親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

運動筆記飛虎同學會二〇一八備戰馬拉松之遲來的感恩與回顧
健行筆記天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..【尼泊爾 藍塘-3】雪國
NBA精彩演出- Luka Doncic半場大號三分球 (3月5日)林書豪當週精彩好球 (2月25日-3月3日)

賽事心得／棲蘭林道越野賽 從超馬中學會榨乾自己

2019-03-05 09:50運動筆記 劉雯齡

時間飛快地來到棲蘭賽前，連續幾個月的低迷跑量，認真說這棲蘭 54K 要怎麼跑我也不知道。只能笑自己報名時的決心力道不夠，不到幾天就把目標丟到腦後，直到賽前幾天才開始卯起勁抱佛腳，希望能夠喚醒身體過去一點點記憶，別跑得太慘烈才好。

54K 起跑（圖片來源：陳亮嘉）

每一步都算數

富哥很少主動要求報名賽事，看了宣傳影片之後主動要求要報名這場。我擔心他期望太高，先跟他打預防針說那影片中的棲蘭只是拍攝手法，但又看他難得想跑長距離，這是他第一場全馬、也是直上超馬，我就當作一起去渡假。

富哥在賽前跟福神練上兩回 LSD，兩個人一直在那邊斷定我會棄賽，這話其實激不了跑齡超過五年的我，因為太明白跑步是很誠實的運動，無法短時間速成，沒練也很快就打回原形。

這兩個人隨便練都一個全馬以上（圖片來源：陳永富）

賽前一周拿到運筆二代裝備包，還刻意選了一個寫著「每一步都算數」的布章，激勵自己把棲蘭當作 LSD 練習，能跑多遠是多遠。

二代運筆包－每一步都算數（圖片來源：劉雯齡）

亮嘉哥的決心vs.我薄弱的意志力

開跑沒多久就遇到亮嘉哥，他問我這回預計要拿第幾名？起跑沒多久就腳酸的我苦笑著說根本沒把握完賽， 然後亮嘉哥就說那他就偏不讓我棄賽。

分享

感謝亮嘉哥美拍（圖片來源：陳亮嘉）

和亮嘉哥跑著聊著，也順順的來到林道口，這時覺得跑感不錯不想停太久。補了水之後便先上了林道，雖然速度不快，但跑跑走走的對自己還有幾分完賽的把握。只是這漫長的緩上坡終究還是拖垮了我薄弱的意志，繞過折返點後想到回程還有惱人的碎石上坡，心裡已經開始想著放棄。

54K 折返點－鴛鴦湖（圖片來源：劉雯齡）

回到了 CP4，看到跑 100K 被關門的意雯、蝦妹、黑貓都還在，還來不及思考要不要留下來等回收車，林娟姊就熱情的送上擁抱：「雯齡我在這裡吃好多補給哦！」娟姊活力十足的渲染力，讓我決定先吃一碗滷肉飯再來思考人生。

吃飽後跑，打嗝都是補給湯湯水水的味道（圖片來源：黃意雯）

沒多久也進站的亮嘉哥跟我說，現在時間還早，一定可以完賽，要我繼續跑下去。好吧！既然如此我就再努力一下，吃飽喝足的我決定先緩走一段助消化，亮嘉哥也說等他吃飽就會跟上。

只是我越走越不帶勁，賽前訓練量不足讓我跑起來的每一步都感到疼痛，後來跟上的亮嘉哥也沒逼我跑，只是算時間給我聽，說完賽勝算還很大，不要這時候就放棄了。雖然我還是要死不活的哀哀叫著說要打電話叫富哥開車來接我，但亮嘉哥就故意跑遠遠的，讓我一直能夠看得到他，卻又使不上勁叫他別再等我。

只要 8 開頭都一樣

已經被車輛壓到硬梆梆的漫長林道似乎永遠也跑不完，因為跑起來的疼痛感，讓我的速度慢到不可思議，我做著跑步的動作，但又沒有跑起來的速度，真的是很慘淡。

想到去年跑在這段林道上還很有精神，那時是因為知道自己有機會上總排，所以想追名次；相隔一年，同一條林道上，我卻在跟關門時間拚完賽，同樣都是拚，卻是兩種不同的心境。雖然震動起來的每一步都讓我痛，但看到時跑時走的亮嘉哥一直在前面不遠處，對著還有繼續在做跑步樣子的我鼓掌打氣，我就無法將放棄說出口。

>我真的跑得完嗎？亮嘉哥說只要兩點出林道，我們抓一個半小時拚那 9K 柏油綽綽有餘。我壓抑下疼痛感，終於在下午 2:09 出林道口，再度踏上柏油的感覺真好，不是因為喜歡柏油，而是我知道距離終點很近了。

亮嘉哥說，8:01 跟 8:59 完賽對他來說都一樣，我們把完賽時間掌控在 8 開頭吧！這時候的我們，正鬆口氣的走在緩上坡的台七線上。亮嘉哥只是用走的，就離我越來越遠，我試著小跑追上，發現身體的疼痛感已經沒有像在跑林道時那麼強烈了。不但如此，速度還比在跑林道時快上一些。這時的台七線多的是步兵的選手，我一個個追，越追越起勁，有種絕地復活的快感。

亮嘉哥看我跑感不錯，跟我說有機會跑進 8:30，雖然我覺得不太可能，但還是沒放棄的繼續跑著。

學會榨乾自己

剩下最後的上坡了！亮嘉哥看一個女生超過我，又跟我說再給我一個目標，要我在終點前刷三個人。天啊！我怎麼可能還有力氣呢！跑了 50K 以上還能跑起來已經是卯足全力了。但想到已經快進終點，就再拚一下吧！

我用大腦下指令告訴自己剩下來的每一步都要抬起大腿，就這樣真的又追過三個人，亮嘉哥在最後 600M 時跟我說要我先進終點，就在這時候剛剛被我刷過的其中一人跑經我身邊還跟我說加油，不曉得他說完這句話就沒力還是我因此變得更有力，我再度刷過他並再追過一個人。進終點時還真的把時間控制在 8:30 內，連自己都覺得不可思議！

完賽證書（圖片來源：劉雯齡）

感謝夢蕾主揪團報並協調訂房、交通事宜，也恭喜妳在人生初百 K 就跑出很棒的成績，看到妳跑到身上帶著戰績，還跟第三名時間拉這麼近，真的是很激烈的競爭啊！

恭喜夢蕾（圖片來源：劉雯齡）

最後還是要再次謝謝亮嘉哥，沒有你我這場就算沒棄賽也會跑到被關門，我對自己的訓練量有數，這不是我自己的意志力，是亮嘉哥的鼓勵讓我學會如何榨乾自己。

棲蘭神木園區內（圖片來源：陳亮嘉）

#感謝C3fittaiwan贊助裝備

相關新聞

賽事心得／東京馬拉松 我完賽我驕傲我為國家關門前到

2019-03-05 10:02

賽事心得／花博超半馬接力賽 不一樣的228假期

2019-03-05 09:38

帶小比跑旅台灣／飛虎變裝馬拉松 好像一場同學會

2019-03-05 09:29

賽事心得／東京馬拉松 痛苦憋尿破PB

2019-03-04 06:00

賽事心得／雙溪櫻花馬拉松 連續5年完成

2019-03-04 06:00

賽事心得／峨眉鄉半程馬拉松 生平第一次的山路跑

2019-03-04 06:00

日本人跑遍台灣／峨眉鄉半程馬拉松 遇到好多高手

2019-03-04 06:00

賽事心得／指宿油菜花馬拉松 8小時讓你有吃有玩有按摩

2019-03-04 06:00

練習心得／2018備戰馬拉松 遲來的感恩與回顧

2019-03-04 06:00

東京馬／曹純玉破女子全國紀錄 田協獎金4萬

2019-03-03 23:15

東京馬／2:36:14破全國 曹純玉達世錦賽門檻

2019-03-03 11:44

一句咒語釋放跑步能量 更令早逝機率低了43%

2019-03-03 10:46

體驗心得／華為Band 3 Pro 運動手環初體驗

2019-03-03 06:00

體驗心得／竹東頭前溪團練 體驗華為運動智慧手錶

2019-03-03 06:00

賽事心得／高雄國際馬拉松 開賽提早仍遇交管吵架

2019-03-03 06:00

賽事心得／2019京都馬拉松 告別平成年代

2019-03-03 06:00

賽事心得／新手馬拉松跑者 雙溪櫻花馬完成初馬

2019-03-03 06:00

越野路跑／棲蘭林道賽今開跑 我國選手表現亮眼

2019-03-02 17:46

賽事心得／奔跑吧！2019靜岡馬拉松

2019-03-02 13:21

賽事報導／挑戰者齊聚東京馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄

2019-03-02 12:12

「埔里跑」馬拉松10日登場 客製化完賽禮藏巧思

2019-03-02 09:00

賽事心得／難忘2018大湖草莓馬 雨神同行的冠軍路

2019-03-01 15:47

賽事心得／走過8屆激推虎尾馬 輕鬆旅跑的選擇

2019-03-01 15:42

賽事心得／內科醫師迷上跑馬 平凡人生中的精彩

2019-03-01 15:12

萬金石馬EXPO走電競風 長跑好手陳秉豐名人帶路

2019-03-01 15:00

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

跑鞋評測／試跑報告 361-MERAKI2開箱文

2019-02-28 16:18

跑步知識／跑得好不如睡得好 睡跟練一樣重要！

2019-02-28 14:35

賽事心得／玩跑大湖馬吃草莓 真的不用飛日本

2019-02-28 14:30

賽事心得／台北超馬24小時賽 最壞的狀況最好的結果

2019-02-28 14:26

日本人跑遍台灣／北馬雙溪櫻花全馬 就是一場戰爭

2019-02-28 13:37

抗空汙！古都國際馬拉松應變措施已啟動

2019-02-28 13:35

影／2019台灣環島跑者圓夢計劃19曰賽day19精華版

2019-02-28 13:01

影／統一發票盃324開跑 完賽可領百年獎牌

2019-02-27 18:20

賽事心得／從投球失憶症到半馬破百 一個業餘棒球員的告白

2019-02-27 11:53

奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度

2019-02-27 10:28

賽事心得／櫻花馬拉松 辭職嶺上你雙膝硬化了嗎？

2019-02-27 10:21

賽事心得／花博馬拉松 百感交集的人生第3場半馬

2019-02-27 10:12

賽事心得／花博馬拉松 一再突破自己才是跑下去的意義

2019-02-27 10:03
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特走定了？「人生不受NBA左右」

2019-03-04 12:32

NBA／帕森斯得1分繼續偷薪 曬新歡嫩模無顧忌

2019-03-04 14:17

NBA／伯加特將回NBA？ 傳勇士、76人有意爭取

2019-03-04 15:59

NBA／怒瞪對手遭驅逐出場 菜鳥楊恩喊冤

2019-03-04 15:00

NBA／林書豪先發未能建功 暴龍延長賽敗給活塞

2019-03-04 10:51

NBA／正式加盟公鹿 加索：盼助球隊奪冠

2019-03-04 15:58

NBA／賈霸義賣4枚冠軍戒 300萬美元做慈善

2019-03-04 17:34

中職／高志綱不辦引退儀式 生涯5冠感謝飛總

2019-03-04 15:37

NBA／衛少第四節大發神威 雷霆逆轉灰熊止連敗

2019-03-04 11:37

UBA／義守搶下四強 小娟姐：球員想贏最重要

2019-03-04 19:13

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

NBA／塞爾蒂克表現起伏 老闆對季後賽仍有信心

2019-03-04 17:32

NBA／大學球衣退休儀式 艾倫帶4個兒子出席

2019-03-04 16:40

NBA／勒夫、克拉克森聯手飆分 騎士末節逆轉魔術

2019-03-04 11:09

NBA／快艇火力爆發轟垮尼克 領先湖人5場勝差

2019-03-04 10:52

MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

2019-03-04 10:55

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

MLB／陳偉殷回主場2局失4分 教頭仍給肯定

2019-03-05 07:45

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

MLB／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47

MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

2019-03-04 13:24

MLB／初登板無失分 田中將大不受計時器影響

2019-03-04 10:29

中職／高志綱笑彭政閔哭什麼 自己談到退休也哽咽

2019-03-04 17:30

跆拳道／美國公開賽掛我國旗 中國隊抗議後遭撤

2019-03-04 15:06

NBA／將與暴龍和林書豪交手 哈登：他永不退縮

2019-03-05 09:13

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

2019-03-04 12:06

WSBL／旅外陳晏宇現身 電信史上次高113分大勝台電

2019-03-04 22:31

NBA／巫師3人破20分 灰狼苦吞客場4連敗

2019-03-04 15:30

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆42分扯下綠衫軍

2019-03-04 10:54

MLB／為華盛頓奪冠？哈波坦言口誤：現在要換新目標

2019-03-04 10:56

中職／有機會進東奧？高志綱：當年也沒想到贏南韓

2019-03-04 15:57

NBA／第24場得分破40 哈登：火箭奪冠最重要

2019-03-04 23:26

NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34

中職／轉教練首亮相 高志綱：決定了就往前走

2019-03-04 23:37

UBA／8強7連敗作收 文化盼來年克服招生問題

2019-03-04 17:57

UBA／菜鳥陳范柏彥再闖小巨蛋 盼助隊奪冠

2019-03-04 21:32

UBA／劉惠茹轟32分 台師大斷文化跨季60連勝

2019-03-04 20:20

PGA／17洞吞致命柏忌 維傑辛無緣最年長冠軍

2019-03-04 12:49

MLB／道奇教頭坦承 克蕭可能趕不上開幕戰

2019-03-05 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top