親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

林書豪轉戰暴龍後首發 求好心切卻患得患失

運動筆記大桔大利11k @峨眉鄉!生平第一次的山路跑
健行筆記走跳羚羊 Trip Antelope【北大武山】能高安東軍縱走（空拍）
NBA焦點球員- Russell Westbrook (3月4日)24秒快問快答- Jayson Tatum

賽事心得／指宿油菜花馬拉松 8小時讓你有吃有玩有按摩

2019-03-04 10:43運動筆記 Annie Teng

指宿油菜花馬拉松 (指宿菜の花マラソン)

*2019指宿油菜花馬拉松賽事日期：2019年1月13日（周日)*限時八小時*

指宿油菜花馬拉松在我參加的 2019年已經是第38屆，歷史相當悠久，是日本最早的市民馬拉松，通常都是在一月的第二個周日舉行。

身為歡樂關門馬的信奉者，當聽說指宿馬是一場限時八小時、一路上只怕你吃不飽，走都可以走完的賽事時，立馬就列入「想跑賽事」清單中，而且還是第一位。

到指宿還得轉搭接駁車前往起跑會場，算算時間得搭6:21am 的JR才不會把自己搞得很匆忙，於是天未亮就往鹿兒島中央車站移動啦，這時路上出現的也多是身著運動裝備、應是也要參賽的跑者們。

指宿站不能使用IC卡，所以無論是西瓜卡、PASMO卡、ICOCA 都派不上用場，必須另行購買車票。

車站工作人員相當有經驗，看到跑者往售票機移動就直接詢問是要買單程還是來回票，很有效率地幫大家操作機器就買好車票了。

抵達指宿站，熱情的工作人員元氣滿滿地歡迎跑者、幫大家應援打氣。

走出車站馬上加入排接駁車的隊伍，人龍很長，但接駁車消化人潮的速度也挺快的，工作人員不停廣播說接駁車很快就來，請跑者不用擔心。印象中接駁車收費 200円，隊伍旁也有專門幫大家換零錢的工作人員，相當貼心。

如果不想等接駁車的話，也可以共乘計程車前往起跑會場。

大概因為是八小時歡樂馬，不像過去參加過的日本馬有嚴格的起跑分區，只是在起跑區用立牌標示，請跑者依照自己預估的完賽時間往相應的起跑區集合。反正我們決定一路玩好玩滿，排在哪裡起跑一點都不在意。

因為是歡樂馬，所以變裝跑者也相當多。

等著等著，跟著隊伍慢慢往前移動，就這樣通過起跑點啦 ~~

起跑後的賽道路幅不寬，繼續跟著大隊慢慢跑，也不用想要趕時間超車刷卡之類的。

然後，才大概2K左右吧，就出現私補的夾餡小餐包。

才2K、才2K、才2K耶!!!!!!!

傳統舞蹈的應援隊伍，看著前面的跑友都過去讓這戴著鬼面面具的人物加持，我們也依樣畫葫蘆跟著做，看這樣會不會跑得快一點~~(是說這場又沒有要跑快 XDD)

離開補給站繼續往前，不遠處傳來音樂聲，想說應該是大會或應援民眾播放的熱血勵志歌曲吧~

接近一看不得了，竟然是位小男孩現場LIVE的電子琴演奏啊!!! 這小男生台風超穩健，完全不顧旁邊圍觀拍照、喝采的人潮，非常沉著地演奏著。

然後又出現私補的橘子，全部都剝好要不要這麼貼心啊!!

這場賽事既然叫做「指宿油菜花馬拉松」，黃澄澄的油菜花自然是一路不可或缺的風景啦。

尤其來到池田湖畔這個位置，背景湖光山色+整片的油菜花=定番攝影點。這裡工作人員會幫大家拍照，如果沒有帶手機或相機，可以用大會準備的相機拍照，會後再到公告網址領取照片，服務好周到。

最可愛的是湖面上的獨木舟隊。

本來以為他們只是剛好在池田湖上練習，仔細一看原來是「湖上應援隊」，熱情地跟跑者們揮手，用大聲公幫大家加油!!

各式應援團體、可愛小朋友拿出來的私補陸續出現中。

前方跑者人潮聚集，出現了一個大型補給站。因為工作人員也穿著指宿馬的志工服裝，所以無法判別這是官方補給還是私補，總之是個豐盛的補給站。

烤麻糬全部都是工作人員在後面現烤直送，一端出來如果沒有眼明手快搶到，只得再等下一輪。

還有完全不怕你吃的當地名產-現烤薩摩芋。

水煮花椰菜沾美乃滋怎麼可以這麼美味啦!!!!! 太~~~犯~~~規~~~~了!!!!!

分享

然後，一路上最邪惡的補給站之一出現了!!!

有看過這種跑到半路還可以幫你按摩的賽事嗎?!?!?!?!

而且工作人員不是隨便按按喔，會先問你哪裡比較不適，有徒手按摩、也有用儀器按摩的。大家光在這裡就耗了20多分鐘，看到後面好像已經沒有多少跑者了，才匆匆忙忙地穿回跑鞋繼續往前進。

過了半馬之後，路旁也出現關門點的提醒告示牌。

第一個關門點29K在下午三點關門，也就是起跑後的六小時；當初計算時間時還在笑怎麼可能六小時跑不到 29K，然而我們這樣沿路邊跑邊吃邊玩下來，看看手錶時間，不稍微認真跑一下還真的有點危險捏~~

然後，一路上最邪惡的補給站之二出現了!!!

橘子、熱湯、薑湯、全部歡迎取用!!

竟然~~~~~~還有~~~~~ 足湯!!!!!

感覺指宿馬的私補已經成為一種例行活動，路線前半段比較像是居民在自家門前幫跑者應援，後半段則是開著麵包車專程來設攤給跑者鼓勵的。

終於通過了 29K的關門點，距離關門時間還有 35分鐘。

29K跑了5小時又 25分，真的也是玩很大~~ XDD

為了犒賞跑者通過第一個關門點，這裡有現做的棉花糖可以吃喔。而且貼心地幫跑者一袋袋裝好，以免吃了黏手路上很難清洗。

然後依然是私補 non- stop!!

煎餃、烤魚、炒麵通通都來。到這裡我已經吃不下了，只好拍照留念~~

漬物、水煮甜豆、酸梅、飲料持續大方補給，不吃都覺得不好意思了。

食物把我們一路推進到35K的第二個關門點，也是整場賽事唯二的關門點-JR山川站。

這裡是日本最南端的有人車站 (最南端的無人站是西大山站)，大家紛紛停下腳步拍個到此一遊照。

最後三公里的路線回到市區，因為交通管制在下午四點已經撤除，所以我們只能跑在人行道上。

市區的小神社前再度出現豐盛的私補站，雖然回到這裡時沒有很餓，但一杯溫熱的味增湯還是很療癒。

終點回到指宿陸上競技場，大概是因為一路都在玩沒有很認真跑的關係，回到終點竟然感覺還有可以加速衝線的體力～～

完賽毛巾、完賽證明都領完之後，再來就是拿出食物交換券來領食物。

一共有烏龍麵一碗、三角飯糰兩個、日式紅豆湯（善哉）一碗、薩摩芋再兩條，完全就是怕跑者餓到！！

指宿油菜花馬拉松這一路七小時四十多分鐘的路線，總歸結論只有三個字：超～～好～～玩～～

完全不負它可以一路玩好玩滿吃飽吃滿的風評，不怕你完賽，只怕你玩太大完不了賽，衷心推薦給不想有壓力，只想歡樂地、輕鬆地完成一場全馬的跑友喔～～

相關新聞

日本人跑遍台灣／峨眉鄉半程馬拉松 遇到好多高手

2019-03-04 06:00

賽事心得／雙溪櫻花馬拉松 連續5年完成

2019-03-04 06:00

賽事心得／峨眉鄉半程馬拉松 生平第一次的山路跑

2019-03-04 06:00

賽事心得／東京馬拉松 痛苦憋尿破PB

2019-03-04 06:00

東京馬／曹純玉破女子全國紀錄 田協獎金4萬

2019-03-03 23:15

東京馬／2:36:14破全國 曹純玉達世錦賽門檻

2019-03-03 11:44

一句咒語釋放跑步能量 更令早逝機率低了43%

2019-03-03 10:46

體驗心得／華為Band 3 Pro 運動手環初體驗

2019-03-03 06:00

體驗心得／竹東頭前溪團練 體驗華為運動智慧手錶

2019-03-03 06:00

賽事心得／高雄國際馬拉松 開賽提早仍遇交管吵架

2019-03-03 06:00

賽事心得／2019京都馬拉松 告別平成年代

2019-03-03 06:00

賽事心得／新手馬拉松跑者 雙溪櫻花馬完成初馬

2019-03-03 06:00

越野路跑／棲蘭林道賽今開跑 我國選手表現亮眼

2019-03-02 17:46

賽事心得／奔跑吧！2019靜岡馬拉松

2019-03-02 13:21

賽事報導／挑戰者齊聚東京馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄

2019-03-02 12:12

「埔里跑」馬拉松10日登場 客製化完賽禮藏巧思

2019-03-02 09:00

賽事心得／難忘2018大湖草莓馬 雨神同行的冠軍路

2019-03-01 15:47

賽事心得／走過8屆激推虎尾馬 輕鬆旅跑的選擇

2019-03-01 15:42

賽事心得／內科醫師迷上跑馬 平凡人生中的精彩

2019-03-01 15:12

萬金石馬EXPO走電競風 長跑好手陳秉豐名人帶路

2019-03-01 15:00

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

跑鞋評測／試跑報告 361-MERAKI2開箱文

2019-02-28 16:18

跑步知識／跑得好不如睡得好 睡跟練一樣重要！

2019-02-28 14:35

賽事心得／玩跑大湖馬吃草莓 真的不用飛日本

2019-02-28 14:30

賽事心得／台北超馬24小時賽 最壞的狀況最好的結果

2019-02-28 14:26

日本人跑遍台灣／北馬雙溪櫻花全馬 就是一場戰爭

2019-02-28 13:37

抗空汙！古都國際馬拉松應變措施已啟動

2019-02-28 13:35

影／2019台灣環島跑者圓夢計劃19曰賽day19精華版

2019-02-28 13:01

影／統一發票盃324開跑 完賽可領百年獎牌

2019-02-27 18:20

賽事心得／從投球失憶症到半馬破百 一個業餘棒球員的告白

2019-02-27 11:53

奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度

2019-02-27 10:28

賽事心得／櫻花馬拉松 辭職嶺上你雙膝硬化了嗎？

2019-02-27 10:21

賽事心得／花博馬拉松 百感交集的人生第3場半馬

2019-02-27 10:12

賽事心得／花博馬拉松 一再突破自己才是跑下去的意義

2019-02-27 10:03

賽事心得／櫻花馬拉松 又濕又冷又鐵腿也堅持不被回收

2019-02-27 09:45

焦點人物／何盡平傷後強勢回歸 盼能挑戰東京奧運

2019-02-27 09:35

焦點人物／泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星

2019-02-26 11:05

北海道馬拉松 高手們的盛夏戰場

2019-02-26 10:53

賽事心得／ZEPRO RUN路跑賽 終於見到霧而不是霾了！

2019-02-26 10:43
看更多

熱門文章

NBA／林書豪首先發手感冷 暴龍107:112加班吞敗

2019-03-04 09:49

NBA／勇士三劍客合拿87分 下半場逆轉76人

2019-03-03 12:46

NBA／詹姆斯準大三元無用 爐主太陽力壓湖人

2019-03-03 13:14

日職／王柏融續扛四棒2支0 連兩場無安打表現

2019-03-03 13:17

NBA／湖人不敵太陽 詹姆斯終結連6年至少50勝

2019-03-03 17:02

NBA／關鍵罰球失手 詹姆斯：比賽非兩罰能決定

2019-03-03 17:55

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

NBA／米契爾飆生涯新高46分 爵士末節逆轉公鹿

2019-03-03 16:39

NBA／艾德里奇27分領軍 馬刺賞雷霆4連敗

2019-03-03 15:14

NBA／勇士「浪花」缺角 照樣逆轉76人

2019-03-03 23:44

木棒聯賽／高苑名單出錯被沒收比賽 平鎮直闖冠軍戰

2019-03-03 18:35

網球／曾經輕狂成就完美 費德勒百冠之路淬鍊18年

2019-03-03 14:07

NBA／哈勒戴、藍道聯手飆57分 鵜鶘擊碎金塊

2019-03-03 16:05

NBA／熱火大贏籃網29分 寫下本季最大勝分

2019-03-03 12:06

林書豪轉戰暴龍後首發 求好心切卻患得患失

2019-03-04 10:07

MLB／韋蘭德勤練變速球 頭號測試對象是卡諾

2019-03-03 11:59

NBA／洛斯扮演板凳殺手 魔術末節逆轉溜馬

2019-03-03 11:55

中職／黃恩賜首度登板失2分 兄弟7:9不敵猿

2019-03-03 16:34

羽球／4強賽飲恨出局 周天成德國公開賽3連霸夢碎

2019-03-03 14:25

木棒聯賽／未登錄竟上場被抓包 高苑4強賽判輸

2019-03-04 00:06

網球／目標打破男單109冠紀錄？費德勒不多奢求

2019-03-03 17:11

NBA／今日戰績表 詹皇近大三元湖人卻連爐主也打不贏

2019-03-03 12:45

UBA／高中錯過的小巨蛋 陳俊男感恩國體大給舞台

2019-03-03 17:58

NBA／哈登狂轟42分 火箭客場力壓綠衫軍

2019-03-04 09:26

日職／郭俊麟官辦熱身賽初登板 先發4局失兩分

2019-03-03 13:04

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

MLB／天使想留楚奧特 擬提10年3.5億美元合約

2019-03-04 04:45

MLB／復出打擊又近一步 大谷翔平：目前均順利

2019-03-03 15:25

MLB／首扛二壘手 張育成無失誤再敲1安

2019-03-04 08:12

東京馬／2:36:14破全國 曹純玉達世錦賽門檻

2019-03-03 11:44

奪愛河鐵人3項女子組冠軍 被狗追、坐墊鬆脫參賽好悲情

2019-03-03 17:38

日職／王柏融首吞K 郭俊麟先發失2分

2019-03-04 00:04

MLB／貨出去人進來 哈波球衣24小時賣破紀錄

2019-03-04 08:50

NBA／胡德第四節飆21分 拓荒者客場擊敗黃蜂

2019-03-04 09:56

UBA／拚到肩膀一個洞 小娟姊：義守少不了羅建斌

2019-03-03 18:41

UBA／盼健行球員效法陳盈駿 劉孟竹：要更有guts

2019-03-03 21:00

ABL／米勒35分、12籃板領軍 夢想家獵熊收5連勝

2019-03-03 18:33

木棒聯賽／林昱珉賞11K退大理 穀保與平鎮爭冠

2019-03-03 22:18

日職／巨人陽岱鋼落枕沒上場 將不隨隊赴廣島

2019-03-03 20:40

UBA／台師大勝衛冕軍國體 第2支晉級4強

2019-03-03 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top