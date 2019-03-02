賽事心得／奔跑吧！2019靜岡馬拉松

2019-03-02 13:21 運動筆記 Tseng, Ling-yu



2019靜岡馬拉松是我的第三場馬拉松。

歷經石垣島馬拉松的純樸熱情、金澤馬拉松的盛情款待，靜岡馬拉松對我而言則是回歸平淡初心。

整場賽事沒有過多的娛樂花俏，以實用的五指襪與能量貼取代T恤的參賽禮，中規中矩的充足補給，感覺有點害羞、安靜而不打擾跑者的應援民眾，一如25至35公里處平坦筆直的海岸公路，沒有太多事物轉移注意力，唯一能做的，就是一直、一直、一直向前奔跑。

當然補給大亮點「草莓」還是挺令人分心的啦（笑）

sub 5跑者的進階選擇：限時5.5小時的靜岡馬拉松靜岡馬拉松的時間限制是5小時30分，對於馬場老手而言稀鬆平常，但對我這種「以跑步之名、行觀光之實」的sub 5跑者是頗有挑戰性。若換算成均速，理論上最慢七分速左右的速度仍可以安全完賽，但若加上途中排隊上廁所的時間，恐怕就危險了。這意味著全程都不能鬆懈，要更精準地考慮配速，計算每個補給站停留或上廁所的時間，也要預先評估後繼無力的狀況下如何利用跑走策略，甚至也要把「從起跑區間通過起跑線」的延遲時間納入考量。

我報名時所填的預估完賽時間是4:35，大會安排的起跑區間是E區間，最後以晶片時間4:31:45完賽(大會時間4:39:01)，算是沒有辜負自己的期待。前半段的速度維持在六分半左右，但印象中在20公里左右猛然發現自己其實離該關門點的時間只差20分鐘（不知道是不是看錯了），總之當下悠哉的心情突然慌張起來，但若貿然加速的話鐵定是自取滅亡，只能在內心大喊「維持！維持就好！這個速度一定可以安全完賽！不要慌！」現在回想起來還是覺得有點驚悚。

如果你跟我一樣，是馬拉松入門的sub 5跑者，我覺得靜岡馬拉松會是一次很好的自我挑戰。

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跑者素質整齊，在同溫層魚群找到穩定的力量

伴隨著時間限制的另一項賽事特色，就是大家都是認真來跑步的！

先前參加的兩場賽事，時間限制都比較寬鬆，例如限時6.5小時的石垣島、或限時7小時的金澤馬，感覺還是有不少觀光玩票性質的跑者，大概過了20公里後就會開始感覺到身旁的人逐漸減速，也常會看到有人停下來拉筋，或轉為步兵模式。

但是在這場限時5.5小時的靜岡馬，我最大的感觸就是「怎麼大家都這麼強啊！」當然我所謂的「強」，不是指菁英型的，而是「全部的人速度都很穩定」的這件事。

在前10公里左右我維持6分半甚至再慢一點點的步速，以防止自己後繼無力。看到同樣是E區間、甚至是F區間的人一個一個超過自己，我不免很壞心地竊想：「大家前面就衝這麼快沒關係嗎？或許後半段會有很多人爆掉吧？到時候我應該就可以超過別人了。」

但事實上是大家的速度都非常穩定。到了20公里後，雖然身邊F區間的跑者逐漸減少，也偶爾會看到速度變慢的D區間跑者，但幾乎沒有什麼人停下來當步兵，路旁拉筋休息的人也非常少。尤其到了25-35公里的海岸線段，在筆直向前延伸的公路上，大家就像魚群一樣，持續不斷安靜前進。

在那狀態下，我不再去思考「超過別人」或「被別人超過」，而是開始專注享受群體牽引的力量。有那麼多人跟你一樣，用同樣的步速，同樣穩定的呼吸，這意味著我們大家的程度相當，我們有著同樣（或更扎實）的訓練量、月跑量、LSD等等。

我們不只是在這42公里上並肩前行。為了這一天，我們已經一起在各自的跑道上練習了數個月。這樣的念頭讓我覺得自己好像真的成為一名馬拉松跑者，跟大家一樣的馬拉松跑者。

▲2019靜岡馬拉松，幸運以六分半左右的速度安全完賽

賽道平坦，滿滿的富士山與草莓海岸

靜岡馬拉松的路線以平坦出名，而遠眺富士山景及25至35公里的海岸公路也是最為跑者所熟知。當天因為老天爺賞了大好晴天，因此非常幸運看到富士山；但相對而言跑到海岸公路段時已近午，在暖陽的照射下，跑起來有一點點點點辛苦（不過，如果是下雨的話，可能是另一種程度的辛苦...不禁還是慶幸晴天真是太好了）。

為了能在富士山下順利完賽，我在規劃旅跑行程時，刻意在從東京抵達靜岡前先順途停留富士宮市，到富士宮淺間大社參拜祈求平安完走。一般大家去富士山觀光大部分是走河口湖路線，比較少人刻意到富士宮來觀光，所以利用「東京－靜岡」這段路程順遊富士宮算是不錯的選擇。巧的是，賽事前一天（2月23日）是富士山日，能在富士山日朝聖富士山，真是讓人覺得很幸福啊！富士宮距離靜岡市搭JR大概一小時就能抵達，在此推薦跑友不妨順遊一番～

▲賽事前一天正好是富士山日（2月23日），到富士宮淺間大社祈求平安完走

而大家最期待的草莓補給也是集中在海岸公路這一段。我本以為這安排不外乎是賽事里程都將飲食補給集中在25到35公里處，但沿途中我發現公路上的指標竟然畫有草莓圖案，而且沿路上左側都有許多草莓園。在享用超大顆新鮮飽滿草莓補給時不禁心想：「啊啊，真不愧是看海長大的草莓啊～」

回家一查，才發現這條海岸本身就叫做「久能草莓海岸」，真是太萌了啊！

順帶一提私補的部分。相較於石垣島馬拉松與金澤馬拉松從頭到尾都有源源不斷的私補（我記得石垣島馬拉松好像在1公里多的時候就出現私補了，超誇張），靜岡馬拉松的私補大概是到14公里後才陸續出現，提供私補的應援民眾也比較害羞，多半是靜靜放在桌上，而不會刻意招呼你去取用（所以有時候會有點不好意思去拿，哈哈）。這也是我覺得與其他賽事比較不同的地方。

▲中段筆直海岸有個很萌的名字叫做「草莓海岸」，但跑起來頗為挑戰呢

從靜岡到清水，在小丸子的故鄉大啖海鮮！

比賽起點在靜岡市，終點則是在小丸子的故鄉－清水市，而且終點附近走路5分鐘就是知名的「清水魚市場」，擁有清水港最新鮮直送的漁獲美食！

想到賽後一定會有大量跑者湧入，所以我好不容易抵達馬拉松終點後，絲毫不敢鬆懈（笑）領了獎牌與證書，快速取回寄物就直奔魚市場。果然最知名的「不喊停就裝到滿出來的鮪魚丼（まぐろいっぱい丼）」已經完售（淚）

沒關係，我還是享用到一碗「清水てっぺん丼」。「てっぺん」漢字寫作「天辺」，意指「頂峰」，果然是好吃到讓人飛上天的一碗天邊丼啊！尤其賽前肝醣超補加上不敢亂吃生魚片怕壞肚子，這下總算可以放心享用，真是人生至福啊～

ご馳走様！

▲比賽結束不要忘記到清水魚市場，享用新鮮漁獲美食！

台北馬拉松姊妹馬，加油好嗎

靜岡馬拉松還有一項特色是「台北馬拉松」的姊妹馬。但不知道是不是我情報不足，在整個賽事中我完完全全沒有感受到台北馬拉松給靜岡馬拉松的應援啊！雖然前一天的EXPO有來自台灣的攤位提供台灣香蕉試食（但不是免費，每隻香蕉試吃價100日圓...）但好像也不是台北馬拉松的相關單位？我記得台北馬拉松EXPO，人家靜岡馬拉松可是有特地來擺攤宣傳的啊！

總之不是很確定，台北馬拉松到底有沒有給予應援呢？

好吧或許要到場應援，難度比較高，那至少網站上宣傳一下呢？在靜岡馬拉松的網頁上，明白寫著「友好合作：台北馬拉松」；但反觀台北馬拉松的官網，卻對此隻字未提。

或許「姊妹馬」的意義就是彼此招待選手，但我總覺得，不應該只是彼此招待選手這麼簡單吧，還有更深刻的城市交流、人與人之間的情誼聯繫存在吧？可能，是我想太多了。只是覺得很可惜，錯過一個讓世界各地跑者看見台北的機會。看來台灣要辦好馬拉松，用馬拉松行銷城市，還有很長的路要走。