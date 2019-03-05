帶小比跑旅台灣／飛虎變裝馬拉松 好像一場同學會

2019-03-05 09:29 運動筆記 陳嘉齡



分享 facebook

上星期日託包世民大哥的福，我們去參加了虎尾飛虎33變裝馬拉松，一大早出門，因為連續假期的原因，高速公路上的車流量也比較多，到達會場時，因為天色暗，我沒注意到水溝，結果不小心拐到腳。心想慘了，待會還要跑21公里，會是個奮戰。

在會場遇到了雷米和小乖剛好來擺攤，跟他們小聊一下，並借放東西，接著我們去帳篷等待其他跑友的到來。在此很謝謝Chiang Kuai讓我借放東西。隨著時間的到來，跑友們漸漸聚集，這次的賽事感覺像同學會一樣，大家高興的合照並互聊近況。

因為蔡宜芳腳傷未痊癒，所以這次便跟大會異動降為半馬，也順便幫我推小比，在此很謝謝他，足足幫我推了5公里，才讓我接手。沿路上，我們經過了農博園區及漂亮的木棉花道，我們說說笑笑的，也跟當地居民打招呼並揮手，讓遙遠的21公里可以更愉快的前進。

沿路上，跑友及志工的加油聲不斷讓我很感激，廖大諄更是貼心，不但當志工當各位跑者指揮交通，更提供蠻牛，啤酒和甘蔗汁讓我們喝。在回程的路上，還特地叫人騎車拿割包和海尼根來給我們，實在讓人很大心♥

補給站的食物更是豐富，也有清涼的啤酒讓人喝到飽，志工每個人也變裝成格格，讓人眼睛為之一亮，也讓賽事增添色彩。

在回程最後一公里，我遇到了莊啟仁大哥，他是一個讓我非常尊敬的大哥，他怕我一個人推小比太累，而和我一起推小比完成了這個賽事，在這裡非常感謝他。

在賽事過後，沒多久刮起狂風，天空下起了磅礡大雨，與早上的好天氣根本是天壤之別。因為好冷啊！我很慶幸我們在雨前完賽，但我很擔心很多認識的跑友，卻因為下大雨，沒有避雨的東西而淋雨，每個人一定都會冷到不行。幸好，最後每個人都平安完賽。雖然，賽後餐點很美味，但也因為下雨天的關係，我沒有辦法前往食用，這是讓人覺得可惜的地方。儘管如此，但還是很感謝辛苦的志工和攝影師為大家服務。

#2019虎尾飛虎33變裝全國馬拉松#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣