賽後心得／東京馬太冷沒能破3 雖達BQ還是難過哭了

2019-03-06 09:45 運動筆記 陳啟中



對不起偶像一大迫傑，不過今天我贏你了！

坐在機場的候機室，回顧自己這次東京馬拉松的過程，不知如何下註解。

該說心滿意足，但似乎帶著些許的遺憾和不甘心。

該說時不予我，但過程中卻充滿感恩和貴人的相助。

無論如何我成功地在這段週期後，打破了自以為的界線成為一個更好的自己。>謝謝神秘贊助商和親愛的老婆幫我安排了整個流程讓我可以心無旁騖的準備這場賽事。不同於一般選手，我提前在2月27日就出發前往東京到東京時，意外的發現東京與高雄迥然不同的氣溫，對我的身體產生了不小的影響。也許是因為訓練減量、也許是時差，也許只是溫溼度的轉變，我一直覺得十分的疲勞，甚至中午時分常還帶著些許的頭痛。帶小孩去東京科學博物館時，甚至頭痛到在館內忍不住躺著睡著了。於是被保全不斷的關切。當時忍不住擔心比賽時的身體狀況。

這次賽前6-3天，我盡可能減少澱粉的攝取量，而提升天然蛋白質的攝取（如：牛排、鮭魚⋯）

我住宿在當地民宅中，每天陪老婆去超市買菜，再自己回家煮飯取代外食。這點對於飲食的調整有相當大的便利性。最後也成功解決我比賽前總是因緊張而狂拉肚子的毛病。

雖然我一直保持正常作息，但身體似乎並沒有馬上好轉。我甚至生出難道真的只能去走個過場的挫折感即使買到了Vaporfly 4%，去公園跑個400公尺也感覺十分的遙遠且異常的吃力。三月一號我來到Youtuber日本人Tomo推薦的間歇跑的聖地「代代木田徑場」，那個傳說中跑3:00min/km的配速還會不斷的被刷卡的地方。看著剛下班的跑者穿著西裝皮鞋就來到操場換裝，不會急著立刻做各自的課表，而是把每個動態伸展、熱身都確實做好，甚至暖身跑也不在跑道，而選擇了場中微微濕潤的草地慢慢地用著六分甚至更慢的速度慢慢地跑著。偶遇的肯亞菁英跑者也是慢慢地做著甩腿⋯等基本動作。

我想起教練J帥總是耳提面命對我說：別總在輕鬆跑日想跑快，結果影響到質量日的完成度和自己的信心。「就慢慢地照自己的步驟做下去，默默地相信屬於自己的那一天總會到來。」「相信訓練，也相信自己走過的每一步」

三月二號 晴13度。這天我再度來到台場，陪同家人參加Family Run雖然只有1.5km，雖然我並沒有下場跑。就是做個啦啦隊。強迫自己脫下厚重的衣物，試著讓身體活動起來。主動帶著家人做著動態熱身，也許是太陽🌞，也許是開始攝取醣類，讓我似乎活了過來。如果明天天氣這麼好，我應該可以穿上背心跑。我在心裡跟自己說。氣象預報還告訴我，明天中午12點過後才會開始下雨。（如果我ㄧ直退縮，我只會更膽怯，很多事情其實並沒有這麼難。）

分享 facebook

三月三號 Game Day 4度。一個人坐上地鐵我才發現氣象預報變了，顯示整天雨勢不斷溫度也持續地下降中，我改變心意，決定穿短袖加飄褲跑。

到了會場我也發現日本人一樣會怕冷，大家瑟縮著於少數的遮蔽處。也沒幾個人有足夠的空間去進行暖身跑。直到賽前五分鐘，我才丟棄自己身上的雨衣和長袖衣褲。我不斷的告訴自己：「我準備好了⋯⋯，會冷只是因為我還沒跑」冷風伴著雨勢不斷地攻擊在分區等待的跑者聽不到倒數，只看到滿天的紙屑，馬拉松開始了。提前了10分鐘就開始定位的手錶，意外地不斷定位失敗。即使定位到了，還是怪怪的。教練提醒過我，這裡GPS很不準。

每一個人的網誌都說一開始是下坡，不要暴衝！但我到底是多快，自己完全不知道。甚至手錶時而出現5:50min/km的龜速，時而出現3:40min/km，我的身體告訴我［不可能差這麼多］不知道速度，進行B計畫 跟上配速員配速員呢？原本在不遠處的3:00配速員為了突破人群，瞬間加速拋離大家，在五秒鐘以內瞬間離開我的視線範圍，這絕對是3:20min/km以內的配速，絕對不要跟，我一定會爆。

進行C計畫 心率控制又跑沒五分鐘，原本158-160的心跳突然發瘋似的狂飆 175 176 183，我知道這數值已經超過我的閥值心率，但我還是不覺得很喘。這心跳的數值絕對有問題，看來心率也不足以信賴。完蛋了⋯⋯計畫用完了臨時生個D計畫，跟著集團走，但不像台灣馬拉松頂多一個集團就是30-50個人。一眼望去，前方滿滿的人潮，至數百公尺長，一到轉彎處就像條快速移動的舞龍般擺動。哪裡有集團可以跟？我哪知道誰的配速是可以信賴的？（後來我才知道那條龍就是緊跟著破3配速員的千人破三團）。

計畫再次完蛋⋯⋯最好的計畫也許就是沒計畫，我決定專注於自己的跑姿，保持在需要嘴巴協助呼吸但不會喘的地步。進入純體感跑的境界21分30秒通過 5km似乎還在可接受的範圍內5km. 10km. 15km. 20km. 21km.一半了 ，似乎誤差並不大對了、輪椅組提前多少時間起跑，我忘了我的手表跟大會兜不攏。中間為了看日本大迫傑和台灣大迫杰折返向右看，頭就覺得有點酸。

不管了、今天我就當個舞龍舞獅，專注於自己。這一列天氣真的有點太涼爽，即使我帶著手套，想從身上拿Gel，居然也是十分困難。旁邊的金髮跑者為了拿水，結果冷到抓不緊杯子，一隻手伸出去抓啊抓，從第一個掃了十幾個杯子，到最後一個杯子還是沒抓住。我立馬改成雙手抱杯，總算抓到了。

天氣是天氣，我是我，往好的方向想：今天至少不會太熱，流太多汗。至少雨也不太大，我的腳底也沒濕透起水泡。而且重要的是我相信我的家人和教練一定在某個地方看著我的軌跡，今天我不是一個人。別想用保存實力的藉口欺騙自己！

謝謝偶像二 J帥的隔空傳功

雖然腳越來越疲勞，但我突然想起教練J帥的課表，原來漸速跑是這個用處。似乎速度也沒真的落差太大30km. 35km. 39km這時心率帶已經掉到肚子上了我想起這個週期的訓練，我破了自己的5km紀錄，但居然是在長跑日破的還是最後的25-30km硬咬牙撐出來。我還記得當時難受的要死，但隔天剩下的只有開心而已。

我相信只要我的心還在，只要我要求我的手繼續擺，腳自己會跟隨。今天我是個只有頭的生物，那個痠痛的是別人的腳，那個喘氣的是別人在喘，那個很冷的應該是冰淇淋。剩一公里，你還要為了這一下下，再後悔兩年，一年2700公里嗎？直到剩下195公尺，我才發現原來我還是慢了，時間已經變成3:00:10。

上次PB我距離BQ1分鐘，今天我再次以3:00:57的新PB而未能破3過完終點線，靠在柵欄上哭了。我難得跑的還不錯，卻又與破3的夢想擦肩而過。看看天空我知道了上次我跟自己說，我破BQ就不要特別準備跑步，比比鐵人賽就好。這次我跟自己說我破3，就專心準備超鐵賽就好。但一次次的失敗，卻讓我學的更多。

那個自以為要轉世投胎去肯亞，才能達到BQ的自己，終於走到了這裏，原來老天爺也相信我有一天可以做的比今天更好。強風吹拂：「我們不是要變得更快，而是要變得更強。」我想我會迎來下一次失敗，但世界很大、夢想沒有極限，誰說我下次或下下次不能變得更強！下次不行，就下下次。

再次感謝教練J帥和我的家人。可以準備存機票錢了⋯⋯。經過了兩年，從高雄到澳洲再到日本，我總算把大會時間從3:11推到3:00。39歲大叔總算達BQ了。