賽事心得／棲蘭林道越野賽 從超馬中學會榨乾自己

2019-03-05 09:50 運動筆記 劉雯齡



時間飛快地來到棲蘭賽前，連續幾個月的低迷跑量，認真說這棲蘭 54K 要怎麼跑我也不知道。只能笑自己報名時的決心力道不夠，不到幾天就把目標丟到腦後，直到賽前幾天才開始卯起勁抱佛腳，希望能夠喚醒身體過去一點點記憶，別跑得太慘烈才好。

54K 起跑（圖片來源：陳亮嘉）

每一步都算數

富哥很少主動要求報名賽事，看了宣傳影片之後主動要求要報名這場。我擔心他期望太高，先跟他打預防針說那影片中的棲蘭只是拍攝手法，但又看他難得想跑長距離，這是他第一場全馬、也是直上超馬，我就當作一起去渡假。

富哥在賽前跟福神練上兩回 LSD，兩個人一直在那邊斷定我會棄賽，這話其實激不了跑齡超過五年的我，因為太明白跑步是很誠實的運動，無法短時間速成，沒練也很快就打回原形。

這兩個人隨便練都一個全馬以上（圖片來源：陳永富）

賽前一周拿到運筆二代裝備包，還刻意選了一個寫著「每一步都算數」的布章，激勵自己把棲蘭當作 LSD 練習，能跑多遠是多遠。

二代運筆包－每一步都算數（圖片來源：劉雯齡）

亮嘉哥的決心vs.我薄弱的意志力

開跑沒多久就遇到亮嘉哥，他問我這回預計要拿第幾名？起跑沒多久就腳酸的我苦笑著說根本沒把握完賽， 然後亮嘉哥就說那他就偏不讓我棄賽。

分享 facebook

感謝亮嘉哥美拍（圖片來源：陳亮嘉）

和亮嘉哥跑著聊著，也順順的來到林道口，這時覺得跑感不錯不想停太久。補了水之後便先上了林道，雖然速度不快，但跑跑走走的對自己還有幾分完賽的把握。只是這漫長的緩上坡終究還是拖垮了我薄弱的意志，繞過折返點後想到回程還有惱人的碎石上坡，心裡已經開始想著放棄。

54K 折返點－鴛鴦湖（圖片來源：劉雯齡）

回到了 CP4，看到跑 100K 被關門的意雯、蝦妹、黑貓都還在，還來不及思考要不要留下來等回收車，林娟姊就熱情的送上擁抱：「雯齡我在這裡吃好多補給哦！」娟姊活力十足的渲染力，讓我決定先吃一碗滷肉飯再來思考人生。

吃飽後跑，打嗝都是補給湯湯水水的味道（圖片來源：黃意雯）

沒多久也進站的亮嘉哥跟我說，現在時間還早，一定可以完賽，要我繼續跑下去。好吧！既然如此我就再努力一下，吃飽喝足的我決定先緩走一段助消化，亮嘉哥也說等他吃飽就會跟上。

只是我越走越不帶勁，賽前訓練量不足讓我跑起來的每一步都感到疼痛，後來跟上的亮嘉哥也沒逼我跑，只是算時間給我聽，說完賽勝算還很大，不要這時候就放棄了。雖然我還是要死不活的哀哀叫著說要打電話叫富哥開車來接我，但亮嘉哥就故意跑遠遠的，讓我一直能夠看得到他，卻又使不上勁叫他別再等我。

只要 8 開頭都一樣

已經被車輛壓到硬梆梆的漫長林道似乎永遠也跑不完，因為跑起來的疼痛感，讓我的速度慢到不可思議，我做著跑步的動作，但又沒有跑起來的速度，真的是很慘淡。

想到去年跑在這段林道上還很有精神，那時是因為知道自己有機會上總排，所以想追名次；相隔一年，同一條林道上，我卻在跟關門時間拚完賽，同樣都是拚，卻是兩種不同的心境。雖然震動起來的每一步都讓我痛，但看到時跑時走的亮嘉哥一直在前面不遠處，對著還有繼續在做跑步樣子的我鼓掌打氣，我就無法將放棄說出口。

>我真的跑得完嗎？亮嘉哥說只要兩點出林道，我們抓一個半小時拚那 9K 柏油綽綽有餘。我壓抑下疼痛感，終於在下午 2:09 出林道口，再度踏上柏油的感覺真好，不是因為喜歡柏油，而是我知道距離終點很近了。

亮嘉哥說，8:01 跟 8:59 完賽對他來說都一樣，我們把完賽時間掌控在 8 開頭吧！這時候的我們，正鬆口氣的走在緩上坡的台七線上。亮嘉哥只是用走的，就離我越來越遠，我試著小跑追上，發現身體的疼痛感已經沒有像在跑林道時那麼強烈了。不但如此，速度還比在跑林道時快上一些。這時的台七線多的是步兵的選手，我一個個追，越追越起勁，有種絕地復活的快感。

亮嘉哥看我跑感不錯，跟我說有機會跑進 8:30，雖然我覺得不太可能，但還是沒放棄的繼續跑著。

學會榨乾自己

剩下最後的上坡了！亮嘉哥看一個女生超過我，又跟我說再給我一個目標，要我在終點前刷三個人。天啊！我怎麼可能還有力氣呢！跑了 50K 以上還能跑起來已經是卯足全力了。但想到已經快進終點，就再拚一下吧！

我用大腦下指令告訴自己剩下來的每一步都要抬起大腿，就這樣真的又追過三個人，亮嘉哥在最後 600M 時跟我說要我先進終點，就在這時候剛剛被我刷過的其中一人跑經我身邊還跟我說加油，不曉得他說完這句話就沒力還是我因此變得更有力，我再度刷過他並再追過一個人。進終點時還真的把時間控制在 8:30 內，連自己都覺得不可思議！

完賽證書（圖片來源：劉雯齡）

感謝夢蕾主揪團報並協調訂房、交通事宜，也恭喜妳在人生初百 K 就跑出很棒的成績，看到妳跑到身上帶著戰績，還跟第三名時間拉這麼近，真的是很激烈的競爭啊！

恭喜夢蕾（圖片來源：劉雯齡）

最後還是要再次謝謝亮嘉哥，沒有你我這場就算沒棄賽也會跑到被關門，我對自己的訓練量有數，這不是我自己的意志力，是亮嘉哥的鼓勵讓我學會如何榨乾自己。

棲蘭神木園區內（圖片來源：陳亮嘉）

#感謝C3fittaiwan贊助裝備