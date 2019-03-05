賽事心得／姬路城馬拉松 把擔憂化為前進的動力

2019-03-05 10:15 運動筆記 Hsin Chuang



又到了一年一場全馬的挑戰時刻！一如往常的，在屢報屢抽不中的東京馬拉松報名之際，總是要想好一個備案。今年（報名期間其實是去年）東京馬依舊槓龜，姬路城馬拉松中籤，所以就是它了！（別問我東馬槓龜幾次了，我不想算…）。

姬路城。日本國寶城之一，又稱作白鷺城，是日本第一座被列為世界遺產的建築物，能在這城堡前跑馬，是難得的體驗。攝影／Blue Huang

去年12月中旬一場LSD的練跑中，引發了右腳蹠骨痛的傷勢，接下來整整超過一個月的掰腳日子，當然也不可能練跑，1月原本要當成LSD練習的渣打半馬也只能棄賽…。隨著日期逼近，腳傷未癒的隱憂讓我連是否可以如期參加姬路城馬拉松都成了未知數…

休息了一個多月，逐漸可以正常走路了，趁著2月的春節連假才開始恢復比較密集的跑步練習。停了一個多月沒跑，當然沒有速度可言，不過反正我本來就跑不快，只求可以在腳不痛的情況下順順地慢慢跑就好。然後，一轉眼，出發前往姬路的時間已然來到。

就算是搭上了前往日本的飛機，其實還是很忐忑，未癒的腳傷、停滯的練習…，感覺就是一趟可以來寫篇“第一次跑日本馬搭回收車就上手”的心得文的時機…

世界遺產姬路城馬拉松今年是第5屆舉辦，在日本算是比較中小型的賽事，參賽人數限制為7千人，完賽時間6小時。今年度申請報名抽籤的人數多達19,467人，而當天實際參賽人數有7,257人（包含招待選手、職業選手）。

商店街兩旁掛了許多姬路城馬拉松的旗幟。

賽前一天，從岡山搭乘JR新幹線來到姬路準備領取物資。走出姬路車站，隨著人潮穿越商店街，步行約15分鐘就來到領取物資的Egret大樓，秀出號碼牌交換券後隨著動線引導至地下一樓，很快地就在海外選手區領完號碼布和一堆小東西，其中主辦單位還貼心的製作了“From＿＿”的貼紙，讓來自日本不同道府的參賽者可以挑選，而且連海外版的都有。

領取的物資內容包含號碼布、參賽T-shirt、參賽手冊、姬路城觀光手冊等。

貼了這貼紙在手臂上，還真的聽到好幾次路旁加油的日本民眾和學生對著我用生澀的中文喊“加油”。

有點訝異這次的紀念T-shirt是來自中國近年來很夯的品牌，顏色蠻好看的，材質摸起來也頗舒服，缺點就是透明度高了點。

領取的物資中，還有另一項很貼心的小禮物：來自姬路各個小學的小學生所手寫的加油卡。我拿到的這一張，是來自白浜小學五年級的長谷同學，上面寫著：你好！馬拉松，加油！

謝謝長谷同學！

在報到物資中，還有一張使用期限到2020/2/29的姬路城入場券。

領完物資，就到對面的大手前公園馬拉松祭會場逛了一下，像場園遊會般，還蠻熱鬧的。

關於裝備

根據氣象預報，比賽當天的天氣介於-1～12℃、陰天。再加上參考之前曾參賽過的網友經驗，提到河濱路線可能風大的情況下，決定了以下的穿著：

1.Montbell Zeo-Line薄手長袖排汗衣——原本是爬高山才會穿到的保暖排汗衣，但後來發現也蠻適合冬天在日本跑步時穿。

2.Adidas 防風透氣跑步外套——在台灣通常都是跑步完才會穿上它，但為了防風，還是決定穿著跑。

3.Cwx Generator輕量款壓縮褲——半馬以上距離時，都會穿上它，彈性很好，已經穿了幾年也不太會變鬆（真相：其實是因為變胖了XD）。

4.Adidas 跑步短褲——純粹只是習慣性地在壓縮褲外頭加上一件短褲。

5.FlipBelt腰帶——裡面放了手機、護照影本、幾張紙幣、面紙、備用隱形眼鏡和眼藥水，還有3包GI的能量包跟幾顆鹽糖。

6.Tabio run pro 五趾襪——止滑、排汗和足弓支撐功能都很不賴，也是長距離必備的裝備之一。

7.Adidas Takumi Sen 馬拉松鞋——雖然是款for 3小時內完賽的高手鞋，但因為我喜歡較輕的跑鞋，也陪我征戰了幾場全馬了。

原本還帶了脖圍和手套，但到現場實際感受溫度後覺得應該不需要，所以就隨著衣保袋拿去寄物了。

比賽當天，再度從岡山搭JR前往姬路，一走出車站就看到加油的人群，氣氛好熱絡，但，想到腳傷我又更忐忑了…，而且忐忑的不只是因為腳傷，好巧不巧的又碰上了生理期第二天，怎麼狀況這麼多啊...，希望稍早前吞的止痛藥能發揮效用。這時候，也只能告訴自己，既來之則安之吧！

走出車站，立刻看到兩排熱情的加油隊伍。

在昨天領物資的地方完成寄物後，跟著人潮來到起跑區等待起跑中。因為參賽人數只有7千人，起跑區也只分成ABCD 4區，我當然在最後一區了，看著隔壁B區僅穿著背心與短褲的高手們，一邊發抖一邊用暖暖包幫全身暴露在冷空氣的肌膚中搓著，突然覺得自己一點都不冷了。

等待起跑前，跟姬路城來張合照。後面那對情侶頭上戴著卡通版的姬路城帽子，真想問哪裡買XD

當天早上的溫度只有4℃。

9點一到，鳴槍起跑後，身在D區的跑者大約也只晚個5分鐘就通過起跑線了，把手機往腰包一收，接下來要開啟認真模式了…。

雖然是最後一區出發，但通過起跑點的速度還蠻快的。

前5K就當作是熱身，慢慢跑，要不斷的告訴自己不要被身邊一直超越自己的人所影響，就慢慢來。另一方面，開始放眼尋找速度穩定的跑者跟著跑。

穩穩地，5K過了，10K過了，但其實受過傷的趾骨處還是能感覺出有些許不適，很擔心隨時會從不適變成劇痛，讓我不太敢停歇，進水站邊走邊喝杯水後又開始跑了起來，想說趁著腳還沒開始痛時，能跑多遠就跑多遠。所以，就算是出了市區看到路旁一整片亮眼的油菜花田，我也不敢停下來拍照，只能用眼睛好好欣賞！

陸續經過了兩個關門點，瞄了一下通過的時間，大約都是關門前的半小時左右…。彷彿在玩闖關遊戲一樣，每通過一個關門點，就告訴自己又安全過了一關。

在16K左右，終於讓我看到5:00的配速員，雖然知道自己不可能5小時內完賽，但想說能跟多久就多久，就這樣，一路跟到了27.5K左右的水站。這當中，經過了一些有提供熱食的私補站，像是有豚汁（豬肉味噌湯）、烏龍麵等，我依然不敢停，只有在官方提供的補給站中，取用運動飲料、水，還有香蕉、番茄、橘子等水果。怕可能會因為腳傷而跑不完的陰影一直如影隨形，只好縮短補給區的停留時間，能多跑一點就多跑一些…。

跑著跑著，眼看著過了30K的關卡，原本腳掌蹠骨的不適感好像也消失了，這時候才隱約覺得好像可以完賽，但依舊不敢大意，繼續緩慢前進中。殊不知，過沒多久，大腿內側開始覺得緊繃，又跑了一段時間，右大腿內側竟然開始抽筋了！這是我從來沒遇過的狀況，有點傻住，但不太想停住，只好用更緩慢的跑速前進，還好沒多久抽筋停止了，但隔沒幾分鐘，換左大腿的相對位置開始抽筋了，天啊～這到底是什麼狀況？

沒多久，官方的冷卻噴霧補給區到了，趕快進去兩腿狂噴一輪，稍微降溫之後狀況果然有好轉，雖然還是覺得緊繃，但至少沒有抽筋了。之後陸續通過關門點的時間，已經從關門前的30多分鐘延伸到1小左右，但身體已感到疲累開始走走停停，而且面對這突如其來的抽筋新狀況，又讓我開始擔心會被撿上回收車…。

35K前後的路線，依舊是跑在河濱，只不過這段路比較窄，位於住宅區與河濱間的小路上，沿途是一整長排的櫻花樹，可惜現在還未到花季，若是滿開時，跑在底下一定美到超乎現實。

用櫻花樹與盛開的櫻花想像來轉移對抽筋疼痛的注意力，隨著路線終於回到市區了，看著路旁里程的倒數，再瞄一眼時間，好像可以破PB耶，才這樣想的時候，左大腿又抽筋了，而且是痛到眼淚瞬間飆出來的狀況，只好停下來。結果一停下來，竟然轉變成痛到連走路都無法的狀態…，這時候在心裡連髒話都飆了出來，然後看到了不遠處有民眾提供的肌樂私補，跛著腳走過去厚厚的噴了一層，順便扶著人行道的欄杆拉了一下筋，好像有好了一點，看一下距離關門時間還有一個半小時，心想用走的應該也還來得及走回終點吧？！（路邊熱情民眾提供私補的肌樂和可樂，完全就是我的救命劑啊～）

所幸，沒過多久，又可以緩慢的跑了起來，剩下的里程數不停的告訴自己，可以慢沒關係，但千萬不要停下來用走的…。

終於，看到了姬路城的城牆了，只剩幾百公尺就可以完賽了。此時前方一陣小騷動，跑者們通通往前方賽道中央跑去，同時聽到路旁有人在喊：「Ｑ醬，Ｑ醬！」喔喔～是高橋尚子耶，站在賽道中央一一和路過的選手們擊掌，並不停地微笑說著加油！哇～我也跟高橋尚子擊掌了～開心！

帶著和高橋尚子的加油祝福，用著最後的意志力跑進姬路城裡，原以為終點的牌樓在進城後就會出現在眼前，但，終點在哪？放眼看過去沒看到啊…，只能沿著路線繼續跑，跑，跑，轉個彎之後，踏上黃土路面，再轉個彎衝線、完賽！

才中午時分，就有不少人已經即將回到終點。攝影／Blue Huang

扮成武士的加油者為選手進行最後的鼓勵，轉過這個彎，終點就在眼前。攝影／Blue Huang

衝啊，最後的10公尺！攝影／Blue Huang

轉身朝著終點牌樓和賽道深深一鞠躬，謝謝！

第六馬在忐忑不安中，平安完賽了！還不小心破了PB～這時候的開心真的是筆墨難以形容啊！！

看起來有點不起眼的獎牌，但其實是採用和姬路城屋瓦相同材質的陶土所燒製而成，而獎牌上細細的皮繩，也是採用姬路傳統的皮件工藝，在微小細節處也展現出姬路的在地特色。

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請工作人員幫我拍下完賽紀念照！

謝謝老天爺！

謝謝陪我練跑還有不停幫我加油打氣的朋友們！

謝謝在終點線附近一直迂迴錯過的好旅伴們！

總算，不用寫第一次在日本搭回收車就上手的開箱文了！

完賽後除了領了一瓶寶礦力，還陸續喝到熱湯，以為是熱狗但其實是姬路名產——起司魚板，和可以暖身的甘酒。

比起以前的成績，這次帶傷跑竟然還進步了15分鐘左右，真的是意外的驚喜收穫！

關於住宿

因為動作太慢，加上姬路的旅館數量也不算多，所以繳完報名費用後想要訂旅館時，姬路地區只剩下幾間貴森森的旅館可挑選。不過還好，之前其實就有先查過，從岡山搭JR新幹線到姬路只要20分鐘的路程，還算方便，而且搭配JR PASS使用也很划算，所以這次的住宿就以岡山為主。

除了岡山，若是從關西機場進出的跑友，也可以考慮住神戶或明石一帶，同樣搭配JR PASS搭新幹線前往姬路也很方便。