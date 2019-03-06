賽事心得／金門馬拉松 醫護鐵人專屬武士旗背包任務成功

2019-03-06 09:53 運動筆記 王培安



記得上一次醫鐵會員教育訓練課程在醫護鐵人洪緯欣理事長協助之下，取得「多彩線INJINJI RUN 輕量吸排五趾隱形襪」，起初這美國大廠對我來說還真不以為意，可能因為從小節儉加上職業關係，能穿能用就好深植內心，在金門馬拉松前夕丟進行李箱中，抱著辦公室吃太多中午便當上班族，想換口味多嚐鮮心態，想與它一起劃下我人生第9馬的里程碑，腦海中還在意向著跑馬前個人攜帶裝備及身為該場帶隊教官深怕遺漏些事項，照顧不夠周到的同時，醫鐵大家長陳彥良剛好打來閒聊後指派背負「醫護鐵人專屬武士旗背包」任務，整個如負重任阿～～～～其實心裡開始OS:「會交代你任務是因為看的起你好不好？！」整個正向能量開關被打開，而且這好像是我跟下屬講的幹話，1分鐘內調整好心態面對，但是心中還是考量著會不會很重？若風大會不會這個人黏在馬路上？背負著跑全馬會不會摩擦導致不適？

賽事當日，起跑前集合看到傳說中武士旗背包本人，真的整個雄壯威武了起來，在萬人之中顯超級突兀，如同一隻鴕鳥站在群雞中這樣的反差，一從會長接手過來，心裡馬上一句：「蛤？才這樣而已喔，也太輕了吧，笨耶！真的是自己嚇自己」但是寶寶心裡有苦，寶寶不說，其實心裡竊喜，加上金門當日天氣濕冷剛剛好背包與旗中間有個大夾層，空間塞兩件外套都還綽綽有餘，直接將禦寒衣物背著走，整個變成行動暖暖包，而且背包兩側也可以放補給品約10來包BCAA和撒隆巴斯2罐絕對OK，若在遊戲中根本就是防禦+20阿！身為帶隊教官的我賽前再次check各夥伴狀況皆正常後，我便開始紮裝，醫鐵制服、醫鐵腰帶、大會醫護人員辨識紅衣、大會提供急救包、腿套、跑鞋以及最特別的襪子，因為我想要跟別人不一樣，所以我選了個多彩線很像騷色，顯的格外高調，連穿在我身上都會自己特別低下頭多盯3秒，且百看不膩，跟我之前常穿的D牌襪子顯然多處不同，允許我花時間用條列式跟看到文章這裡的大大們詳解：一、顏色：剛提到就不在贅述。

二、保暖度：剛好遇到金門，體感溫度9-10度才有所體悟，完全不會有從腳底冷上身體的Fu三、磨合度：因全馬腳、襪、鞋大量磨損，之前它牌穿一次就搞的跟乞丐一樣指頭出來見客，不然就是快破快破，搞得好像衛生「襪」。

四、厚度：偏薄些，本來比較懶，跑鞋都直接穿套（不重綁鞋帶那種），我直接套路滑順且間距不影響腳鬆緊。五、舒適度：分為與皮膚接觸、鞋面接觸和裁縫收編，與鞋面接觸，因使用編織及高級面料，不會特別黏鞋，與皮膚接觸跟不用談，根本如同嬰兒屁股對尿布呵護阿！裁縫收編在五跟腳趾的指甲接縫處，這是我脫下來才看到，代表跟本在跑步途中無感，這是我覺得最奇妙之處。

六、包覆感：由下而上，腳趾、腳腹、腳背緊貼，至於過腳踝後較為寬鬆，完全感受到此廠牌爲路跑選手的用心程度，避免過度反覆摩擦導致的不適。

一定現在有大大覺得我怎麼可以將其六項列舉形容的這麼貼切，因為我現在就是穿著它阿！雖是路跑專科但也不一定要路跑才穿，就算會冬天平時拿來擋寒流也不感到厚重，另類禦寒神器！

金門馬07:00準時開賽，我與彥良會長奔馳於賽道上；有一種冷，是身體活動時不覺得冷，但停下來可能會失溫的那種冷，在行經賽道約15.7公里處發現有跑友走路顛簸，

醫護鐵人身兼重任一看到有狀況即刻上前關切，觀察判斷後處置，聯絡大會緊急救護人員至現場將人載回避免失溫，我們便繼續推進如同雷達般搜尋需要幫助的跑者，在會長陪伴下才發現原來他貼心的準備雨衣，供失溫的跑者們使用，講完我立即覺得他的腳底正在發光，怎麼會有人想的這麼周到超級貼心der，跟神一樣讓我崇拜，我也從中上了一課。

一路上撒隆巴斯、鹽礦物錠助人，加上會長的教導、鼓勵及分享，讓我感覺這場馬拉松沒什麼煎熬路段，也沒任何厭世撞牆期，最後近到終點向拱門行鞠躬禮表達感恩之意後，領獎牌、金門高粱酒...等。

相信這面獎牌掛在家裡，每次都會讓我有特別的回憶，休息區脫下鞋會長問：「你穿的襪子是高級貨！」才讓我恍然大悟，看來我對INJINJI太見外有眼不識泰山，那第10場全馬還是要請它多多指教咯！

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