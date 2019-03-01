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萬金石馬EXPO走電競風 長跑好手陳秉豐名人帶路

2019-03-01 15:00運動筆記 皮卡皮丘

世大運半馬選手陳秉豐，也在萬金石 EXPO 體驗電競魅力。 圖／新北市政府體育處...
世大運半馬選手陳秉豐，也在萬金石 EXPO 體驗電競魅力。 圖／新北市政府體育處提供
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萬金石馬拉松倒數計時！萬金石馬拉松是全臺唯一通過國際田徑總會（IAAF）國際認證的銀標籤賽事，而運動博覽會是標籤賽事認證的重要指標之一，主要結合選手現場領物資，並推廣全民運動，內容擴及馬拉松之外的所有運動產業。

今年新北市首創結合時下最夯的電競主題，展覽活動提早開跑，從今天開始到 3 月 17 日止，邀請大家一起來新北市府大廳看展。

昨天（2/27）世大運半馬選手陳秉豐也在現場「跨界」體驗，還與新北市長侯友宜開起現場直播，「名人帶路」帶大家逛展。

現場陳秉豐發現有冠軍凸台，平時有跑步習慣、也會參賽路跑賽的市長侯友宜表示「沒有站過凸台第一」，轉頭問陳秉豐「聽說你是 2016 年 14K 冠軍」，陳秉豐逗趣地說「這個平常都是我在站的，今天難波萬屬於市長啦。」

（資料來源：我的新北市 紛絲專頁）

電競主題 首度加入運動博覽會

電子競技為透過電子遊戲來比賽的體育項目，需要身體協調與技巧，且快速精細的運算，需要運用身體感官辨位及極高的專注力。

2017年11月7日立法院三讀通過「運動產業發展條例」部分條文修正案，將電競賽事正式列入運動產業範疇，2018年全國大專校院運動會首次納入電競項目，2018年雅加達-巨港亞洲運動會業將電競納為示範賽項目，2022年的杭州亞運也將電競列為正式比賽項目。

今年運動博覽會結合運動產業推廣，首創將電子競技與運動結合，讓運動體驗注入更多有趣元素，並以兩者同樣為勝利而堅持，呼應萬金石馬拉松「#17來挑戰」的精神，邀請民眾自我超越、挑戰極限，打造多元體驗的運動博覽會。

展覽內容與開放時間

這次萬金石運動博覽會的電競主題展，是知名電腦大廠牌宏碁公司贊助設備，有最新的電競座艙椅，讓身體感受終極沉浸在遊戲中，還有各種電競設備與虛擬實境的裝置，AR擴增實境、VR虛擬實境、MR混合實境，能感受不受地域限制的多元運動體驗。

展場地點：新北市府一樓大廳活動日期：即日起至3月17日止活動時間：每天早上10點至下午6點開放體驗

萬金石馬拉松田徑亞運
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