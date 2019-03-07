賽事心得／高雄馬拉松 終於雪恥跑完全馬啦！

2019-03-07 10:17 運動筆記 姿姿兒



來了大高雄第二次，第一次飲恨終點前這次是來雪恥的啦，終於挑戰成功！

前一晚民宿老闆跟我們豪小說：「他一小時可以跑25公里，還是慢慢跑」「全馬很簡單啦，兩小時就可以完賽啦」。說一下他大概60幾，身材像彭彭丁滿的彭彭。

離開民宿前，看到鞋櫃上的Ｙ拖不見了，心急如焚，還以為這次不能跑了，不能雪恥了，真的差點哭出來。民宿的小姐就急忙幫我找，有房客把我Ｙ拖當拖鞋了，（這間民宿鞋子只能放樓下鞋櫃，有室內拖），結束一場驚魂記～

一早擠上了「跑者列車」。不誇張，我以為來到了日本東京尖峰時段。

到了現場，聽到寄物時間剩下最後15分鐘（起跑時間5:50，當下時間5:25分）寄物前，先喝了一瓶白蘭氏雞精，東西掛身上後，趕緊匆忙的到現場，只是工作人員動作太慢，都快起跑了，不誇張還有好幾排好幾十位在排隊。

原本好期待韓國瑜來鳴槍，但沒來（我想滿多人失望的！終於進入起跑區，一看那麼多人，一直往前擠到前方，但光離開起跑點那刻就花了10分鐘之久。

25K跟42K一起起跑，人太多，全部擠在一起八公里進入補給後排廁所，超久崩潰中...在10公里後，到比賽結束前至少停交管有十次左右。

進入鼓山路差不多15公里停下那刻，馬上說了「不想跑了」超生氣的！！！

18公里，不想跟前方補給站等待廁所，只好到派出所跟借廁所，然後喝茶聊天

到21公里，wow現場雞精補給全數喝光，沒拍下堆積如山的雞精瓶有點可惜~直到25公里才喝到，路才慢慢變寬敞。原本以為無法維持穩定，多虧有喝到雞精，被消耗殆盡的力氣有了精神，但交管一樣照停，加上太陽已經熱情招待了，跑跑停停下，

加上沿路上熱情民眾和學生們的加油鼓勵，與他們擊掌回應，讓我們的心情更加亢奮可以繼續戰鬥！！！

從27公里到32公里補給都有吃到魚丸，太幸福了！

到35公里喝到冰沙士真是太爽快，真是我的救命符阿~~~~~

沿路慢慢跑穩穩的前進，雖然不快但一步一步的也快回到終點，踏上世運跑道，進終點那片刻，很興奮越跑越快。

都已經忘了男友說的要牽手、高舉歡呼進終點！好在男友在一旁說「慢一點」、「慢一點」。很開心跑完這場賽事，真的後半段超熱簡直快融化了。

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感謝#鐵腿鐵人週三跑班 讓我這場賽事能夠穩穩地前進

感謝#白蘭氏雞精 能在我精神疲憊下 喝下後提振精神

感謝#望高寮夜跑團 不斷互相傷害求進步

感謝#貼心男友 一路相陪不離不棄，雖然半路迷路遺失彼此，幾公里後，在人群中找到了😍