賽事報導／挑戰者齊聚東京馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄

2019-03-02 12:12 運動筆記 轉身



本週連續假期，東京馬大戰一觸即發，除了日本選手權的極力拚搏，國內一線好手也都將挑戰這場盛會，令不少跑者大呼期待。

競技選手如曹純玉、張芷瑄、陳囿任、蔡政軒、陳威廷、李銘勝與江承鴻等人皆會出賽，另外也不乏實力強勁同樣在百傑之列的市民跑者出賽，包括大家熟知的蔡雅安、蔡昀軒，其他還有如「 Jay的跑步筆記」許立杰、「台灣女婿」大馬籍跑者陳洪龍，於今年台北渣打馬半馬收下半馬第二的香港跑者屈旨盈，為本次賽事增添許多看點。

東京馬起跑盛況（圖片來源：路透社）

本次高手雲集，而最值得關注的選手，莫過於馬拉松寶貝與最速古人這對長跑界的模範情侶檔，本次兩人將高標設在2小時34分到35分，均標則往再後推兩分鐘，就連低標也都壓在2小時39分以內，古人說「對純玉非常有信心，這次不管如何，就是要打破全國紀錄。」他們的堅定與自信可不是隨便說說，「近兩個月的訓練狀況都非常好，因為從去年七八月暑期蘭州移訓回來後，我們的有氧耐力就上升很多，幾場賽事和長距離的訓練中都很明顯，加上去年上尾半馬寫下個人紀錄來看，都能觀察到純玉大幅的進步」，他指出因為目標明確，能將訓練週期規劃的夠長夠好，也讓強度提升的銜接上非常順暢，顯得游刃有餘，他相信已做足準備，只要到時候比賽秉持「穩」字，表現一定會很好。

期望能預先達到高標，寫下較具優勢的成績，以利之後東京馬參賽標準出來後，能佔有較優勢的地位。（圖片來源：徐拔）

「上週我先查了一下，當天溫度落在八至十四度，降雨機率六十到七十趴，雖然不擔心濕冷的問題，但下雨就必須花更多的準備在保暖上」，北部天氣本來就濕冷，近期他們的訓練地點也都在內湖或是大佳河濱公園，淋雨吹風就像家常便飯，他倆還笑著說「我們住台北算好的，像陳洪龍回大馬訓練氣候與氣溫差異大，需要提早快一個禮拜去東京適應天氣。」

除了天氣的不利因素外，陳囿任則在有腳部不適的隱憂，「我前陣子穿 4% 訓練的次數太多，因為想要提早適應，才讓過多壓力累積，前幾天不適感一次爆發，當下痛到需要大減速才能練完，到上週日才舒緩許多，期許比賽中不要太嚴重就好。」

曹純玉與陳囿任較少參加一般路跑賽事，以相當穩健的訓練規畫提升實力。（圖片來源：徐拔） 分享 facebook

回頭來看本次挑戰全國紀錄的目標，不得不提前輩「不死鳥」謝千鶴的拼鬥，短短三個多月內連續挑戰三場全馬，包括十二月的臺北馬與一月底的大阪馬拉松接連寫下 2 小時 40 分的成績，上週又再度挑戰靜岡馬拉松，跑出 2 小時 44 分左右的成績，雖然前兩次二度推進個人最佳，但距離全國紀錄仍差臨門一腳，若有時間做休息和調整，結果有可能不一樣。

而曹純玉則做足準備，距上場重慶馬拉松相隔11個月，才向紀錄發起挑戰，相當有機會超越這高懸15年的標的，能否打破許玉芳高懸十五年的2小時39分53秒，為大家帶入新的區間，令國內長跑圈翹首以盼。

去年重慶馬拉松2小時45分12秒，大破個人紀錄18分，時隔11個月，純玉這次又將再為大家帶來多大的驚奇？（圖片來源：曹純玉 Chun-Yu Tsao ）

另一位大家也非常關心的跑者就是「長跑甜心」張芷瑄，目前個人紀錄2小時52分42秒，暫居歷代第十傑的位置，距離幾位前輩已相當接近，近一年多的積極備戰，也是鎖定這次東京馬拉松，除了要更新自己兩年半前的紀錄外，也想藉由更好的成績讓自己能離東京奧運更進一步。

陳秉豐目前還在傷後恢復和調整期，但會陪伴張芷瑄前往東京。（圖片來源：張芷瑄 Chih-Hsuan Chang）幾組選手分別在昨天與今天陸續飛往日本，進入最後調整與適應，期許不管是競技跑者與一般市民跑者都能在本次賽會中跑出佳績。

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資料來源：臺灣長跑競技網、臺灣長跑競技網社團、曹純玉 Chun-Yu Tsao 、張芷瑄 Chih-Hsuan Chang、

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