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運動筆記[今天耍感性#2] 2018大湖草莓馬 / 雨神同行 / 總冠軍之路推升新世代特色小城–虎尾馬拉松
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賽事心得／內科醫師迷上跑馬 平凡人生中的精彩

2019-03-01 15:12運動筆記 Yuh Ching Gau

我是一個內科醫師，每天都在醫院裡，與疾病奮戰。常常忙到作息不正常，難得的假日可能都還要值班，沒有時間好好睡覺，更別提運動了，健康0分。因緣際會下，自2016年底開始，參加人生第一場初半馬：花蓮太魯閣馬拉松後，開始迷上了路跑。

＊圖左下是第一場半馬：2016/11-太魯閣雲端馬拉松; 圖右中是第一場全馬：2017/11-富士山馬拉松＊

馬拉松不斷挑戰自己的極限 跑出自己的精彩

開始跑馬拉松，生活開始過得充實，更會把握時間，一但報名了比賽，就盡力準備，替自己留下努力的紀錄。我喜歡跑馬拉松，因為人生就像一場超級馬拉松，途中有上坡下坡，高潮低潮，有不同的景色。看著身邊的奮力跑步的跑者們，就會不自覺的跟大家邁步向前跑。大家會彼此互相加油打氣。

2018-高雄馬拉松超悲慘回憶，人生是要迎接挑戰，但不可以讓自己陷入苦難。因為體驗過第一次海外初馬後，像接著挑戰人生第二個全馬，於是參加了2018 高雄全程馬拉松。 但因為過年期間，沒有太充份的練跑，賽前月跑量大約之有60-80km。最後幾乎是心力交瘁的狀態下，花費4小時48分完賽。從21公里之後的每一步，都非常費力。

尤其接近中午，高雄的太陽太熱情，我真的都被曬暈了。邊跑步邊飆汗，一直盼不到終點的感覺，真的好絕望。 後來雖然成績比初馬進步了，不過，完賽之後已是虛脫無力，全身痠痛，再加上中暑，頭暈、噁心嘔吐，差點去急診就醫。（初馬則是2017/11/25日本富士山馬拉松，跑出4小時56分的成績。）

＊ 2018/2/25 高雄馬拉松--全馬--分組名次第57名

2019-高雄馬拉松超半馬 分組11名

在2018年十月，專科考試通過，結束埋首苦讀的生活，又恢復規則運動的習慣，恢復以往練跑的頻率。報名參加自己的第十一個半程馬拉松-2019高雄馬。再次挑戰高雄馬拉松，但有鑑於前一次全程馬拉松的痛苦的負面經驗，今年挑戰超半馬。 跟往年不同的是，全馬與半馬選手一起在5:50起跑，因此清晨4:50，捷運上就已經是大批人潮，非常熱鬧，都還沒起跑就已經感受到大家的熱血沸騰的衝勁。 出發後，天氣濕涼，天色昏暗，但依然可見到路邊的加油團們熱情賣力的打氣聲。

沿途跑過許多熟悉的風景，美麗島站，中央公園，愛河，然後沿著輕軌跑往鼓山路，再到鳳儀門，蓮池潭.....。 在前15公里時，大概都還有5'30”/km 的配速，後來開始自己憑感覺慢慢跑，想著「這次跑完不會像去年那樣狼狽了吧」。於是，就在這樣輕鬆的心境下，我跑完了。成績是2小時21分53秒。

＊ 2019/2/17 高雄馬拉松--超半馬--分組名次第11名

自己與自己比賽 跑出健康與自信

每一場馬拉松比賽，都像是一場考試，要有實力與運氣。在這兩三年裡，參加很多比賽，累積了不少的獎盃，獲得分組前幾名的成績。累積成就感，每次幫自己打分數，希望可以更進步。我半馬的平均成績大部分落在2小時10分至15分之間，成績跟身體狀態有關（是否最近值班很累，或者練習不夠等等）。 這次的高雄馬記錄到21公里成績是1小時58分，真的突破自我，創造自己前所未有的紀錄。感動的心情，無法用言語表達。

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平凡人生中的精彩

在高雄讀書與工作這麼久了，真的很開心今年在自己熟悉的土地上跑出了突破自己紀錄的成績。

兩年半的跑步歷程上，多了一筆漂亮的成績：2019年高雄馬拉松女子半程馬，女子分組11名。

希望明年再次挑戰高雄馬，繼續為健康累積正能量。

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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