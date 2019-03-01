賽事心得／難忘2018大湖草莓馬 雨神同行的冠軍路

2019-03-01 15:47 運動筆記 何儒儒



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這是去年的賽事了.

要不是FB有個去年的動態回顧

那種感動都快要退去了.

今天重新想起來 , 當年的那個痛與意志力

雞皮疙瘩又再一次掉滿地 ......

當年的回顧

大湖草莓42.8k馬拉松-總冠軍 雨神同行。

用三分之一腳掌的血泡，血尿與賽後失溫，和魔鬼在山路上玩了一場遊戲，這次沒有跟丟前導車了，總冠軍終於到手，跑者成就解鎖。

頂著全程溫度不會上升的不到10度低溫，流出來的鼻涕與汗水經過冷冽風吹過，都帶著刺痛。一路上上下下，腳就起了水泡，我感覺的到，然後沒多久就跑破了，很痛，痛到必須咬著牙，眼淚都被逼出來，每一口呼吸又很刺，撐下去吧，我是跑者，今天的冠軍。

感謝醫護站的小護理師幫忙。賽後的疼痛更難以忍受

說個笑話，旁邊有個人跟我說，甘，我跑21k，還有5公里時那個42k總一就超過我了。我:........

2015年後 , 因為女兒的到來 , 再加上工作實在繁忙 , 體力和時間均被壓縮 , 能夠去外面練習的機會少之又少

所以開始在短短的午休時間 , 犧牲好好吃上一頓飯的時間

在跑步機上盡量練.

不得不承認 , 這樣的練習方法效率真的很差.

但也莫名其妙在2017年底的北港馬跑到3:01:30 , 扣關sub 3 , 也達BQ.

當時開始有了挑戰拿"認證BQ"的想法 (我的BQ 3:05 @ 35~39y)

目標放在2018的京都馬和萬金石.

在京都馬之前有報個大湖馬 , 其實也很單純就是去跑個感覺和吃草莓而已

大湖馬那天好冷 , 如果我沒記錯 , 應該是那個冬天最冷的一天.

體感溫度4度

就算穿很多 , 還是能感受到低溫雨冷風把你意識剝奪的感覺

真是瘋了我...

我坐在車上遲遲不想下車 , 喝杯熱熱的咖啡 , 享受寧靜的片刻

當時的我根本沒想到 , 我是今天的總冠軍.

從起跑線開始 , 就直接跑在領先集團了 .

可是我真的還只是輕鬆跑啊....

3k之後就只剩前導車在我面前了

我心裡很掙扎 , 如果....我拚了這場 , 那下禮拜的京都馬我是不是就要放棄拿認證BQ了呢?

我猶豫沒有很久 , 開始來到上坡路段 , 不用等我下決定 , 身體就告訴我要拚了

這上坡跑的辛苦 , 但雙腳不讓我停下來

前導機車三不五時停下來整理被風吹倒的三角錐

然後被我超越 , 然後他再超越我 , 還會回頭跟我說抱歉

看到野狗也會幫我擊退他

這應該是這段雨神同行中最令我欣慰的事情了.

轉折點後 , 我能判斷總二離我應該有1k以上的距離

我心情開始緊張了 , 我真的沒想到目前為止我一直在總一的排名上

雙腳已經開始累了 , 我能感覺到我的腳底板有灼熱感

心想不妙 , 果不其然 , 30k後那種感覺變成踩水球的感覺

有一種奇怪的痛感並帶著灼熱感 , 我無法判斷這顆水泡有多大

但能確定的是已經影響到我跑步的姿勢 , 好想停下來啊!!!好難受....

可是不行啊 , 總一耶 , 我是何德何能 , 又是有多少的幸運

就算痛就算苦也不能停下來.

35k後水泡終究踩破了

奇怪的痛感變成了強烈的刺痛感並帶著灼熱感

痛到眼淚直流 , 我是總一我是總一

我心裡一直默念著 , 就像唸阿彌陀佛的信徒一樣 , 祈禱它能減輕我的痛苦

灼熱的刺痛感與寒風一直試圖剝奪我的意識

從來沒有這麼一次意志力如此堅定

" 不能停下來! 就算死我也不能停下來! "

好漫長的最後幾公里

通過終點門時 , 當下一點感動也沒有

有點嚇到了 , 我是總冠軍....42k的總冠軍....

寒冷的天氣 , 終點門沒啥人

冷冷清清的...