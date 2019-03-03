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一句咒語釋放跑步能量 更令早逝機率低了43%

2019-03-03 10:46運動筆記 余文彥

「比賽給你很大的壓力嗎？」

「我們怎麼看待壓力，決定了壓力如何影響我們。」

頂尖選手對壓力免疫嗎？不！

參加奧運的頂尖跑者，站上起跑線大都是剛毅不屈，不會露出一斯焦慮的神情。相反的，在一般路跑賽中的起跑線上，許多跑者往往神色緊張，看起來壓力恨大。

難道菁英選手已經對壓力免疫了嗎？當然不是。《PEAK PERFORMANCE 一流的人如何保持巔峰》在書中提到一項研究，研究人員找來兩百多位頂尖游泳好手與普通的泳者，運用一套心理調查（焦慮量表）衡量大型比賽前的壓力，接著再詢問每位參賽者如何看待壓力？結果發現，比賽前，最優秀和最普通的泳者都經歷同樣強度的認知和生理壓力，都會緊張、焦慮，甚至對於站在水池邊等鳴槍以及比賽中激戰的痛苦感到害怕。但是兩者最大的差異在於，普通的泳者把壓力視為能免則免、盡量忽視、想辦法紓解的東西，普通的泳者覺得「壓力減損表現」。但是頂尖泳者的想法不同，把壓力視為激發優異表現的助力，幫助他們充分發揮，使出渾身解術。

另一個在《Journal of Experimental Psychology》發表的研究顯示，與其安撫自己，不如「把賽前的焦慮，轉念為興奮」。當你試圖壓抑賽前的緊張時，你是在告訴自己狀況不對勁，而且壓抑焦慮感還會消耗身心能量。這項研究指出，不要壓抑焦慮而是告訴自己：「我很興奮！」這句話像是神奇的咒語，只要把它講出來，就能轉換心境。可以幫自己從受脅的心態，轉換成「良機的心態」，把焦慮反應轉換為「挑戰反應」（challenge response），壓力變成良性的。許多演講者面對台下黑壓壓群眾的第一句話，也會說「我很興奮！」2010年的一項研究甚至發現，覺得壓力有利的美國人，比起一般認為壓力有害的美國人，不幸早逝的機率低了43%。

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壓力是可以是「正面」，也可以是「負面」。所有高手面對賽事都和你一樣會感到壓力，但是他們不是想辦法排解，而是利用它，讓壓力激發自己發揮潛能。

不要壓力視為敵人，它就會為你所用。

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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