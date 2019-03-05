賽事心得／花博超半馬接力賽 不一樣的228假期

2019-03-05 09:38 運動筆記 蔡千倫



開始邀大家參與這一場賽事時，很冷清，直到老王教練也要參與時，大家才熱絡起來，從收集資料、取隊名、分組、收錢，最後兩天有三個選手不能參賽，再找替補選手，身邊處處有高手，學姊/同學大力支援下，讓整個活動順利，而我們也有一個專屬休息區，這也是2018田中馬訓練營結束後第一場聚會。

天微亮我們就在會場準備，許久不見的同學們，這三個月的訓練，我們一起苦、一起嘗到甜美果實，這種感很讓人格外珍惜。

老王教練都會帶著大小鬼一起參與，讓我們可以跟小朋友一起玩，Tina、Winnie也來幫我們加油拍照。

第一棒準備要出發，真覺得這三個男人很帥，絲毫看不出緊張的神情。

教練的英姿，果然帥到天邊去，原來這就是 ~ 空中換腳~帥帥帥。

我們另兩組的隊長，是在 微笑~歡樂中起跑的~~超級開心的。

還有我們同學帥帥的跑姿~~~

惠華/昇蓉學姊的神救援 ~ 謝謝~

本人也有私心 ，要來個完美接力過程記錄, 就是要假掰，完成接捧的sop~~才有接力的fu...啊，忘記助跑

最後一棒是姿云/因因 ，所以我們拉上班旗，一起陪跑，超級歡樂的，經驗得知~旗手很重要~

接力賽就是能為每一棒加油/擊掌 ... 等待每一棒的回來，再幫每一棒加油，很有趣的活動。說好的歡樂跑的呢？成績出來，大家都好拚命的跑哦~ 由其是 宣宣/姿云 太厲害了~

小組合照.快馬隊，都是精英呀 ~~先預祝Nick初馬順利完賽

微笑隊，感謝兩個學姊支援，因因還從屏東來，真的太感動囉

歡樂隊，謝謝姿云支援 ，隱藏著兩位高手~明年要再一起來玩囉

女孩的跑團，成軍一年半，想想今年要不要再來衝一次紅豆馬哦~

田中三朵花，想到田中馬訓練營，就想到老王教練，想到有什麼花，就會想到田中三朵花。真的不是我在說，小有名氣的呢~後來才想起碧蘭寫過三篇三朵花的初戀~熱戀~就紅了~

最終~我們拿到一個牌~ 2018 田中馬訓練營~ 當成記念品

相約明年的228 要再來接力囉~ 每一年的228都很不一樣

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引用教練的話 ~

訓練營最大的成果不是學員結束後比賽有多優越，而是在結束後學員都獲得訓練營給的心志鍛鍊，而學員與教練間因為在這段期間磨練建立起同甘共苦的情誼。