賽事心得／東京馬拉松 痛苦憋尿破PB

2019-03-04 09:41 運動筆記 Ray



下雨所以圖很少

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今年東馬氣溫低又下雨

很艱難的破了PB，03:25:05

而關於27:45才起跑的故事呢...

就來說ㄧ下

本來H區也是差不多應該要十幾分才能過起點，

但是就在快起跑時突然又想上廁所..

大概3分急，但到了起跑已累積到5分

於是想說還沒通過起點再去尿ㄧ次

這樣才不會算到我比賽時間，

但是我前面排了大概30多個人，

前進速度非常緩慢⋯⋯

這時我在想會不會排到時被起點關門

想說還很多人在通過應該還好，

等了約十幾分鐘看到連最後一區的都全要通過了，

真的有點害怕，就直接放棄上廁所了，

想到浪費那麼多時間，還沒上到廁所，

真的那時就想說乾脆就當觀光馬算了

但想說不行，賽前ㄧ直說要破PB，萬一人家看app發現我跑那麼慢怎麼行！

直接開始衝衝衝趕點路，

我已經是倒數才出發的了，

起跑名次27938，終點名次6833

超越了2萬1千人啊！

就知道我中間要閃過多少人突圍，

一直剎剎跑跑真的很累！

氣溫低又下雨，身體都熱不起來。

剛開始體力還很好只想著多趕點路，

也許中間人少可以上，

但每次經過的廁所都大排長龍..

只要想到我是要來破PB的就繼續忍耐

上一次廁所絕對就沒PB了，

因為憋尿我中間不敢喝什麼水，

還好天氣夠冷水份流失慢！

40km小腿昨天酸的地方在抽動，

感覺隨時要抽筋，最後2k真的好漫長

總之，憋尿憋了42km還破PB是嗎？

人家跑完是很感動的拍照拿獎牌，

我則是直奔廁所...

賽後檢討：

1.哪有人前一天坐紅眼班機，然後沒睡還逛一整天（app顯示走了快15k)，真的很有事。

2.下次上完廁所，如果還有半小時就直接在去排ㄧ次，排到應該也想尿了。

當然都知道這些，但我ㄧ向都很叛逆XD

這次的衣服毛巾獎牌都喜歡！

沒寄物的還有一件保暖外套和披風！

害我寧願被凍死不寄物

也要拿到這帥氣披風啊！

還有，早上搭車時發現櫻木也有來跑！