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運動筆記跑進世界文化遺產，與白鷺之城的初次見面一個人的旅行之2019鹿兒島馬拉松
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賽事心得／姬路城馬拉松 與白鷺之城的初次見面

2019-03-05 12:00運動筆記 Lisa Aunt

喜歡旅行又喜歡用深刻的馬拉松來增加人生的回憶，旅跑就是一個最佳體驗，瞭解一個國家與城市的最佳方式，憶起2016名古屋女子馬拉松，開啟對國外賽事的完備印象，相信參加過與台灣很近的日本賽事，跑者趨之若鶩每年迅速遞增跡象，風土民情與文化，本身就很讓台灣跑者喜愛與接受，對於任職於行銷單位工作的我，籌備一個大型活動要注重的細節與整體規劃相當不易，加上當地市民對於這種大型的觀光賽事十分支持投入，交管嚴謹，讓跑者可以很盡情專心的參賽。

關西旅遊大部分選擇大阪京都，離大阪二個小時車程的姬路，因之前聽過他赫赫有名的潔白莊盛之美。

在2018透過JTB報名中籤後，開始規劃一週藉姬路啟程關西廣域的旅跑行程，申請世紀文化遺產已滿30年，在第25年時開始舉辦馬拉松。

第二次來到關西機場，原本想搭船到神戶港，最後還是使用在台灣買好的關西廣域5天JR Pass抵達，幸運搭到快速列車。

姬路小鎮陽光普照卻很有涼意，車站附近觀光街區與百貨生活機能挺好的，日本的清新爽朗氣候，如國家給人的清明溫厚，一開始確認中籤先行訂好便宜的四人房民宿，但難得出國跑馬想好好睡一覺，臨時改訂連鎖飯店APA，Check in放行李時遇到刀鋒戰士跑者，可愛櫃檯妹用初淺的英文與我對話，是否要加購早餐，一直抱歉，其實姊英文也不好。

步行三之丸廣場對面會館領物資，國外跑者另有規劃專屬走道，後面還有貼心的跑者來源地，真的有來自台灣，還有小朋友親手寫的溫暖的打氣語銅鑼燒，姬路城園遊券也招待給跑者參觀。

expo有點像高級版的田中馬，小而美但基本的運動用品與贊助攤位都有，一個很熱鬧的攤位可以寫下這次的目標成績，不貪心保守寫下4:45，並拍照留影印製個人專屬紀念胸針，工作人員一直沒休息的趕工，著實感動，再至另一個特賣攤補貨一些能量品，當地小吃也不能錯過，厚玉子燒好紮實飽滿，前面買的鰻魚壽司根本吃不下，竟然還有手沖咖啡，一定要來一下，安慰一下虎航的小小孩哭的慘烈航行，無法順利補眠。

晚上與跑馬前輩一起享用選手之夜，有名的豚屋とん一 姫路駅前店

早早睡還做惡夢睡過頭沒跑到馬拉松，早早起床享用飯店早餐，但跑步過程那個魚肉沒消化的味道，陪伴我跑很久

九點開跑八點前出門很冷冽，女子更衣貼心在領物資的會館，有舒適的暖氣與寄物，男生的更衣是在旁邊公園的地下停車場，對女生真的厚待很多，畢竟女性跑者比例還是偏低，國外女跑者只有59位，男性國外跑者218，總參賽人數約9600多人。

外國女跑者23號排在59號中間的號碼

忘記帶雨衣禦寒，本想穿國旗背心，因為長年練熱瑜珈很怕熱又容易爆汗，但8°-9°度的天候，周遭的日本跑者大家幾乎都包緊緊，長袖、長褲、手套，只好套物資T擋一下，呈現台灣媽媽出賽的造型， 贊助商361°寬大排汗衫S號搭貼身的江湖國旗背心，嚴格來說有搭到鞋子，第一次穿這雙Elite 9跑全馬比zoom fly穩定，fly厚底會有一點翻船，雖然柏林馬也是穿fly破pb 10分鐘。

在擊鼓的浩瀚氛圍與背景的姬路城揭開起跑序幕，出起跑線已過六分鐘

沒一下子離開市區經過河道小橋，就跑進純樸鄉間，依山傍水，綿延的河道與山景。沿路超熱情的民眾，經過黃色油菜花海單純美好的景緻，工作人員沿路超多，大概間隔10公尺就一位，陽光下雖然雙手凍僵，心卻是感動澎湃，很多私補雖無法品嚐，有數個振奮的擊鼓樂與管弦樂就是一大享受，過半馬回程有被一開始的精緻稻草人嚇到😂，後面一整排就十分可愛。

期間一個轉道有諾大熱氣球

還有農夫帶著山羊來加油打氣，沿路民眾與跑者有些認出台灣跑者也特別喊加油！

最後進入市區前的窄河道小徑，因太貼近的加油，都不好意思停下來步兵，有幾位工作人員在停下來用噴劑時關心，可能又一副臉色蒼白要昏倒的樣子，但30k後太累與太弱的意志力，走的頻率很高

最經典不到1k看到白色姬路城大景，通過護城河上的櫻門橋跑進城門入口到進城區

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內心澎湃激昂，最後看到Finsh在不遠前加速進終點。因沒帶手機，厚臉皮跟攝影師說我來自台灣，留下開心完賽的照片。

今年的獎牌是鬼瓦窯燒作品（船津町赫赫有名的工匠打造）搭黑色皮繩（姬革，有千年歷史）

就如這個美好純樸小巧又精緻的城鎮，令人十分深刻於心，然後在過程中狀態不錯，拼了一下，如預期設定的小破pb 5分鐘，能在這麼令人感動的地方完成新的紀錄更加開心了，結束為跑者的引導動線經過動物園讓心情放鬆，再到3個帳篷享用簡單卻十分美味的小點，鹹的甘味湯，甜而不膩的起司熱狗棒，像薏仁湯的甘酒，最後再到expo用無料的溫泉湯泡腳，五趾襪在脱時好想尖叫，左大拇指的黑指甲還沒好，又再次GG。

再換掉濕衣服後想再次回到公園口的姬路城招牌鯱（因會噴水置於天守閣屋脊，相傳可保佑免於火災）與完賽獎牌合照，被交管警察阻止，因陸續還有跑者回來前往寄物區休息，一般民眾不得進入，需繞一大圈才能進入，但近在眼前卻不得其入，最後再跟工作人員溝通時拿出完賽獎牌才得以放行。

因近期參與三個月半馬PB課表一個月，雖然時間不長也不是全馬的課表內容，對喜歡從事各類運動（瑜伽、飛輪、跑步、拳擊、重訓）形態穿插的我，一直無法專心練跑，有練就有，好的氣候與狀態才能再將PB推進， 第14個全馬入袋， 覺得整體有比2016名古屋初馬的城市氛圍還要棒，賽道也規劃的很有小鎮特色，若覺得城市都會馬太商業氣息，喜愛鄉間風光的人情味，是很推姬路城馬拉松。

田中馬

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