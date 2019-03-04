賽事心得／指宿油菜花馬拉松 8小時讓你有吃有玩有按摩

2019-03-04 10:43 運動筆記 Annie Teng



指宿油菜花馬拉松 (指宿菜の花マラソン)

*2019指宿油菜花馬拉松賽事日期：2019年1月13日（周日)*限時八小時*

指宿油菜花馬拉松在我參加的 2019年已經是第38屆，歷史相當悠久，是日本最早的市民馬拉松，通常都是在一月的第二個周日舉行。

身為歡樂關門馬的信奉者，當聽說指宿馬是一場限時八小時、一路上只怕你吃不飽，走都可以走完的賽事時，立馬就列入「想跑賽事」清單中，而且還是第一位。

到指宿還得轉搭接駁車前往起跑會場，算算時間得搭6:21am 的JR才不會把自己搞得很匆忙，於是天未亮就往鹿兒島中央車站移動啦，這時路上出現的也多是身著運動裝備、應是也要參賽的跑者們。

指宿站不能使用IC卡，所以無論是西瓜卡、PASMO卡、ICOCA 都派不上用場，必須另行購買車票。

車站工作人員相當有經驗，看到跑者往售票機移動就直接詢問是要買單程還是來回票，很有效率地幫大家操作機器就買好車票了。

抵達指宿站，熱情的工作人員元氣滿滿地歡迎跑者、幫大家應援打氣。

走出車站馬上加入排接駁車的隊伍，人龍很長，但接駁車消化人潮的速度也挺快的，工作人員不停廣播說接駁車很快就來，請跑者不用擔心。印象中接駁車收費 200円，隊伍旁也有專門幫大家換零錢的工作人員，相當貼心。

如果不想等接駁車的話，也可以共乘計程車前往起跑會場。

大概因為是八小時歡樂馬，不像過去參加過的日本馬有嚴格的起跑分區，只是在起跑區用立牌標示，請跑者依照自己預估的完賽時間往相應的起跑區集合。反正我們決定一路玩好玩滿，排在哪裡起跑一點都不在意。

因為是歡樂馬，所以變裝跑者也相當多。

等著等著，跟著隊伍慢慢往前移動，就這樣通過起跑點啦 ~~

起跑後的賽道路幅不寬，繼續跟著大隊慢慢跑，也不用想要趕時間超車刷卡之類的。

然後，才大概2K左右吧，就出現私補的夾餡小餐包。

才2K、才2K、才2K耶!!!!!!!

傳統舞蹈的應援隊伍，看著前面的跑友都過去讓這戴著鬼面面具的人物加持，我們也依樣畫葫蘆跟著做，看這樣會不會跑得快一點~~(是說這場又沒有要跑快 XDD)

離開補給站繼續往前，不遠處傳來音樂聲，想說應該是大會或應援民眾播放的熱血勵志歌曲吧~

接近一看不得了，竟然是位小男孩現場LIVE的電子琴演奏啊!!! 這小男生台風超穩健，完全不顧旁邊圍觀拍照、喝采的人潮，非常沉著地演奏著。

然後又出現私補的橘子，全部都剝好要不要這麼貼心啊!!

這場賽事既然叫做「指宿油菜花馬拉松」，黃澄澄的油菜花自然是一路不可或缺的風景啦。

尤其來到池田湖畔這個位置，背景湖光山色+整片的油菜花=定番攝影點。這裡工作人員會幫大家拍照，如果沒有帶手機或相機，可以用大會準備的相機拍照，會後再到公告網址領取照片，服務好周到。

最可愛的是湖面上的獨木舟隊。

本來以為他們只是剛好在池田湖上練習，仔細一看原來是「湖上應援隊」，熱情地跟跑者們揮手，用大聲公幫大家加油!!

各式應援團體、可愛小朋友拿出來的私補陸續出現中。

前方跑者人潮聚集，出現了一個大型補給站。因為工作人員也穿著指宿馬的志工服裝，所以無法判別這是官方補給還是私補，總之是個豐盛的補給站。

烤麻糬全部都是工作人員在後面現烤直送，一端出來如果沒有眼明手快搶到，只得再等下一輪。

還有完全不怕你吃的當地名產-現烤薩摩芋。

水煮花椰菜沾美乃滋怎麼可以這麼美味啦!!!!! 太~~~犯~~~規~~~~了!!!!!

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然後，一路上最邪惡的補給站之一出現了!!!

有看過這種跑到半路還可以幫你按摩的賽事嗎?!?!?!?!

而且工作人員不是隨便按按喔，會先問你哪裡比較不適，有徒手按摩、也有用儀器按摩的。大家光在這裡就耗了20多分鐘，看到後面好像已經沒有多少跑者了，才匆匆忙忙地穿回跑鞋繼續往前進。

過了半馬之後，路旁也出現關門點的提醒告示牌。

第一個關門點29K在下午三點關門，也就是起跑後的六小時；當初計算時間時還在笑怎麼可能六小時跑不到 29K，然而我們這樣沿路邊跑邊吃邊玩下來，看看手錶時間，不稍微認真跑一下還真的有點危險捏~~

然後，一路上最邪惡的補給站之二出現了!!!

橘子、熱湯、薑湯、全部歡迎取用!!

竟然~~~~~~還有~~~~~ 足湯!!!!!

感覺指宿馬的私補已經成為一種例行活動，路線前半段比較像是居民在自家門前幫跑者應援，後半段則是開著麵包車專程來設攤給跑者鼓勵的。

終於通過了 29K的關門點，距離關門時間還有 35分鐘。

29K跑了5小時又 25分，真的也是玩很大~~ XDD

為了犒賞跑者通過第一個關門點，這裡有現做的棉花糖可以吃喔。而且貼心地幫跑者一袋袋裝好，以免吃了黏手路上很難清洗。

然後依然是私補 non- stop!!

煎餃、烤魚、炒麵通通都來。到這裡我已經吃不下了，只好拍照留念~~

漬物、水煮甜豆、酸梅、飲料持續大方補給，不吃都覺得不好意思了。

食物把我們一路推進到35K的第二個關門點，也是整場賽事唯二的關門點-JR山川站。

這裡是日本最南端的有人車站 (最南端的無人站是西大山站)，大家紛紛停下腳步拍個到此一遊照。

最後三公里的路線回到市區，因為交通管制在下午四點已經撤除，所以我們只能跑在人行道上。

市區的小神社前再度出現豐盛的私補站，雖然回到這裡時沒有很餓，但一杯溫熱的味增湯還是很療癒。

終點回到指宿陸上競技場，大概是因為一路都在玩沒有很認真跑的關係，回到終點竟然感覺還有可以加速衝線的體力～～

完賽毛巾、完賽證明都領完之後，再來就是拿出食物交換券來領食物。

一共有烏龍麵一碗、三角飯糰兩個、日式紅豆湯（善哉）一碗、薩摩芋再兩條，完全就是怕跑者餓到！！

指宿油菜花馬拉松這一路七小時四十多分鐘的路線，總歸結論只有三個字：超～～好～～玩～～

完全不負它可以一路玩好玩滿吃飽吃滿的風評，不怕你完賽，只怕你玩太大完不了賽，衷心推薦給不想有壓力，只想歡樂地、輕鬆地完成一場全馬的跑友喔～～