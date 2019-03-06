賽事心得／棲蘭越野挑戰賽 絕美林道中黯然落馬

2019-03-06 10:11 運動筆記 Fred Lin



有沒有一場馬拉松，曾讓你熱血澎湃過？

腦海中模擬許久的畫面…當衝過終點線時，家人手在牽一起，臉上掛著初百K完賽該有的感動。也許再落下幾滴男兒淚，可以說嘴一輩子…

真實場景是，眼淚還來不及落下，而此馬卻先落得自己意料之外 ><"

代誌，永遠不是憨人想ㄟ那麼簡單。

美哉棲蘭。照片來源：漩漩

心中的悸動

奔五的年紀，跑馬，除了保持健康 & 體態外，更是一種壓力釋放與心靈解脫。或許為了更快，或許為了完賽，全然專注下，腦袋是絕對放空的。至少在那流汗的幾個小時中，不能滑手機，不會接電話，這點3C Free的自由，愈來愈珍貴。尤其偏好山林馬與郊區馬，因為能離開都市，呼吸新鮮空氣，看看美麗風景。若有不錯景緻，下回帶家人舊地同遊，一兼二顧。

2018年參與第一屆54K的賽事，甚為驚豔。第一次能跑在管制林道中，沒有吵雜擁擠，只有蟲鳴鳥叫陪伴著呼吸聲與腳步聲。賽道兩旁古木參天，完完全全的森林芬多精Buffet。久久不能忘懷這份悸動。主辦單位有心推廣山林越野，除了爭取中央 (體育署) 支持，邀請國外菁英來台切磋，時時更新賽事資訊，甚至國家地頻道還為此拍攝了一段絶美影片 ! 看到影片中熟悉的場景，心情激動，告訴自己，還想再更深入林道，成為百K一員。

取自國家地理頻道《透視內幕：棲蘭秘境馬拉松》

加強備戰

2018如來神掌一役止於82K，明白佛祖告誡小弟爬坡續航力不足; 原有戰靴的大底也太薄太軟Q，經4上4下洗刷後，避震緩衝明顯不夠，攻不上神掌最後的無名指小指連線，後段連下坡走路都疼痛不已。

棲蘭100林道大滿貫組，總爬坡約2,400M，幾乎快5座台北101的高度，想當然爾是場硬仗。為了避免憾事重演，記取教訓，週末特別加強爬坡訓練。平常風櫃嘴只練一趟，賽前2個月開始要求自己跑二趟; 內湖劍中劍，土城承天寺，甚至過年去墾丁玩，不忘從墾丁大街跑上社頂公園繞一圈再下來。目的就是要讓身體習慣坡坡相連到天邊的感覺。慢，沒關係，但可別縮缸，千萬別有倦跑的念頭出現。

坡坡相連的訓練

至於戰靴，特別訂購了一雙H牌的中厚底鞋，陽明山66K之役驗證雙腳回饋很不錯。應該就是它了。

此外，報名成功後，同步下訂棲蘭山莊2晚，力邀岳父岳母 & 妻小同來渡假。讓家人也能參與，感受賽事氣氛。有道是，攘外必先安內，齊家才能跑天下。這預算是一定要編的。

能做的，看來都具備了…

邀家人同遊棲蘭

3/2 5:00am 槍響

期待的這一刻終於開始。頭燈白光照著前方，黑暗中低著頭踏著林道向上緩推。連天公都作美，比起上屆嚴寒甚至據說樹梢結冰霰，今日氣溫舒適許多，每一吋毛細孔都能感受到這份高海拔獨有的沁涼。感謝老天爺力助。

咦，一開始呼吸就有點喘，是昨晚沒睡好嗎？

鞋底雖厚，但踏在林道上，卻有一種說不出來的奇怪感覺…

喔，賽前加購的能量包Gel竟忘了帶…但有補給站，還好吧…

歷代神木區 - 司馬遷

神木園區一隅。照片來源：歐欽濱

12K後進入神木園，據聞是亞洲最大的檜木神木園區。昨天剛和家人在此聆聽解說員導覽有趣的神木故事：依歷代著名人物命名由來？檜木與扁柏的不同？為何這群巨本沒被伐墾…？老師活潑生動的解說，遊客個個聽得趣味盎然。昨日走過，今日跑過 (孔子) (曹操) (司馬遷)…等等神木身旁時，說聲哈囉，感覺特別親切。

Open Today，For You Only

大約14K過了鴛鴦湖管制區，前方原本寫著 的柵欄門敞開。YES ! 我來了，心中這麼歡呼著。

好藍好藍的天空

Something Different

由於此區更少人車進入，賽道不再是被輾壓平整的碎石路，而是由大顆小顆碎石頭舖滿。林道中間處，突出的土堆不時長滿綠草或青苔。

我開始知道腳底感覺怪的原因了…好硬的地，好硬。加上石頭大小不一，無窮無盡鋪滿路徑，閃都沒法閃，只能踩過去。那感覺很像赤足踏在公園裡的健康步道上，一開始不以為意。跑了20K後，儘管有著厚底鞋加持，那針扎似的感覺愈來愈明顯，直到無法忽視。

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絕美林道。照片來源：漩漩

於是邊跑邊搜尋路徑中草多或泥土多的地方。林道中間突起處，或車道外側，希望那點綠洲能讓腳底感受多一點點柔軟。如此一來，本該直直往前心無旁騖，變得忽左忽右不定，專注力開始散了。

林道山徑風景絶美。藉由美景，一直告訴自己不要停。慢沒關係，走也無妨，就是不可以停。那肚子餓了沒力怎麼辦 ? 好期待每一個補給站的到來。超馬補給站間隔本來就較遠，大會供應食物飲水中規中矩，水/舒跑/香焦/蛋/蕃茄/餅干/橘子/七七乳加…都有。私心奢望的蠻牛/比魯/香腸/水餃/山豬肉…等等回神補血聖品，想想就好 ><

食物都有吃了一點，還是覺得能量補充不足，沒力氣跑起來。原以為忘了帶能量包GEL的小事，此時開始發揮後座力。想念起巷口炸雞排，那酥脆的外皮，一口咬下去，肉汁燙口的感覺…

看見台灣杉三姐妹

抵達折返點，看見台灣杉三姐妹，此行一大重點。高度70~80公尺，每株胸徑需要4∼5個人才能將它環抱，樹齡超過百年以上，也暱稱『撞到月亮的樹』。三姐妹真的好巨大，齊心聳立在這人煙罕至的地方。需抬頭仰望，雙眼的視角一次看不完。若非主辦方願意為願景奔走與推廣，凡夫俗子怎能有機會一睹芳澤？沿途更有多位攝影大師守候，為每位跑友留下專屬紀念照。

絶美林道。照片來源：歐欽濱

最後的掙扎

最累的去程達陣，時間來到7小時45分鐘。雖然時間剩不到一半，但回程下坡居多，心想應該還是來得及限時15小時內完賽吧…傻人是這麼傻想的。

50K前的上坡，偶而還可以緩跑。50K後再遇上坡，只有步兵單一模式，12分速。下坡試著想趕點時間，然而歷經了60K凹凸不整的碎石折磨，腳底板的針扎感，漸漸放大，放大，直到直衝腦門，再也忽視不了。若100K完賽需均速9分，現在上坡每公里還多花3分鐘以上，下坡賺的根本不夠上坡花，愈走愈心急。

山區到了下午瞬間起了霧。陽光遮蔽後，氣溫頓降，趕緊拿出風衣穿上保暖。前方白茫茫，視野矇朧了起來。再次打開頭燈，剩下25K，還有3小時。只要能維持7分均速，應該還有那麼一絲絲一丁丁希望…

奔至78K，就在神木園區前，一位裁判很客氣地攔住去路，關門點超時。GAME IS OVER…

絕美林道。照片來源：漩漩

仍是收穫滿滿

足足生氣悶了2天。心中不解的是，去年54K寫意完賽，意猶未盡，今年特別加強準備還會被關門？落馬，從來就不是選項之一，怎會這樣？可以放大不爽，但，終究承認自己實力不足是主因。

這麼長距離長時間的百K賽事，任何一丁點原不以為意的小事，到最後都有可能演變成落馬的關鍵。超馬如此，人生路上很多事不也這樣？尚聞前段本還有一條3K的130林道因故封閉未跑。若再加上這來回半小時，落馬只是剛好而已 ><

現在不氣了，一點都不氣了。知曉自己越級打怪。但和家人一起共度的假期 + 第一次深入林道看見台灣杉 + 棲蘭山間每一口新鮮空氣 + 諸位攝影大師重砲捕捉的奔馳身影…一切仍歷歷在目，點滴烙印在腦海，都是收穫。感謝主辦單位精心佈置這個舞台。劇本雖沒照期待演出，戲仍有看頭。未來練強些，重新粉末登場。

絕美林道。照片來源：Shun Hsu

有沒有一場馬拉松，曾讓你熱血澎湃過？

照片來源 : 諸位攝影大師

漩漩

Shun Hsu

棲蘭越野馬拉松FB

歐欽濱