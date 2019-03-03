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體驗心得／華為Band 3 Pro 運動手環初體驗

2019-03-03 06:00運動筆記 Lee Tommy

人生第一支運動手環

或許對很多路跑者來說，紀錄自己汗水揮灑的過程，只是單純拍拍照，但對一位想要突破自己，創造自己的跑者來說，一支好的運動手環就成為不可或缺的重要裝備。參加路跑已有20~30場的我，也一直在尋找這麼一個讓自己更好的輔助工具。今年228連假前，幸運地在運動筆記上看到與華為最新【WATCH GT 智慧手錶】 與【 Band 3 Pro 運動手環】 體驗的團練活動，而地點又在風景優美的竹東車站旁的新竹塞納河畔，自然就立馬手滑馬上加入。

簡單易懂又豐富的運動紀錄

3/2清晨6:00，竹東車站旁天色微亮，涼風徐徐，但已有眾多團友們早已帶著迫不及待的體驗心情提早到場。親切的服務人員詢問要選擇【WATCH GT 智慧手錶】 還是【 Band 3 Pro 運動手環】。由於之前沒有戴過這種行動裝置，所以選擇操作較簡單的Band 3 Pro 運動手環。之前知道華為操作介面簡單易懂，實際操作後才發現的確如此，基本的時間、距離、步幅及心跳都一目了然。設定好手環跟APP後，在帥氣的5分速配速列車長帶領下，開始今天的9K體驗過程。

初速5分速，但為了印證GPS的定位跟配速，以及在過程操作的感覺，在過3K後把速度降到6分速。過程中發現Band 3 Pro 運動手環距離跟心跳的震動提醒準確度非常高，對於我這種運動手環初體驗者來說，確實是有很大的幫助。運動過程中也有同步開啟手機其他的APP，陸續比對其取得的數值，相符性也非常高。

經過5K後開始加速，心跳過高的震動提醒也不斷出現，雖然感覺蠻新奇的，但對後續的配速確實有幫助。個人是個超級會流汗的跑者，但Band 3 Pro 運動手環並不會發生因為手汗而導致觸碰介面不良的狀況，整體感覺真的很不錯。竹東車站旁的頭前溪河道，現在正是櫻花盛開的時節，在三個不同時段列車長的帶領下，每位參加的團員都享受在的這春櫻綻放的美景中，在均速6分速下，帶著愉快的心情返回竹東車站。

體驗心得分享與結語

結束9K團練後，團員陸續分組討論今天的心得感想。這時拿出手機看同步的華為APP，發現資料尚未同步完全。由於之前看過其他朋友戴過華為的運動手環，知道藍芽同步會需要一些時間。在又等了十多分鐘左右，資料果然順利同步到手機。再次與其他手機APP比較後，發現數據果然是非常相近，而且在步幅及心跳的精細度又更精確，確實是很不錯的體驗，但如果傳輸的速度能更快的話，那即時資訊的取得感覺應該會更棒！團員也陸續分享了WATCH GT 智慧手錶的穿戴感覺，對於心跳提醒及觸碰介面上也提出了一些建議，今天的團練就在彼此的分享後就此結束。

最後，在大家大合照及與帥氣的列車長合照後，結束了今天的體驗。這次比較可惜是沒有戴到WATCH GT 智慧手錶，或許下次再有這樣活動時一定好好把握。無論如何，對於我這個穿戴裝置的初心者來說，華為的Band 3 Pro 運動手環確實是一個很不錯的選擇！

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