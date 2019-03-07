賽事心得／金門馬拉松 吞下超人系惡魔果實

2019-03-07 10:07 運動筆記 樺仔 Cook



去年在西方藍的一座島上，我遭遇到我這輩子最強大的海賊「金門馬拉松」它的外表是一付弱不禁風的廢柴樣，表現的是毫無招架之力的態勢，讓我以為這次可以很輕鬆的在4小時內獲勝。

比起之前戰鬥過的敵人應該會輕鬆許多，比如丹大林道超馬賽、遠東新世紀等等，但其實這都是它營造出來的假象。在與其交手後才恍然大悟，它隱藏著它的惡魔果實能力，每當我在筆直的加速衝刺時，它總是能以迅雷不及掩耳的姿態，阻斷我的所有攻勢，而時有突如其來的加油歡呼聲，激勵著我分泌更多的腎上腺素在賽道上突圍，但總是無功而返，幾輪爭戰過後我失敗了，在達不到的設定勝利目標4小時內，我逃出了這座島但是我明年一定會在回來獲得勝利的…一定。

很快的一年的約定時間又到了，在這一年之中我不間斷的鍛煉自己，不管是刺骨寒風的夜晚，或者艷陽高照的正午，我都持續的鍛煉著自己期待著能在下次交手時能獲得利。

今年帶著15名團員來挑戰

或許是幸運之神的眷顧，我在偶然的機緣下得到了《超人系惡魔果實-白蘭氏》這顆惡魔果實的能力就是會源源不絕的提供身體得到雞精的補充，白蘭氏雞精有著強大的疲勞恢復能力，不管是奔跑後的體力恢復又或者是起跑前的能量儲備，都能讓我得到飽足的精神跟力量。

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最後階段的奮戰

就這樣我最後終於在3：37：16的時間達成目標，讓我2019的金門馬拉松推進1分鐘新記錄完賽。

辛苦的戰鬥證明書

戰勝後的戰利品

文章中藉以隱喻海賊王漫話的方式陳述期望能引起更多的共鳴。