賽事心得／鹿兒島馬拉松 抽不到東京馬的最佳安慰獎！

2019-03-05 10:20 運動筆記 朱路可



在被大雨淋濕的東京馬洗版中，我是那個因為抽不到東馬轉進鹿兒島馬，以為要打水戰，卻意外獲得了陰天相伴的安慰獎幸運得主。繼2018富士山馬拉松之後，我被同一個朋友放鴿子，所以我又一個人跑了。今年，鹿兒島馬拉松與東京馬拉松都是3/3日，換句話說，鹿兒島就是東京的安慰獎，沒抽到東京也不必難過，來這裡肯定是最佳選擇，你可以選直飛鹿兒島也可以跟我一樣玩大九州，反正無敵JR PASS搞定，住宿就選車站邊的飯店，會場在東口，用走的大概1.7公里，expo很小就在中央公園內，報到就在旁邊的公民會館，西鄉銅像就在右側，報到方式也很簡單，報到單核對資料就可以了，我們外國人在專用口，有外國人對應，拿到資料袋後，到公園領衣服就完成了。

但是先別離開（雖然下雨）,會場中央有後援隊伍表演，小朋友賣力演出，一定要給個鼓勵，不免俗的，還是有吃的、觀光、運動攤位，但裝備夠就可以算了，因為價錢並不甜，除非你是缺裝。大雨不停，馬拉松的前夜祭，我完全不想出門，但我感受到了薩摩的熱情，雨快點下完吧，最好不要讓我真的打雨戰，雖然我準備好了。我穿上陳大黑出品五趾襪，減量穿帶補給，捨棄了手機，拿上re（沒有AI)拍照但他防水，前進跑馬了。

一早飯店就為馬拉松提早開飯，還跟我說7點，我6點30就吃到，路上看到的都是跟馬拉松有關的人們，跟著人走，沒錯！市電是好選擇，天文台通下走一點就到了，寄物站在地下停車場，區隔的不錯，女生先進更衣室地上鋪墊了帆布，需要脫鞋上去，但確保整潔，不換衣服的，就直接走到寄物點，寄物完成，往出口前去，發現有二個MM分發大塑膠袋，剛好可以把自己套住的大小，所有人依序排隊妹仔就將袋子剪成防禦小背心，這個超好用，起跑就靠他啦！

寄物跟起跑有很長一段距離，大會安排超多廁所，寄物點邊上，最好的是起跑點邊，有上百個吧？我猜，反正就是很多，有男生專用及「女生專用」，不用排很久。站在起跑點上等待，也沒有超過30分鐘，出起跑點也不用5分鐘，我是D區，很就沒練的我還可以維持6分速，真是要歸功與冷天氣。由海豚港出發向前跑，盡是夾道加油的人群，一公里後我就脫下防禦小背心，不敢隨意丟棄，仔細收好，總覺得後面用的上，我前面看到的是櫻島吧？幸好我昨天沒出門，今天看個飽，陰天的多雲就是遮住他的臉龐，猶抱琵琶半遮面的露出一抹山頭，我知足了，因為「沒下雨」。

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當我跑到了第2補給站，就開始有當地名產可以品嚐了，兩棒餅（像小湯圓塗糰子醬）、紫芋饅頭（像涼圓），私補的烤饅頭（包白豆沙餡的蜂蜜蛋糕），後面的補給站就是標配跟特仕穿插了，特仕版就稍微提一下，有鹽漬品、黒糖果、黑糖塊、黑糖麩、魚糕（推）、飯團、紅豆飯、蕎麥麵（推）、草莓（推）、蜜柑（推）、三味鹽糖、醋飲，私補（大推）有蒸紅豆餡饅頭、布丁、牛肉、豬肝，差點被我略過，吃到後面我都不想走了。

在加油應援團方面，不少加油團體，有傳統太鼓表演，有啦啦隊（還有幼稚園啦啦隊版），古典樂、志工同學的沿途鼓勵，更多的是民眾及同學們扯開喉嚨加油，路線經過銀髮村，有許多坐著輪椅的老爺爺奶奶幫你揮手加油，讓我感動了，停下腳步走，好像有點不好意思。

在整條路線上，並沒有像想中的好跑，前10公里路線繞進市區還算不錯，但出市區後考驗才是開始，濱海公路有著櫻島相伴，海面上的船支也掛上應援布條加油，但道路為加速排水是有一定傾斜角度，左右兩側各有不同，跑起來相當耗盡腿力，看似平坦的路線，卻隱藏不少的上下坡，一不小心就會抽筋，在30公里左右，我明顯覺得大腿即將抽筋後，採取跑走交替，其實過私補大魔王後，我就放棄破pb（好像都這樣說），但抽筋受傷就沒有下一場了，所以，玩賽很重要，算一下時間，現在用力的跑會破 pb，但有受傷機會，慢慢回去應該是5：20，好吧就慢慢回去，破5也不會上凸台，最後一公里，我也不衝刺，均速的抵達終點，與我的計算快了8分鐘；沿著大會的動線，我順暢地領了完賽品，這時，我感動了！我走在路上，幾乎所有的志工都對我鼓掌，說著恭喜，好像我是英雄一般，完成任務回到基地，我明明很慢啊，他們最後的鼓勵，直到我領完物資，這種禮遇真是無法言喻。

飄雨了，但我是走離會場的路途上，我慶幸著我已經跑完，看著天空，想著昨天的大雨，應該正在東京吧？（心中有確幸的喜悅），盤算著要不要去後夜祭，去品酩當地燒酌及小吃，再次感謝及感動這屬於薩摩的熱情馬拉松，別了~篤姬，下次我要去指宿。