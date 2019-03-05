賽事心得／東京馬拉松 我完賽我驕傲我為國家關門前到

2019-03-05 10:02 運動筆記 Sophie Li



以一個半馬都在三個小時多完賽的「邊緣人」，東京馬拉松竟然關不到我！這到底其中有什麼誤會.....喔，是曲折？就讓我們繼續看下去⋯⋯

九月份第一次抽籤就中東京馬拉松時，其實我已經近五個多月沒練跑了。再加上東京馬拉松是「大會時間七小時」完賽，若扣除人龍時間，對我來說真的有點吃緊。

於是報名了吳承泰教練的跑班看看能否亡羊補牢。期間也跑了臺北馬半馬、北港朝天宮半馬、新竹超半馬，完賽時間都超過三個小時，這讓我開始慌了。⋯⋯因為我真的很不愛跑步啊！只是距離賽事不到七週，臨陣磨槍、不亮也光，緊急跟吳承泰教練求救，他建議我跑亞索八百來試試看，只好咬牙一週一次逼自己了。

所幸高雄超半馬順利完賽，當成東馬前LSD後，就此開始恢復休養。

賽前鋼筆社團的網友，知道我想讓國旗飄揚進終點，還特地親手縫製了一枚精緻的臺灣後背包送我，希望讓我在路跑時可以背著，讓世界看見臺灣。

帶著大家豐厚的祝福，2月28日傍晚，我從松山飛羽田，出發了。

隔天早上衝EXPO，領了號碼布之後才開始覺得有壓力。

在這裡也遇到曹純玉教練，彼此祝福完賽破PB。

還遇到來自英格蘭的狂人：這是他第11次跑東京馬耶！

隔天是Friendship Run（需事先報名），我用自臺灣帶來的恐龍裝來變裝，跟各國的跑友玩得很歡樂。

因為氣象預報賽事當天中午後會下雨，因此雨備做得很完全：連防水噴霧都帶來了。一切盡人事聽天命。

隔天一早，跟跑友從新宿御苑的住宿點走到會場，人算不如天算。竟然早上就開始下雨了！慘了，以我跑這麼慢的人來說，不就要淋一整天的雨？

我的起跑區在L區，賽前已經開始挫咧等：人龍時間可能要超過半小時。也所幸跑友莎拉送我「完賽時間手環」，要我隨時注意各關門點時間。

八點前就排在L區前面等著，隨著雨越下越大，棉質手套早已濕了。而後等著等著，起跑了，等我穿過起點已是起跑後23分鐘以後的事了。

這是跑過最冷的一次。冷到當手指都無法拆開補給包時，真的很崩潰！

前2小時大概跑了15公里，這時候冷到使不上力，就把每一個關門點當闖關，關關難過關關過。

跑步都來不及了，所以我不敢拿手機出來拍照。對我來說，前25.7K、30.1K、34.2K關門時間很吃緊，都在3-5分鐘關門邊緣。賽前教練給我的提醒：「聽從身體的指示，堅持到終點」。於是當我心率爆了我就停下來走，但我不放過可以跑的任何機會，因為可能一個鬆懈就被關門了。

當自己想放棄的時候，我總提醒自己說：準備了這麼久不就為了今天嗎？不要留下遺憾！而且我不是還要帶國旗進終點嗎？

因此遇到私補噴沙隆巴斯我也跟著排了、該吃的補給能量膠我一個也沒放過。就算進水站，也不敢喝多：因為跑著看到排隊等廁所的人龍也把我嚇到了，這樣上個廁所可能就要花上30分鐘，我要追多少公里啊！

過了34.2K，就是海闊天空。想想，剩下8K，我還有90多分鐘，用走的都走得完！於是我看到洗手間沒什麼人排隊也放心上廁所了。

35K之後巧遇臺灣來的跑友，我們就有伴了，於是跟東京鐵塔來張合照。

還遇到連續13年槓龜的日本人，祝福他早日中籤。

天雨，真的很冷，我跟跑友兩人邊靠北天氣冷也邊聊天。最後200公尺時，用著冷到僵硬的手從包包拿出國旗，衝向終點吧！

跑友說：「上面那一整排攝影機都追著妳跑耶！」

然後，我們就距離大會時間不到五分鐘，完賽！大會時間：06:55:54，驚險過關！

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終點後還能跟國旗來張合照，我來自臺灣，我驕傲！

跑友跟我都是往丸之內線，就算冷斃了，我們也要跟東京車站合照，紀念這難得的一次。

沿途中好多志工或應援團跟我說著「臺灣加油」，謝謝大家的祝福，我完賽我驕傲！