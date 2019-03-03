賽事心得／2019京都馬拉松 告別平成年代

2019-03-03 06:00 運動筆記 Yi-Chen Wu



京都馬拉松一直是人生成就解鎖的目標之一，我在思慮多年後，決定在平成的最後一年共襄盛舉，作為告別一個時代的結束。

▲京都市勸業館內展示2019京都馬拉松大型意象

京都馬拉松自2012年首屆開辦以來，路線有多次微調，自2015年取消狐坂路段、增加京都府立植物園、京都御苑、京都市役所前等重要地標外，整體來說仍以西京極綜合運動公園為起點，沿途經過桂川、仁和寺、平野神社、鴨川等著名景點，並以平安神宮前為終點為賽事路線主軸，亦由日本田徑總會、國際田徑總會及AIMS所認證之路線。2019京都馬拉松大會決定海外跑者採先報先得的方式，算是一項新的創舉，未來是否持續執行仍有待觀察。

▲2019京都馬拉松路線圖

這次賽前的心理素質比起東京馬拉松少了理所當然的年少輕狂，更多是技術上的成熟以及屬於市民跑者的穩重與風範，雖依舊稱不上菁英跑者、安排在A組選手也是純屬意外，不過賽前20天在台灣的模擬賽還有機會打破個人最佳紀錄，個人整體狀況在賽前到達京都已經調整到最佳狀態與優化，而且信心十足，這種勢在必得的感覺前所未見；同時也抱持著平常心，盡力出擊。

2月17日上午9點一到，京都馬拉松大會會長門川大作市長鳴槍後，正式宣布2019京都馬拉松揭開序幕，只見每位選手離開西京極綜合運動公園後，全速前進，從五条通、葛野大路通至四条通這段市區道路賽道，選手們穩健的踏著步伐，毫不保留妥協；上羅原堤這段路線，會跑在桂川的左岸，也是桂川賞景最美的路段；緊接著路線會再次轉折，在嵐山渡月橋前右轉上嵐山高架橋，跨越京福電氣鐵道嵐山本線(嵐電)及通過JR嵯峨野線，此段路線從嵐山高架橋開始，經清滝道、一条通直到仁和寺前爬升高度，會是首度考驗選手的肌力，大多數跑者皆能輕鬆應對，果然能參加京都馬拉松的選手們實力不容小覷。而仁和寺前的應援團規模也算是盛大熱情，還有法師們前來助陣，相當佩服。

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▲2019京都馬拉松仁和寺前應援團

自仁和寺繼續往前，途經立命館大學前、Kinukake路，轉馬代通、上立売通，這段路線寬度依舊略狹，速度還是可以完美保持在6分速內，緊接著平野神社應援團也是很厲害，也是到國外征戰以來，首度有粉絲追到日本在此守候替我加油，實在備感窩心；接下的路線一路向北，仍持續考驗選手的意志，自西大路通、北大路通、今宮門前通、船岡東通、御蘭橋通坡度有起有伏，很容易讓選手在此掉速，同時可以檢視平時訓練之成果；自御蘭橋通左轉直到上西賀茂橋的路線，選手會跑在賀茂川的右岸，跑過西賀茂橋後，同時也是京都馬拉松賽事路線的最北端，代表前半段的賽事坡度考驗已解除，此時會跑在賀茂川左岸鴨西通上，選手可以輕鬆緩下坡及調整配速，通過御薗橋後，再回到賀茂川的右岸，同時經過20公里標、加茂街道，這段路線是欣賞賀茂川的絕佳視野，轉入北大通後，中間點約略位於京都地下鐵烏丸線北山站西方，我首度以SUB2的成績通過。

▲2019京都馬拉松平野神社前應援團及參賽選手

持續馳騁在北大通，途經松之崎可遙見妙法二山，至高野川前折返後再跑一段下鴨本通，路線平穩好掌握，直到進入京都府立植物園又是另一番不同風味，在激烈的競賽多了一分文人素雅的清幽，難得一見藝妓也齊聚於此為所有選手喝采，直到離開京都府立植物園，回到北山大橋，賀茂川依舊迎接著各位，接下來的河川敷地路線繼續考驗每位勇者。此時太陽已高高掛上，沿途看到許多選手開始出現狀況，再者一般選手較少有河川敷地練跑的經驗，沿途看見選手們地形不適應的狀況層出不窮，此路段路幅亦非寬敞，跑起來也是綁手綁腳，是京都馬拉松路線除了前半段的坡度考驗外，另一處相當挑戰選手意志力的地方；說時遲那時快，京都府知事西脇隆俊以迅雷不及掩耳的速度從我身旁呼嘯而過，就再也看不到他的車尾燈，在地跑者就連知事也這麼狂，著實令人佩服。

從賀茂川跑到鴨川，離開河川敷地後再回到市區道路的賽道上，丸太町通上的京都御所前，依舊集結熱情加油的民眾，還有相當多的贊助廠商傾巢而出，為每一位跑者鼓勵與打氣，接著直奔京都市役所及往返河原町通、御池通後跑到鴨川左岸接上川端通，再右轉東一条通前，最後瞥見鴨川的美麗與迷人；今出川通是最後的大魔王，緩上的賽道繼續砥礪每一位跑者的心志，能否漂亮完賽就端看面對今出川通最後上坡的態度，即使超出身體負荷，也在所不惜，堅持還是唯一的路，值得我用雙腿付出，留下最紀念性的一刻。在京都馬拉松賽事路線的最東端銀閣寺的白川通前，華麗轉身，頭也不回地風馳電掣在最後的賽道上，京都大學的啦啦團及東大路通已不知所由，直奔平安神宮通過終點，大鳥居見證此行。這次再訪京都很難得可以馳騁在京都五山送火各山自曼荼羅山(鳥居型)、大北山(左大文字)、西賀茂山(船型)、妙法山(妙法)、大文字山(大文字)境內，我用雙腳重新詮釋京都傳統文化之美，祈求未來跑馬人生一切平安順利。

▲2019京都馬拉松終點現場

這次出賽值得關注的事或許是再一次的破PB，但更重要的收穫是了解自己的跑馬人生還有很多需要再努力之處，在出賽場次到半百這個重要的里程碑，期待自己持續再進步及有勇氣突破，沒有設限，好還要再更好，盡力去跑就是了。

再會與感謝，告別平成年代。