅隊3投手簽兩年約 王鏡銘總值突破千萬

2019-03-06 16:13

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

MLB／葛雷控洋基亂改造 凱許曼懶得多談

2019-03-07 09:22

NBA／柯利砍生涯新高40分 灰熊末節逆轉拓荒者

2019-03-06 13:32

全英羽賽／周天成首戰爆冷 鏖戰3局不敵黃宇翔

2019-03-06 21:11

中職／賺得多打不好被扣得也多 4人扣薪達10萬

2019-03-07 09:18

日職／重現手感 王柏融痛打羅德

2019-03-07 00:14

MLB／沙胖也趕不上開季 洋基考慮啟用假先發

2019-03-07 08:09

中職／「50萬俱樂部」有16人！破聯盟30年紀錄

2019-03-07 00:07

MLB／從響尾蛇轉隊道奇 波拉克想證明自己

2019-03-06 14:52

NBA／湖人戰績差牽拖交易不成 鵜鶘喊冤反擊

2019-03-07 10:09

全英羽賽／重回傷心地 小天首輪又出局

2019-03-07 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top