體驗心得／竹東頭前溪團練 體驗華為運動智慧手錶

2019-03-03 06:00 運動筆記 Roger Kuo



假日晨跑已經成為這些年我消除週間工作壓力維持健康及體態的最好方式， 2/25看到運動筆記團練的訊息，預計3/2在新竹母親河-有新竹的賽納河之稱的竹東頭前溪河畔晨跑。而且這次還可以體驗華為watch GT 運動智慧手錶，哇! 好棒的活動，終於輪到新竹了，我立馬報名。

正好這陣子要再添購一隻運動表，上網爬文做功課，續航力長達14天，若不開GPS的話甚至可達30天，而且還是大錶面，紮紮實實的GPS 防水運動錶，而且還有一個超棒的好處就是，我的其他品牌的運動手錶充電器都採用特規磁吸、我一定得帶著那一條才能充電，Watch GT的充電器體積很小，直接使用USB-C 介面，我不需要額外多準備線材，跟手機共用就好。真的方便許多!

今天一早4:30起床, 簡單梳洗後，趕搭新竹內灣支線新莊車站5:22分火車到竹東車站，運動筆記工作人員已經在車站前迎接我們了，簽名報到後，跟華為 WATCH GT 運動智慧手錶的初次見面更是讓我為之驚艷，外觀漂亮而且馬鞍棕皮膠款就是一支都市菁英時尚與運動兼具的運動錶。

迫不及待開機試用，先用手機下載專用APP，藍芽連接速度很快就感應到手錶。在App裡，它還提供了一個心率上限預警，可以自行設定當心跳高於多少的時候，跳出警示，因為當心率太快，很可能導致受傷，運動時可以參考這項數據。

華為WATCH GT內建多種錶面，包含 數位 /經典/ 運動 三大類型共13種，可直接秀出特定資訊，例如室外就會顯示海拔、氣壓、心跳。我喜歡健康三環，一次性看到我想要的資訊，而且還有模擬指針，旁人還以為戴的是傳統錶，很時尚啊! 也能支援訊息顯示，例如Line、Facebook、Instargarm..等等社群通知，尋找手機、指南針、鬧鐘、甚至用錶面當作手電筒都可以。

Watch GT的定位功能用了三大衛星定位系統(GPS、Glonass、Galileo)，正式起跑前， 啟用室外跑步，不需10秒就完成定位，準備就緒，身體熱身完畢後，手錶觸控按下開始起跑，WATCH GT螢幕色彩表現相當優異，有一個很直覺的螢幕，支援全觸控的1.39吋 AMOLED彩色螢幕，就算是陽光下也能清晰可見。Watch GT為了續航力考量，在跑步過程中，雖然螢幕是關閉狀態，但是只要抬起手腕後，螢幕就會立即開啟無縫銜接，而且大表面，就算當下我腳踩著4.3分速快速巡航，WATCH GT也能讓跑者一次就能讀取跑步當下體能資訊，使跑者立即判斷當下跑步策略，是心跳太快，要放慢速度避免爆掉。還是速度太慢，要加緊腳步前進，非常實用!

今天在竹東頭前溪河畔晨跑體驗華為 WATCH GT 運動智慧手錶心得是外觀漂亮、操作直覺，而且不貴，價格只要6990，CP值爆表，回家立即跟女王請款，准許我購買，我真的好想要一支華為 WATCH GT 運動智慧手錶作為我的專屬運動私人教練。