賽事心得／新手馬拉松跑者 雙溪櫻花馬完成初馬

2019-03-03 06:00 運動筆記 Arthur Wang



賽後至今剛好一週，再沈澱（拖稿）下去只怕很快就忘得差不多了，還是先來前情提要下順便給自己做個總整理。

從去年端午佳節後下定決心開始認真減重，中醫調理搭配飲食控制，一開始就效果顯著，為了讓效果更好也更持續，就這麼開始跑步，從氣喘呼呼的不斷完成3K,4K到5K。開始想著是不是也該給自己設定個跑步的目標，由於2年前曾在沒什麼訓練的情況下以3小時跑完半馬，於是就給自己設定了跑馬拉松全馬的這條不歸路…

在中醫師的推薦下入手了丹尼爾博士的跑步方程式這本書，也在跑馬高手強者我同事的推坑下，買了跑錶235，推算了訓練週期，和依稀聽過初馬獎很有名的北馬雙溪櫻花馬賽期相符，初生之犢不畏虎的就選定了這場賽事（事後的確感謝當初梁靜茹借了很多勇氣給我）。

照著新手馬拉松的課表操練，18週的課表，我有20週的時間，中間安排了兩次半馬的比賽，分別是臺北馬及渣打馬，不斷的上網搜尋跑步的知識、資訊，中午吃飯時跟同事討論的話題也是跑步，跑，然後知不足。反正是初馬，再加上過重的身材，其實自己也沒給自己設定太大的目標，只求順利完賽，因為兩個小寶貝的關係，通常都只能利用清晨的時間跑步，大課表都排在假日，週間遇到了也只好再早一點起床，鬧鐘隨著課表時間的增加，從6點半、6點、5點半。幸好今年是暖冬，但每每按掉鬧鐘，從溫暖的被窩中爬出來，還是會覺得自己完成了一件很了不起的事，雖然也經常失敗直接昏迷到該出門上班的時候…

住的地方附近沒有大操場，只有200公尺6圈的高中操場，早上只開放到7:30，常常跟著成淵高中田徑隊跟羽球隊的小朋友們一起練習，被他們海放久了也習慣了。太晚起床的時候，只能繞著學校外圍跑，然後安慰自己參加的是路跑活動，經過民權西路捷運站小平台的時候會跑過幾層樓高的階梯及無障礙坡道，這也是我唯一模擬山路的練習了（比賽當天龍茗哥問我說有沒有跑過山路，我跟他說沒有，他驚呆了…）

透過同事認識的跑友龍茗哥，也有跑這場，在識途老馬的建議下，搭了第一班火車到雙溪（前次跑渣打半馬時，沒經驗的仗著自己住的近又太晚起床出門，騎著Ubike過去，差點沒趕上寄物，先把Ubike停在總統府前，匆忙寄物後再找到西門町停車，走回至起跑線時剩不到5分鐘就開跑，整場都匆匆忙忙的連跑步的時候都不小心按錯錶，還小破pb的2h10m完賽，賽後見證了強者我同事的Sub301，害我幫他錄影存證的經典畫面價值差1分鐘從$5000變成一杯咖啡。默默的順便補完了上次偷懶的賽事紀錄）。

從賽前一週天氣預報顯示有很高的機率下雨，到2月24日早上4:30起床後的落雨聲，徹底把我的熱情澆熄，只能抱著一絲絲希望（沒有希望）會場雨不要太大或者等下雨就停了，搭上火車，前往雙溪。下了車在龍茗哥的介紹下也認識了幾個KRC跑團的朋友，跟著一起到他們的帳篷，大家聊聊天、整整裝備，提早到真的不錯，有很多時間可以放空，還可以淋雨…

終於站上起跑線（前面哪來那麼多廢話），我常常想起Jay大說的，比賽從報名的時候就開始了，而站上起跑線的時候就結束了，剩下最後的42.195公里，就是把他跑完。之前統計過這幾個月下來，跑了700多公里，對於一個初心者來說，心裡是踏實的，只是沒跑過濕冷下雨的山路，還有許多跑友知道我初馬就報這場給予的關心、佩服、懷疑、支持等（以下開放填空__）從比賽一開始就不斷的爆心率，正如龍茗哥說的，跑到最後只會記得有很多坡坡坡而已，不斷的上坡，一開始還能維持小跑步，雖然看旁邊的跑友撐著雨傘用走的好像還比我快。

賽前設定過Sub5.5，後來又不自量力的想挑戰Sub5，前面15K就用了2個小時，這時總ㄧ的神人都跑來了，幫對面的跑者加油打氣，得到一個讚的手勢。進水站時來一杯水+一杯運動飲料，偶爾加片方塊酥，搭配32Gi、運動達人的補給，還有鹽錠及葡萄糖當小點心，新買的跑步雨衣完全的罩我全場，2個半小時的時候，才到了19K，練習的時候，丹尼爾教練提到最多練2.5h就夠了，不需要跑到30K~32K.因為菁英跑者也很難跑這麼久（比看誰跑得久，我的確靠這場比賽贏了很多人，雖然很多時候都用走的），更何況是一般跑者。

所以超過2.5h之後的每一分每一秒，對我來說都是紀錄。只是，連折返點都還沒到啊…花了快3個小時，終於到了折返點取到信物，心想該不會要拼關門了吧，還好當天認識的KRC的子欽哥，也是個很有經驗的跑者，上週剛跑完高雄馬，一路上給我很多建議和鼓勵，跑個幾段總會遇到一下，聊個幾句。提醒我說前半馬上坡比較多，所以後半馬會比較快，頓時讓我重拾信心，人生充滿希望，反正都來到這裡，也只能再跑21K回去了！遇到上坡大家都會很有默契的起步走，俗稱切換步兵模式，下坡對於我這胖子來說，只要腳步踩得穩，就是優勢啦，水站就吃點鹽巴，只要不抽筋，順利完賽已經不是問題，不斷尋尋覓覓找尋去程錯過辭職嶺的牌樓，終於在35K左右見到，子欽哥還幫我拍了照片。

過了蘭平千里的大石，就是一整路的下坡了，來時路的辛苦在這裡終於得到救贖。一路衝刺想停都停不太下來，還好老婆前晚的愛心貼紮，兩腳雖然都濕透了但是很乖。 終點前1K的鼓聲，讓我想起了我和我的黃飛鴻，面目猙獰的讓攝影師拍過照片。

分享 facebook

接下來就是衝線了，其實200公尺前我還蠻平靜的思考問自己會不會哭，過了終點這次終於記得轉身一鞠躬，雙手按著膝蓋，終於開始激動落淚，百感交集。是的，我做到了！淋了5個半小時的雨，跑了700多公里，帶回了我的初馬獎（練習的時候常常想到這隻該死的畜牲，然後再提醒自己其實才是該死的XX) ，一跛一跛的慢慢休息，領寄物，換衣服，吃飯，坐火車回家，這個屬於雙溪一年一度的節慶，完美的落幕了。