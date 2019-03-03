親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

史上最慘異鄉人！無辜被打被恐嚇 不准念書無處可住...

北部空品紅通通！ 最糟竟在北市古亭區

運動筆記奔跑吧！晴空．富士山．草莓海岸：2019靜岡馬拉松【東京馬】挑戰者齊聚東馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄
健行筆記跟著莫名去旅行：你所未見的嘉明湖台灣第二高峰--雪山主東記行2/2
NBA賽事懶人包 (3月2日)今日十大好球 (3月2日)

體驗心得／竹東頭前溪團練 體驗華為運動智慧手錶

2019-03-03 06:00運動筆記 Roger Kuo

假日晨跑已經成為這些年我消除週間工作壓力維持健康及體態的最好方式， 2/25看到運動筆記團練的訊息，預計3/2在新竹母親河-有新竹的賽納河之稱的竹東頭前溪河畔晨跑。而且這次還可以體驗華為watch GT 運動智慧手錶，哇! 好棒的活動，終於輪到新竹了，我立馬報名。

正好這陣子要再添購一隻運動表，上網爬文做功課，續航力長達14天，若不開GPS的話甚至可達30天，而且還是大錶面，紮紮實實的GPS 防水運動錶，而且還有一個超棒的好處就是，我的其他品牌的運動手錶充電器都採用特規磁吸、我一定得帶著那一條才能充電，Watch GT的充電器體積很小，直接使用USB-C 介面，我不需要額外多準備線材，跟手機共用就好。真的方便許多!

今天一早4:30起床, 簡單梳洗後，趕搭新竹內灣支線新莊車站5:22分火車到竹東車站，運動筆記工作人員已經在車站前迎接我們了，簽名報到後，跟華為 WATCH GT 運動智慧手錶的初次見面更是讓我為之驚艷，外觀漂亮而且馬鞍棕皮膠款就是一支都市菁英時尚與運動兼具的運動錶。

迫不及待開機試用，先用手機下載專用APP，藍芽連接速度很快就感應到手錶。在App裡，它還提供了一個心率上限預警，可以自行設定當心跳高於多少的時候，跳出警示，因為當心率太快，很可能導致受傷，運動時可以參考這項數據。

華為WATCH GT內建多種錶面，包含 數位 /經典/ 運動 三大類型共13種，可直接秀出特定資訊，例如室外就會顯示海拔、氣壓、心跳。我喜歡健康三環，一次性看到我想要的資訊，而且還有模擬指針，旁人還以為戴的是傳統錶，很時尚啊! 也能支援訊息顯示，例如Line、Facebook、Instargarm..等等社群通知，尋找手機、指南針、鬧鐘、甚至用錶面當作手電筒都可以。

Watch GT的定位功能用了三大衛星定位系統(GPS、Glonass、Galileo)，正式起跑前， 啟用室外跑步，不需10秒就完成定位，準備就緒，身體熱身完畢後，手錶觸控按下開始起跑，WATCH GT螢幕色彩表現相當優異，有一個很直覺的螢幕，支援全觸控的1.39吋 AMOLED彩色螢幕，就算是陽光下也能清晰可見。Watch GT為了續航力考量，在跑步過程中，雖然螢幕是關閉狀態，但是只要抬起手腕後，螢幕就會立即開啟無縫銜接，而且大表面，就算當下我腳踩著4.3分速快速巡航，WATCH GT也能讓跑者一次就能讀取跑步當下體能資訊，使跑者立即判斷當下跑步策略，是心跳太快，要放慢速度避免爆掉。還是速度太慢，要加緊腳步前進，非常實用!

今天在竹東頭前溪河畔晨跑體驗華為 WATCH GT 運動智慧手錶心得是外觀漂亮、操作直覺，而且不貴，價格只要6990，CP值爆表，回家立即跟女王請款，准許我購買，我真的好想要一支華為 WATCH GT 運動智慧手錶作為我的專屬運動私人教練。

分享

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

體驗心得／華為Band 3 Pro 運動手環初體驗

2019-03-03 06:00

賽事心得／高雄國際馬拉松 開賽提早仍遇交管吵架

2019-03-03 06:00

越野路跑／棲蘭林道賽今開跑 我國選手表現亮眼

2019-03-02 17:46

賽事心得／奔跑吧！2019靜岡馬拉松

2019-03-02 13:21

賽事報導／挑戰者齊聚東京馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄

2019-03-02 12:12

「埔里跑」馬拉松10日登場 客製化完賽禮藏巧思

2019-03-02 09:00

賽事心得／難忘2018大湖草莓馬 雨神同行的冠軍路

2019-03-01 15:47

賽事心得／走過8屆激推虎尾馬 輕鬆旅跑的選擇

2019-03-01 15:42

賽事心得／內科醫師迷上跑馬 平凡人生中的精彩

2019-03-01 15:12

萬金石馬EXPO走電競風 長跑好手陳秉豐名人帶路

2019-03-01 15:00

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

跑鞋評測／試跑報告 361-MERAKI2開箱文

2019-02-28 16:18

跑步知識／跑得好不如睡得好 睡跟練一樣重要！

2019-02-28 14:35

賽事心得／玩跑大湖馬吃草莓 真的不用飛日本

2019-02-28 14:30

賽事心得／台北超馬24小時賽 最壞的狀況最好的結果

2019-02-28 14:26

日本人跑遍台灣／北馬雙溪櫻花全馬 就是一場戰爭

2019-02-28 13:37

抗空汙！古都國際馬拉松應變措施已啟動

2019-02-28 13:35

影／2019台灣環島跑者圓夢計劃19曰賽day19精華版

2019-02-28 13:01

影／統一發票盃324開跑 完賽可領百年獎牌

2019-02-27 18:20

賽事心得／從投球失憶症到半馬破百 一個業餘棒球員的告白

2019-02-27 11:53

奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度

2019-02-27 10:28

賽事心得／櫻花馬拉松 辭職嶺上你雙膝硬化了嗎？

2019-02-27 10:21

賽事心得／花博馬拉松 百感交集的人生第3場半馬

2019-02-27 10:12

賽事心得／花博馬拉松 一再突破自己才是跑下去的意義

2019-02-27 10:03

賽事心得／櫻花馬拉松 又濕又冷又鐵腿也堅持不被回收

2019-02-27 09:45

焦點人物／何盡平傷後強勢回歸 盼能挑戰東京奧運

2019-02-27 09:35

焦點人物／泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星

2019-02-26 11:05

北海道馬拉松 高手們的盛夏戰場

2019-02-26 10:53

賽事心得／ZEPRO RUN路跑賽 終於見到霧而不是霾了！

2019-02-26 10:43

賽事心得／花博馬拉松 補給實在太豐富了！

2019-02-26 10:09

賽事心得／花博馬拉松 忍不住誘惑去吃烤乳豬就跑不快了

2019-02-26 09:56

帶小比跑旅台灣／花博馬拉松 好友陪伴快樂淋雨跑步

2019-02-26 09:45

賽事心得／花博馬拉松 高規格陪跑的驕傲與感動

2019-02-26 09:37

賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇

2019-02-25 11:02

賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！

2019-02-25 10:55

賽事心得／台北超級馬拉松24小時賽 碰上橫紋肌溶解

2019-02-25 10:41

賽事心得／生涯11場馬拉松全紀錄

2019-02-25 10:28

賽事心得／熊本馬拉松 第一張海外馬完賽證書！

2019-02-25 10:21

賽事心得／金門馬拉松 嚐遍美食又破PB還願了！

2019-02-25 10:04
看更多

熱門文章

NBA／林書豪8分 暴龍雷納德剩3秒致勝球119:117

2019-03-02 11:38

首節亮眼、後半段靜悄悄 林書豪仍是板凳最佳

2019-03-02 12:12

NBA／憶發展聯盟歲月 林書豪嘆昔日處境艱難

2019-03-02 17:16

NBA／柯瑞悔讓女兒過早成名 佩服詹皇不受盛名所累

2019-03-02 12:09

NBA／公牛老鷹合飆史上第3高分 楊恩寫空前紀錄

2019-03-02 16:03

NBA／暴龍雷納德飆38分 關鍵一射險勝拓荒者

2019-03-02 11:54

NBA／湖人末節夢遊輸球 公鹿獲首張季後賽門票

2019-03-02 15:19

NBA／大范甘迪掛保證 哈沃德必進名人堂

2019-03-02 11:02

NBA／成首支晉級季後賽球隊 字母哥：季前沒預料到

2019-03-02 16:46

MLB／甩韓職視為工具的無奈 王維中美職再出發

2019-03-02 12:44

日職／札幌首戰留白 王柏融春訓連8場安打中斷

2019-03-02 15:03

NBA／4度延長惡鬥才分勝負 公牛驚險擊敗老鷹

2019-03-02 13:00

NBA／回應對全明星賽批評 席佛拋錦標賽奇想

2019-03-02 13:58

日職／陽岱鋼敲雙安 官辦熱身賽打擊率6成25

2019-03-02 19:35

NBA／西區季後賽卡位戰 快艇挫後來追兵國王

2019-03-02 15:14

NBA／綠衫軍全體將士用命 力克巫師終結4連敗

2019-03-02 13:23

MLB／道奇錯失哈波是福是禍？看法兩極

2019-03-02 14:25

MLB／張育成首轟出爐 熱身賽3安都是長打

2019-03-02 11:16

NBA／帕克領銜突圍 黃蜂破籃網登東區老8

2019-03-02 11:18

MLB／巨人迷大吼馬恰多 每小時領186萬別三振

2019-03-03 08:30

向陽盃公益棒球賽韓國瑜缺席 韓粉失望

2019-03-02 21:25

MLB／放棄逃脫條款 哈波暗示要費城人爭楚奧特

2019-03-03 07:40

JHBL／花蓮自強國中勇闖全國8強 連假忙操兵挑戰第三冠

2019-03-02 22:05

杜拜網賽／費德勒拚生涯百冠 決賽與西西帕斯世代對決

2019-03-02 10:39

中職／台版「入札制度」來了 8日與大聯盟簽約

2019-03-02 20:16

杜拜網賽／8度封王 費德勒奪生涯第100冠

2019-03-03 06:59

NBA／公鹿晉季後賽 本季第一支

2019-03-03 00:21

MLB／同穿費城3號 戰神艾佛森祝福哈波創歷史

2019-03-03 07:40

NBA／今日戰績表 詹姆斯技壓字母哥但湖人仍敗

2019-03-02 13:56

墨西哥男網／基里洛斯闖4強 費爸挺下手發球

2019-03-02 13:32

MLB／巨人隊執行長推倒妻爆淒厲慘叫 大聯盟要查

2019-03-02 21:23

NBA／從未刻意追求冠軍 杜蘭特：對NBA無所欲

2019-03-02 10:10

向陽盃明星公益棒球賽 職棒退役聯盟10比3勝閃亮之星

2019-03-02 19:12

MLB／柳賢振練新品種滑球 靈感來自尹錫珉

2019-03-02 10:56

SBL／末節遭簡浩射垮 許晉哲：希望他在我們隊

2019-03-02 19:37

日職／札幌巨蛋首出賽 王柏融無安打

2019-03-02 23:56

ABL／米勒末節拉尾盤 夢想家退澳門黑熊4連勝

2019-03-02 17:25

木棒聯賽／對高苑工商 嘉義高中一分之差8強止步

2019-03-02 13:07

UBA／林哲霆最後3分鐘得7分 輔大斷台師大19連勝

2019-03-02 16:01

UBA／找回防守重點 國體大退政大收13連勝

2019-03-02 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top