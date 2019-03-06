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跑衣評測／穿上去的貼紮機能衣 突破自我好幫手

2019-03-06 18:34運動筆記 小葉子

『BodyVine巴迪蔓』取『藤蔓』與『樹』之間共生共榮的大自然微妙關係，套用在人體上就像藤蔓(壓縮衣)包覆軀幹(身體)，真是有特色跟容易記憶的品牌形象！

野外跑(圖片來源:小葉子)

商品的專利特色是:『三層漸進式加壓設計』

第一層:採用涼感親膚透氣布料，吸濕排汗跟雙層加強布，在大量流汗運動後依然不感到悶熱，把熱氣溼氣都排出又能穩固壓縮肌腱！

第二層「彈性壓力貼紮」(Power-Band)[Band]繃帶的意思，我們跑步時常會貼『肌貼』，效果就是肌肉組織或是關節骨骼的支撐跟防護，透過貼布黏貼皮膚的拉緊特性去矯正姿勢和舒緩症狀,預防運動傷害！所以機能衣的彈性壓力貼紮也能夠穩固背部的肌群，肩胛骨，減少駝背跟因背部拉緊可以維持上半身姿勢挺直

第三層「彈性動能網布」(Power-Mesh)[Mesh]網孔的意思，透過網布的限制張力強化貼紮加壓穩固並且有時尚感。

運動前拉筋很重要(圖片來源:小葉子)

實穿之後發現，久穿也很舒適 ，可以當平常上班的內搭;3D立體剪裁設計很貼合各個身體部位的接觸，不會有很卡的緊繃感。吸濕排汗布料也不會感到悶熱。有時晨跑很早時會冷，但是有調節體溫功能，可以讓身體迅速活絡起來，維持體感溫度！加強身體機能的循環！可以讓身體很快熱起來加速暖身效果。另外巴迪蔓的機能衣還有防曬抗uv 的功能！

抗紫外線UPF50+ 可以省去擦防曬油的時間跟油膩感！很多特色值得您去試試。

平時穿搭也有時尚嘛？(圖片來源:小葉子)

實測體驗: 因為之前穿它牌的機能衣偏大件厚重，所以穿過巴迪蔓的壓縮機能衣時感到輕盈許多，而且不悶熱又透氣，讓我晨跑時可以更輕鬆完成晨操課表。下午我會跑野外的配速跑會是操場的間歇訓練強度！也可以穩定我的上肢不讓高速擺臂時彎腰駝背，穩定跑姿是很大的特色！

由於要測試耐穿度跟機能性，所以我大膽挑ㄧ場29公里的日月潭環湖路跑賽配速員任務去實驗。由於是山路上下坡轉換的路線，加上海拔高近湖，天氣變化大，冷熱的轉換要實驗『調節體溫』這個特性。 凌晨3:00起床，疲憊的身體就穿上機能衣，寒冷的氣溫不讓我覺得冷，穿上『巴迪蔓』後真的有被藤蔓包住的安全感，活動身體後也迅速的讓身體熱起來，不用穿厚重衣服保暖，再加ㄧ件薄的防風外套就驅車前往日月潭。

到了日月潭氣溫也是很冷，不輸我住的山城。又冷又有湖畔吹來的風頗刺骨，大多數人都彎著身子取暖，我則直挺挺的整理裝備！蓄勢待發。鳴槍後就跟著人群團跑;上下坡時容易駝背，但是 『巴迪蔓』把我支撐住，並且太陽出來時能調節體溫又防曬，不怕曬傷+乎冷乎熱中暑！

最後到了28公里最後1公里爬坡，身體很疲勞但是，上半身依然穩定不駝背的擺動身軀！被『藤蔓』包覆的完好如初！最後衝刺進終點！漂亮玩賽精準達陣！幫助許多跑友達成目標！並且也沒有汗流浹背，濕濕黏黏！依然透氣舒適無比！ㄧ大亮點是！我賽前故意不貼胸貼挑戰『巴迪蔓』對肌膚的舒適度！真的很親膚！讓我順暢完賽！是ㄧ款專業的壓縮機能衣！

參與列車長揪團練(圖片來源:小葉子)

平時穿搭時，我有工作跟出遊時測試，除了！美觀時尚外！也不易流汗濕悶臭臭。做為平時穿著也很適合，而且ㄧ直穩定的我肩胛骨！其實我以前駝背嚴重到要穿『鐵衣』(駝背矯正支架)。從跑馬拉松後訓練上肢核心後有好ㄧ些，但是平時還是會習慣駝背舒服，但是姿勢很醜也容易婆勞跟受傷！有了『藤蔓』的穩定後就會時常讓我保持『挺身而出』標準使命姿勢！

唯一要注意的一點就是要確認尺寸，此款壓縮衣很合身，如果選太小的尺寸會過緊，導致悶熱不舒服。袖口也會很短露出手腕ㄧ大截。並且壓縮衣的材質為環保素材，第一次洗會有黑色素流出來但是別擔心不是退色喔!

田徑場測試1(圖片來源:小葉子)

田徑場測試2(圖片來源:小葉子)

一整天穿著讓身體支撐穩定調節體溫，並且也不會過於緊繃感，有時感覺到沒有穿衣服ㄧ樣！很舒適！經過長時間練跑與實際參與比賽測試後，BodyVine運動壓縮衣不論在機能性跟布料上都很用心！而且親膚服貼不會磨傷乳頭。在往後的日子裏我也將會持續密集的在訓練上，工作生活中，賽事上繼續給巴迪蔓保護著！陪伴我繼續突破自我成績突破的好幫手！

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運動完收操很重要(圖片來源:小葉子)

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