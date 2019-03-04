賽事心得／峨眉鄉半程馬拉松 生平第一次的山路跑

2019-03-04 09:52 運動筆記 Ben Chiang



今晨四點鬧鐘響時特別有種想放棄參賽的念頭。但是這是2019新年的第一場賽事怎可一開始就放棄呢？！

三更半夜開著車往峨眉鄉，一路上就感覺地勢高低起伏，對於只跑過河濱賽事的我來說開始有點不安，這樣的起伏路況或許比起雙膝(双溪)硬化馬丶風櫃嘴至善馬丶硬漢觀音山來說不算什麼，但是對於第一次嘗試跑山路的我來說可是一大挑戰!

今天要跑的路線是沿著環湖道路，經過十二寮、天恩大佛、峨眉湖與獅頭山。

這陣子連續加班，再加上好久沒跑步，賽前就有點擔心會爆掉，果不其然才一開跑就是一段長上坡的震撼教育，臉色瞬間由蘋果光轉為綠色，然後立馬又一片慘白原來狀況不好，跑山路馬上就知道。

此外這條路線的黑狗兄可是不計其數，沿路一隻比一隻還要飢渴的望著我的蘿蔔腿要不是人多勢眾，這條路線在平日跑的話一定會被犬欺的!原來會不會怕狗，跑山路馬上就知。

一路上雖然不斷起伏的山路，但是伴隨著風光明媚，慢慢地也就開始適應了，這時在心中對自己許下承諾，不管山路有硬陡，慢慢跑也要跑下去，絕對不當步兵但是沒想到才剛訂下目標，轉過一個彎道之後看到眼前的坡度....

不可置信...這麼變態的坡度，主辦單位是來整人的嗎?心中猜想會不會有電視台突然拿著攝影機從草叢跳出來...Surprise !?男人許下的承諾一點都不可靠只好不得不屈服，下一秒就開始當步兵了原來心臟沒力，跑山路馬上就知道

就這樣走走跑跑了一段時間後，工作人員彷彿帶著嘲笑的語氣呼喊著"前方就是下坡囉!"心理想著，我要利用下坡追回一點秒數於是開始一路狂飆，但是...但是..但是..這坡實在太陡，煞不住車，差點就要衝向山崖提前結束比賽一路下坡的結果就是膝蓋撐不住了，髂脛束症候群還未痊癒的我，每一步落地的反彈力道實在吃不消雙腳痛到開始咒罵這個下坡到底還要多久!?原來膝蓋不好，跑山路馬上就知道

15km以後路段稍微平坦了一點，但是可能因為上下坡的關係造成小腿負荷過大左腳竟然有了要抽筋的感覺，心想就把重心放到右腳吧，右腳稍微承受較大的步伐一心想讓左腳休息一下，可是不到幾分鐘右腳竟也不爭氣的要抽筋了...忽然一陣風沙吹進了我眼裡眼角慢慢流下了男兒淚...果然我還是太傻太天真了...沒事來跑山路幹嘛原來身體不好，跑山路馬上就知道

好家在沒多久之後，美麗的醫護天使適時的出現了幫我稍微伸展了一下小腿並噴上肌樂我忽然感覺雙腳裝上了天使的翅膀開始一路飛奔到了終點。

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到終點時不可置信的大會時間出現在我眼前..怎麼可能呢？從頭到腳到內心到男兒的自尊，這個山路已徹底的傷害了我而我卻破了個人最佳成績!! 破PB!破PB!原來跑力有進化，跑山路馬上就知道!

新竹縣峨眉鄉桶柑產量居全國第一 ，沿路滿是結滿果實的桶柑樹，今天能夠沿途飽覽峨眉鄉湖光山色，呼吸山林間新鮮空氣，完賽後發現路線軌跡像是一顆心臟，彷彿在說征服了這個心臟路跑，個人的心臟等級也提升一級了呢!

我怎能不愛跑步呢! 就讓我繼續跑下去吧~~