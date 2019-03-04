賽事心得／雙溪櫻花馬拉松 連續5年完成

2019-03-04 09:44 運動筆記 陳人緯



標題的設定緣由，就在0217日下午手機顯示馬拉松世界的提醒，你預計參加的雙溪櫻花馬在0224即將開跑，也就是一週後，心情不安心跳加速，太久沒報名比賽，原以為日期是0324，比賽物資於大年初一收到，當下認為太早送達，如果搞錯時間，之前連4年完賽的記錄如水花般就沒了，立即查詢官網是0224那天沒錯，根據自己在台北馬後，工作忙碌及過度放鬆下，單次沒有練習過10公里以上的跑量，一、二月每月不到30公里跑量，只簡單睡前體能訓練，還記得過年期間在想，年後要練習長距離回復體能，過年的忙碌跑步停擺，年節後好天氣突然轉溼冷，時時刻刻不能著涼，臨時抱佛腳的在賽前一天穿防風衣跑4公里熱熱身，隔天比賽交給命運來決定。

0-21公里折返

開賽前看著雨滴滴噠噠下不停，是可以接受，去年家鄉礁溪馬整場下雨也沒在怕，上半身預計穿這次賽衣加跑步背心，一直猶豫要不要添加薄外套，開跑前冷風一直吹，身體冷到受不了，立即將號碼布改到薄外套前，緊張又期待等待鳴槍起跑。

太久沒參賽，身體是否能承受比賽的壓力是未知數，往年的折返點成績落在3小時附近，盡自己的節奏跑跑看，雖外面在下雨，身體還不致於失溫，在10公里的補給站吃飽起跑時，身體瞬間急凍，冷到縮起來，快快讓身體發熱。之前台北馬因為拍太多照片，成績不盡理想，賽後就想下一馬少拍好了，今天剛好下雨，相對的櫻花只開少數沒有去年的多，渴望停下腳步慢慢欣賞拍照，必須忍著想拍照的心情，重要再拍，也許是鞋子溼的關係，折返前左鞋帶鬆了3次，影響跑步心情及節奏，幸好在預定時間3小時到達折返點，和折返告示牌拍照。

21公里-終點

正開心和告示牌拍照時，突然後面出現常在家面前經過的年長跑者林大哥，印象中這幾年馬場上他成績都比我好，這次有點失常，這時段都在後面觀察他的跑步背影，詢問下似乎跑不太動，本來下雨不想參加，就當做下週棲蘭54公里超馬的熱身，聊天後彼此一起加油，上屆32公里處在上坡走路行進間右膝不自覺拉傷的陰影一直都在，無法衝刺，成績不甚理想，前面一直小心翼翼的跑，等到後面下坡衝衝看，結果令自己滿意，可以加速一一超過前面的跑友，當下的四周環境非常寂靜，跑者的間距拉開，前後跑者不多，神情都很專注，雨依舊下的超大，賽場上都起霧了，如跑進夢幻仙境，和前幾屆炙熱的天氣形成反差，越跑心情越愉快，終點前聽到大會人員看著我開心拿GOPRO相機跑，對我說「很輕鬆在跑」，立即快樂比出勝利的'5'進入終點拱門，達成連五年完成雙溪櫻花馬拉松。

這次成績出爐5時50分05秒，正好連續5年完成達成VIP資格，數字方面也太巧合了，這五年的天氣變幻莫測，熱如夏天，寒如冬天，自己也遇到感冒，一邊跑步一邊流鼻水，狀況時好時壞，幸運的是都在限時內完賽，這屆多了半馬組來衝人數，賽後看全馬總排名降低到1600以下，2016這屆總排多到5000人，完賽人數多到暴表，算是回到正常參賽人數，畢竟賽道小人多不好跑，期待2020新一屆的到來。

完成雙溪櫻花馬的喜悅的隔天，原以為正常的鐵腿現象，因而改變走路方式，腳後根隱隱作痛到舉步維艱的地步，這下謊了，看診的醫師又說「人緯，你還是不要跑步」，韌帶拉傷開消炎藥給你，心情跌落谷底，反正接下來沒賽事，讓它自我回復吧，說也奇怪晚上吃一包藥就好很多，更神奇隔天早上可以健步如飛了，目前沒有任何賽事，連假過後小跑或撥空練自行車放鬆一下。

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