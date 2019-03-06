賽事心得／人生初馬攻烏來 3根香焦撐出SUB5

2019-03-06 10:28 運動筆記 陳波基



烏拉42.195km 全馬，也是山路馬，更是我的初馬!!!

不要問我為什麼選擇它？要問就要問我的隊友｢田大 & 老王 & 破董｣他們怎麼迷惑我的.....

話說4月跑完人生第一場接力馬之後，完完全全就對於路跑這件事徹底的大改觀~

' 練跑 ' 這件事已經完完全全無縫接軌融入到我日常周末的例行公事~

為了鐵道接力馬，從2018年初就開始不間歇的每個周末到跑步機練跑

從原本的3km到5km到負責的棒次5.8km~

比完賽後那種競速感以及腦內啡的暢快感久久不能退出，更不用提完賽的成就感真的是無法言喻!

也因此覺得意猶未盡，開始從5.8km慢慢增加到10km，10km依照我當初的速度，大概就是要撐在跑步機上面一個小時~

此時發現索然無味，因為你一直面對同樣的環境要撐住1hr，真的有夠無趣~~

邊興起了往外跑的意圖，結果不跑則已，一跑不得了，發現戶外跑真的太有趣了!

而且清晨時分的一切種種竟然是如此的美好，開闊的街道、清新的空氣外加美麗的風景，此時只有懊悔之前怎麼把自己狹隘的鎖在同一個地方呢？

也因此從平路到山路，從10km跑到16km，慢慢不知覺又進而突破至21km~

一切的一切都是無巧不巧，只是單純想慢慢往上增加數字~

數字一增加了，隊友一看到就開始敲鑼兼打鼓，一直賽弄我抱全馬….就這樣手給他滑下去，報了10/7日烏來 42.195km全馬！

不報則已，一報就開始緊張了，到底要怎樣跑完42.195km？

重點是各位可能沒想到，此時的我連什麼是SUB，幾分速是什麼意思？間歇是什麼？輕鬆跑又是做啥？甚至於一雙像樣的跑鞋都沒有…..

簡單來講，在跑步這領域，我根本是幼幼班，嗷嗷待哺的稚嫩菜鳥~

不過也有幸如此，我不會在一開始就逼迫自己達到不可能的標準，而是依照身體自己的體感，慢慢無章法的增加跑量~

而後來拜讀了”市民跑者”這本書，才發現原來先前這樣長時間滿滿累積上去的成果，比較安全也比較適合市民跑者-也就是在下本人~

就這樣亂槍打鳥中的慢慢摸索，再加上隊友的醍醐灌頂，一邊了解跑步的知識，一邊囤積長跑的能量

也就這樣從四月不間斷段的練習到十月，迎接我三十幾年來都沒想過會參與的全程馬拉松-42.195公里，將我帶領另外一個層次!

參賽前一日天氣大晴，但已得知隔日會是細雨綿綿，破董前一日才參加烏拉半馬的賽程~

今日跟田大特地又陪我跑我人生中第一場初馬，兩位異口同聲安心的告訴我，今日細雨陰涼，絕對是個好跑的日子，我似懂非懂的收到這個概念~

一到會場，嚇我一大跳，滿坑滿谷的人聲鼎沸，殊不知現在還是尚未破曉的清晨五點多~

我內心再想，怎麼會有這麼多熱血的民眾願意一大早奔波到這，接受這42.195KM痛苦的洗禮？

有著上次接力馬的經驗，對於寄物賽前準備，有著一定的熟悉度，但是面對不安的23KM以上的賽道里程等著我，內心還是雀躍中帶點惶恐~

面對起跑時間六點前的倒數時刻，破董又再次提醒我要先將手錶GPS定位，以免起跑後還找不到~

六點一到，主辦人宣布比賽開始，這時人群魚貫般的通過起點拱門，腳下晶片感應的逼逼聲此起彼落，提醒著大家it’s game time!

賽前破董 & 田大就提醒過我前面很難跑，因為人群很多，而田大此次打算就要享受賽道上的美食補給，因此叫我跟著破董往前邁進~

我索性就跟著破董的步伐，利用我打籃球長久訓練下來的走位技巧，前5km不時的在人縫中鑽來鑽去~

因為先前練習均已半馬為主，所以對於前21km的半程我相當有信心，甚至一度在人縫中生存下，超車了破董~

但也因如此，導致後半段嚴重掉速窘境發生~

烏來馬的路線前半21km，大致有兩階段的爬升，平日我練習中有著山路的路線，因此跑起來並未有稍稍的不適感，均能用習慣的六分多速前進。

到了20KM處左右遇到已經折返的破董，他嚇了一跳，因為看來我還能撐住速度，給我大聲鼓勵叫我穩住之後，他就大步邁進~

我看著他的速度，心想真猛阿，我都快要逼近臨界點了，他卻可以灑脫的飄逸往前….

不過馬拉松比賽絕對就是個人賽，就算我在怎麼羨慕隊友或是他人，我還是得靠我自己雙腳慢慢累積到終點。

而由於前半段配速過快，殊不知提早消耗的雙腿的肌耐力在超過26KM以後，雙腿根本就不是自己的~

賽前他們就跟我說折返點有超好吃的山豬肉跟香腸，果不其然，真的超級豐盛

但是小弟本人在下我，超擔心吃太撐完全跑不動，加上雙腿已經逼近臨界點…..所以我只能囫圇吞棗的狂吃三根香蕉…..

謀錯! 就是只有香蕉….@@

因為我超擔心下半馬抽筋後無法完賽阿~~~

再吞了三個香蕉後，果決的往折返路途上前進，接下來就是痛苦的開始，在未知的下半馬領域中，大小腿逼近抽筋的臨界

而此時看到了配速員，後面寫著5:00，我心想要跟住，應該就是5分速前進了(殊不知搞了個大烏龍)

但越跑心想越怪，我速度這麼慢，手錶配速也是7分多，為什麼配速員後面寫著5分速呢~

但此時也因為速度越來越慢，跟他們的距離越拉越大，也就不疑有他

而最後只能慢到跑走交錯慢慢前進，一邊前進一邊估算抵達終點的時間，並上演著內心的小劇場…..

為什麼我要報全馬? 明明半馬得心應手，我幹嘛要這樣折磨自己?!

為什麼我要報全馬? 明明半馬得心應手，我幹嘛要這樣折磨自己?!

為什麼我要報全馬? 明明半馬得心應手，我幹嘛要這樣折磨自己?!

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眼看著公里數慢慢逼近42KM，相對應的完賽時間也趨近於5個小時。

上演小劇場的同時內心也一邊盤算，要不要拚看看初馬在SUB5內完賽？所幸心一橫，40KM後連滾帶爬，慢慢地以小步伐高步頻的跑法衝刺向前。

不過我想在外人看起來應該只是快走，談不上衝刺吧….哈哈

最後，衝到了老街沿途人群高亢喊著加油快到了，拐彎後看到了完賽拱門，吃盡最後力氣加速通過後

看了一下大錶在5hr內，初馬SUB5已經非常欣慰了!!!

內心一股感受油然而上，分不清是完賽的激動還是終於可以不用繼續跑的感動

拖著疲憊抽筋的雙腳走完賽後取物領成績的流程，最後看著成績

大會時間: 4:59:25

晶片時間: 4:57:53

我的老天爺啊! 這數字真完美阿~最後死咬著速度要撐在SUB5的決心最終收到了美好的成果!

賽後仔細看了一下整體配速，果不其然，平常練習的21KM範疇內，均能掌握住練習時的6分多速前進，超過21KM之後就明顯的掉到7分多

更不用提完全沒接觸過的暗黑領域30KM以上，慘烈的以8分多以上速度殘喘前進~~

腳受傷後的第1年，我給自己參加人生第1場台北半馬證明傷癒了….

腳受傷後的第11年，我在給自己參加人生第1場烏來全馬證明跑久了腳還是會抽筋….

最後心得來了！1.平時練半馬無用，要練超過27 KM或30以上更好2.上坡千萬不要衝太快，後面很容易爆太慢3.初馬不能報山路，要不然很容易跑到顧路4.過25KM後大小腿跟本就是變成別人的，很想變成鋼鐵人換一組新的5. 山路根本很難配速，不過話說我想配也配不了，因爲腳不是我的6.配速員背面寫的數字單位要搞清楚，是完賽時間！是小時！並不是幾分速⋯害我跟在5:00後面還沾沾自喜

重點來了，經歷這麼痛苦的42.195KM，你問我下次還要跑全馬嗎？

我的答案是: 那當然!!!!