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失敗的委內瑞拉：撕裂國家，都是「美帝」惹的禍？

運動筆記衝進終點線後的那一刻，一個帥氣的轉身向來時路一鞠躬，霎時百感交集，久久不能自己。【教練！我想跑步！】起跑線上的「咒語」!
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日本人跑遍台灣／峨眉鄉半程馬拉松 遇到好多高手

2019-03-04 09:59運動筆記 日本人跑遍台灣

今天參加了大桔大利峨眉鄉半程馬拉松11k。起跑時看到臺灣百傑、吉雷米，我就知道這場一定有很多高手！一開始有下坡。我最喜歡下坡，一開始就領先了。但是300公尺後開始很大上坡，很多人刷卡我了，好惨！終於1.5km上坡結束後，我在下坡開始加速，並一一刷過在我前面的跑者，到第四名！然後，我看到第三名在我前面10m，但等在我前面還有一個大上坡…………我有沒有機會上凸台呢？跑完後，大家一起拍照很好玩！謝謝大會，志工的朋友們！謝謝一起拍照的朋友們！有朋友們最棒！

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