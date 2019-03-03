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路跑／東京馬拉松登場 動員2萬人大陣仗嚴防恐攻

2019-03-03 11:04中央社 東京3日綜合外電報導

東京馬拉松起跑。 路透
東京馬拉松起跑。 路透
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約3萬8000人參加的東京馬拉松今天登場，為防範車輛衝撞恐攻，當局動員200輛巴士在主要路口築起防護牆並封鎖沿路巷弄。上空有無人機警戒，含民間保全總共動員約2萬人維安。

讀賣新聞報導，輪椅馬拉松於上午9時5分（台灣時間8時5分）出發，馬拉松於9時10分出發，沿途預計約有130萬名觀眾加油，警視廳的維安重點是防範車輛衝撞恐攻，鑑於今年元旦東京原宿曾發生車輛暴走輾壓8人事件，警視廳視諸如此類事件為現實性威脅。

除動員約200輛機動隊巴士在路口築起防護牆外，也在出發點的東京都廳前（新宿區）、淺草（台東區）、銀座（中央區）、東京火車站周邊（千代田區）設置以色列製鐵柵（高70公分、重22公斤）組成的防範車輛衝入屏障，沿路巷弄也以鐵柵或障礙物封鎖。上空則有受過訓練的無人機部隊擔任警戒。

此外，除配置一面陪跑一面防範恐怖分子的陪跑警察外，這次新加入配備心臟去顫器（AED）和攝影機的危機應對機車，於萬一發生恐攻或事故時，可急馳至現場執行引導避難和照護傷者等任務。

由於東京馬拉松的路線與明年8月舉行的東京奧運馬拉松路線一部分重疊，東京警視廳警備一課長重久真毅表示，「這是邁向東京奧運的試金石，希望能有助於安全舉辦奧運。」

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