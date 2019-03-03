賽事心得／高雄國際馬拉松 開賽提早仍遇交管吵架

2019-03-03 06:00 運動筆記 Izzy Hsiao



2018 跨2019對我來說是動盪的一年

太多的不確定性讓我不太敢報賽事 平時每月會跑一場半馬停了

但因為2019有大事要準備

在猶豫之下 決定還是報去年就有報的高雄馬當long run練習

去年溫度很高 讓我在19k爆掉 最後以2:59 保3小時內收尾

這次打算捲土重來！！ 再拼一次

後來才知道原來今年為了交通與南部天氣太好 把時間提早半小時開賽

真的是貼心 只是就要很早起了or2

已經在苗栗工作的我 在週五晚上回到台南家 週六在家認真耍廢

週六早早睡去 週日3:10起床....只能說幸好家住在火車站附近....

搭上四點的加班車前往新左營 然後我錯了....

應該要跟其他跑者一樣 在橋頭就下車 因為我後來選擇在新左營站才下車

雖然跟世運只差一站 但是捷運根本沙丁魚！！！

雖然大家還沒開始跑步 但是也不想擠在一起啊ＱＱ

10分鐘一班的車 我錯過兩班才硬是擠上 甚至有其他跑友決定用走的去會場(1.9Km)

寄物熱身都很趕 然後我還在猶豫到底要不要穿外套跑

在寄物前遇到丸哥 這台高鐵我是怎樣都遇不見的 幸好賽前有打到招呼

排隊寄物完 大概剩五分鐘就要關閉進入賽道的入口

今年跟去年不同 去年是全馬跑者先跑 約10分鐘後超半馬跑者開跑

結果大大影響超半馬強者的表現

今年在主賽道 分為左右兩邊 讓菁英跑者可以一起出發 創出好成績

小小熱身 綁好鞋帶 整理好外套 （最後決定穿外套跑 趕快把號碼布移到外套上）

開跑！ 分道賽制 讓我起跑後 意外的沒有什麼阻礙

在我自己的經驗 通常不管全半馬 在前4K 是很難開出自己道路....

一定要歪來歪去 但這次真的 意外地順 只有第1K還在熱身跑7分

和第3K進入地下道有一點點小塞車 之後都是6分半左右在前進

跑在博愛路上時 遇到檸檬家族的黑糖和饅頭 真的很療癒

可能是前一週與橋兒跑了貓空 這次爬上博愛中山陸橋 竟然覺得 一片小蛋糕

怎麼這麼快就到最高點了！ 然後在五福路轉彎 一路順順 也沒有進水站

這次也希望把進水站的頻率 控制一下 想說 平時自己跑15也沒在喝 那前10K也不要喝好了

結果我在10K後就肚子餓了 囧 在12K左右的補給站 吃了餅乾 緩解飢餓 囧

然後離開補給的時候 聽到後面有烏魚子喔～～ 但我離開補給了

不想再進去啊 可惡 後面一定還有 （結果後面都沒有了...)

繼續跑 12K後一樣都是依據體感決定要不要進水站 多半都是因為餓了進去覓食 囧

跑在鼓山路上 然後回到左營 然後繞回蓮池潭

還記得那是我去年爆掉的地方 今年倒是覺得 還好？！

天氣影響不小 身體狀況也是 反而在過蓮池潭後 一直壓抑自己的速度

不能太快 因為陽光開始變大 很怕現在的加快 會讓我在終點前停下來用走的

我這次的目標就是 除了補給中間不停 就算掉到8分 也不能停（最後最慢也在7分半內）

（照片來源 運動筆記） 分享 facebook

也幸好沒有加快 在19左右左膝和右腳踝都有一點點異常感 好好維持跑姿與跑感的跑

在23吧 膝蓋狀況有好一點 腳踝倒是覺得有水腫的感覺....

然後開始繞主場館邊邊 然後就是最期待的最後一個轉彎

然後我就被罵了 跑者靠右 不要影響女總一 （然後我還靠左我這白癡....

所以我幾乎是跟著女總一一起進到世運主場館 差別是我跑25 他跑42.195 XDDD

進到世運主場館 我才敢放膽衝 其實還可以更快 但後來就已6分速衝過 最後2:44:18

進步15分鐘 算是游刃有餘？ 應該可以以這個速度跑完30K 但後面真的不好說 囧

可能這次比較早結束 領物資成績單都算快 慢的是 我選擇雷射雕刻獎牌

然後等了快一個小時....出去會場領回衣保袋也蠻快的 跟南豆花代表快腿歐歐拍照後

開始準備趕場 吃喜酒囉～～～（結果遲到orz)

(照片來源 金牌賽事 展通紅, 高雄馬官方APP, 歐歐帥老公）

這次因為提早 相對影響交通應該有小一點 但還是遇到了一些交管吵架

跟歐歐討論 我在博愛路上大概漢神巨蛋(4K)就被第一次交管

然後我的第二次交管已經在後段市場附近(18K) 後來就進終點了

中間在五福民族圓環有發生 機車騎士硬闖過跑者間 不管交警阻擋

與鼓山路上 騎士狂按喇叭叫囂 跑者也不甘示弱罵回去 囧

再再讓我覺得 要辦好市區的路跑活動 所有工作人員還有居民都辛苦了

也希望不管是跑者或是居民可以互相禮讓 盡量繞路 或是 忍耐一下只有一天而已

跑者也帶著感謝的心情感謝居民包容 讓跑者有淨空道路可以使用

總之我對這次高雄馬的評價還是很高 很開心可以參與到這麼棒的城市路跑

希望可以夾帶這樣的氣勢 跑出下一個目標！