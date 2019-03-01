親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

台北飛大阪僅220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

運動筆記[今天耍感性#2] 2018大湖草莓馬 / 雨神同行 / 總冠軍之路推升新世代特色小城–虎尾馬拉松
健行筆記南華山一日單攻行程在台北看雲海～七星公園、七星山
NBA林書豪單月好球 (2019年2月)今日十大好球 (3月1日)

賽事心得／走過8屆激推虎尾馬 輕鬆旅跑的選擇

2019-03-01 15:42運動筆記 Bor Kuan

有哪一場馬拉松全程賽道平坦，少車爭道，天氣總是風和日麗，極友善的完賽時間，補給超級豐富，志工無限熱情，不僅容易破PB，更適合慢慢跑、聊天交朋友，體會跑者自討苦吃的哲理，旅遊吃喝在地風情，那就是虎尾馬拉松。

分享

(虎尾馬拉松歷屆完賽獎牌-相片來源筆者自拍照片)

地區︰雲林縣虎尾鎮。

a.報名時間大約 5~8月。

b.賽事時間大約 10 ~12月。

C.交通食宿︰高鐵、台鐵、國道、台西/統聯客運，旅館林立還有各式美食餐館與小吃店(攤)。

D.歷年賽事主辦單位︰虎尾鎮公所、飛虎常跑協會、虎馬路跑協會、雲林縣馬拉松協會。

虎尾鎮是雲林縣第二大城，傳統的布袋戲與台糖總廠、空軍基地、虎尾科大，讓週邊舊市區相當熱鬧繁榮，如今 傳統的布袋戲改霹靂科幻劇，空軍基地已剷除，而全台僅存運轉的糖廠 和老舊落破宿舍不知何去何從…，但是窮則變就通，近些年虎尾興起創意的毛巾藝術、舉辦台灣燈會、農業博覽會，台大分院、高鐵站紛紛增設…，從2011年起每年舉辦的馬拉松配合在地年度大事，推升虎尾為新世代特色小城。

(左上:醫護鐵人賽前合照，右上:醫護鐵人關心賽道上不適的跑者)

(左下:虎尾馬美麗的賽道，右下:全台僅存運轉的虎尾糖廠)-相片來源筆者自拍照片

第一屆 2011/01/01建國100年元旦虎尾全國同步健走暨全國馬拉松賽-虎尾科大運動場。

第二屆 2012/12/23虎尾全國馬拉松賽-虎尾科大運動場。

第三屆 2013/12/29雲林2013農博虎尾全國馬拉松-虎尾中科園區。

第四屆 2014/11/16虎尾高鐵馬拉松-虎尾科大運動場。

第五屆 2015/11/15虎尾糖都馬拉松-虎尾鎮立體育場。

第六屆 2016/12/04台灣燈會虎尾馬拉松-虎尾鎮立體育場。

第七屆 2017/12/03虎尾巾都馬拉松-虎尾鎮立體育場。

第八屆 2018/10/07 2018虎尾馬拉松-虎尾鎮立體育場。

虎尾馬拉松如此受到全國跑友推崇，可以由幾個大會的貼心看出︰

1.2011、2012、2013、2014連四屆起跑時間是7:00為的是體貼遠地跑友奔波緩衝。

2.完賽時間經常是等待到最後一名跑者安全歸來，個人參賽8次，未曾聽說有人在此被關門。

3.大會豐富的補給站之外，在地商家或民眾自發的私補站還有機車小蜜蜂巡邏貼心補給。

4.每年推出的主題吸引跑友跑馬拉松之外也可帶家人到附近景點參觀旅遊。

5.協調借用學校完善的淋浴設施，讓疲累的跑友沖洗到神清氣爽(虎尾科大，虎尾農工)。

6.賽後除了領用完賽餐點也供應熱湯與冷飲。

7.組織在地社區民眾與學生啦啦隊，沿路為跑者加油打氣。

(左上:飛虎常跑協會前會長陳克昌貼心機巡補給，左下右上右下:豐富的大會補給與私補)-相片來源筆者自拍照片

(虎尾馬的優質總是吸引百馬跑者組團參賽，左為2012 年 tsmc 梁佳莉 與 北回慢跑 陳慶順(拖鞋俠)合組百馬團，右為2017年 艋舺長跑 周天寶 600馬)-相片來源筆者自拍照片。

每一年的虎尾馬拉松總是有著風和日麗的天氣，歷年來營造良好口碑，更是常常吸引眾多百馬、初馬跑者組團參賽，特別是在2016年[台灣燈會虎尾馬]集結48組百馬彩帶迎風招展，場面相當壯觀…，綜觀全台，虎尾馬拉松是優質、可以輕鬆跑馬兼旅遊的選擇。

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們。

啦啦隊
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

賽事心得／難忘2018大湖草莓馬 雨神同行的冠軍路

2019-03-01 15:47

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

萬金石馬EXPO走電競風 長跑好手陳秉豐名人帶路

2019-03-01 15:00

賽事心得／內科醫師迷上跑馬 平凡人生中的精彩

2019-03-01 15:12

跑鞋評測／試跑報告 361-MERAKI2開箱文

2019-02-28 16:18

跑步知識／跑得好不如睡得好 睡跟練一樣重要！

2019-02-28 14:35

賽事心得／玩跑大湖馬吃草莓 真的不用飛日本

2019-02-28 14:30

賽事心得／台北超馬24小時賽 最壞的狀況最好的結果

2019-02-28 14:26

日本人跑遍台灣／北馬雙溪櫻花全馬 就是一場戰爭

2019-02-28 13:37

抗空汙！古都國際馬拉松應變措施已啟動

2019-02-28 13:35

影／2019台灣環島跑者圓夢計劃19曰賽day19精華版

2019-02-28 13:01

影／統一發票盃324開跑 完賽可領百年獎牌

2019-02-27 18:20

賽事心得／從投球失憶症到半馬破百 一個業餘棒球員的告白

2019-02-27 11:53

奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度

2019-02-27 10:28

賽事心得／櫻花馬拉松 辭職嶺上你雙膝硬化了嗎？

2019-02-27 10:21

賽事心得／花博馬拉松 百感交集的人生第3場半馬

2019-02-27 10:12

賽事心得／花博馬拉松 一再突破自己才是跑下去的意義

2019-02-27 10:03

賽事心得／櫻花馬拉松 又濕又冷又鐵腿也堅持不被回收

2019-02-27 09:45

焦點人物／何盡平傷後強勢回歸 盼能挑戰東京奧運

2019-02-27 09:35

焦點人物／泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星

2019-02-26 11:05

北海道馬拉松 高手們的盛夏戰場

2019-02-26 10:53

賽事心得／ZEPRO RUN路跑賽 終於見到霧而不是霾了！

2019-02-26 10:43

賽事心得／花博馬拉松 補給實在太豐富了！

2019-02-26 10:09

賽事心得／花博馬拉松 忍不住誘惑去吃烤乳豬就跑不快了

2019-02-26 09:56

帶小比跑旅台灣／花博馬拉松 好友陪伴快樂淋雨跑步

2019-02-26 09:45

賽事心得／花博馬拉松 高規格陪跑的驕傲與感動

2019-02-26 09:37

賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇

2019-02-25 11:02

賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！

2019-02-25 10:55

賽事心得／台北超級馬拉松24小時賽 碰上橫紋肌溶解

2019-02-25 10:41

賽事心得／生涯11場馬拉松全紀錄

2019-02-25 10:28

賽事心得／熊本馬拉松 第一張海外馬完賽證書！

2019-02-25 10:21

賽事心得／金門馬拉松 嚐遍美食又破PB還願了！

2019-02-25 10:04

賽事心得／連3年來台灣跑金門馬 遲来的Sub430

2019-02-25 09:30

賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三

2019-02-24 16:36

路跑／花博馬拉松雨中開跑 視障跑者掌聲中抵終點

2019-02-24 15:20

賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物

2019-02-24 06:00

賽事心得／「人生初馬」 渣打香港馬拉松

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019年路跑初登場及格 高樹半馬開心

2019-02-24 06:00

賽事心得／高雄馬挑戰半馬 突圍鎖定220

2019-02-24 06:00
看更多

熱門文章

NBA／魔術葛登逆轉3分彈 勇士近6戰吞4敗

2019-03-01 10:31

MLB／13年3.3億美元且無逃脫權 哈波前進費城

2019-03-01 06:36

NBA／朗多、華頓閉門交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18

NBA／哈登58分領軍 火箭逆轉滅火收4連勝

2019-03-01 11:38

MLB／哈波只想要最長合約 費城人勝出關鍵

2019-03-01 08:10

MLB／30歲後無意投身FA 哈波拒道奇瘋狂報價

2019-03-01 09:30

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

UBA／盯得你心發慌 台師大贏球決心教練也驚訝

2019-02-28 19:31

NBA／談韋德絕殺勇士 詹皇稱自己這投難度更高

2019-03-01 11:53

NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21

NBA／不在意外界防守批評 詹皇：放馬過來吧！

2019-03-01 09:44

NBA／勇士末節低迷遭逆轉 柯爾：柯瑞很自責

2019-03-01 14:40

NBA／獨行俠播致敬影片 馬修斯：感激所有人

2019-03-01 10:45

中日職交流賽／被台式加油嚇到 岸孝之：很熱鬧

2019-02-28 19:29

NBA／楊恩新秀年屢創紀錄 表現獲另個楊恩認證

2019-03-01 12:05

NBA／綠衫軍掙扎 總管：最不該指責史蒂文斯

2019-03-01 10:02

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

MLB／合約紀錄被哈波改寫 史丹頓：這是好事

2019-03-01 09:07

NBA／衛少隔3場再奪大三元 雷霆少喬治惜敗76人

2019-03-01 13:35

中日職交流賽／宋家豪關門守成 樂天3：1勝猿

2019-02-28 20:29

中日職交流賽／葉家淇好投 洪總：有成王牌條件

2019-02-28 22:07

NBA／不擔憂綠衫軍疲軟 厄文舉17年騎士為例

2019-03-01 14:00

NBA／唐斯轟42分無用 溜馬波格丹諾維奇飆分取勝

2019-03-01 12:31

德國羽賽／逆轉拍落李卓耀 周天成闖進男單8強

2019-03-01 08:09

NBA／華頓下季帥位不保？ 名記者推泰隆魯接班

2019-03-01 16:09

NBA／致敬布萊恩 韋德演絕殺：這次意義不同

2019-03-01 00:03

中職／不想太安逸 郭嚴文喜歡一年約

2019-02-28 18:18

中日職交流賽／歡呼中登板 宋家豪：從內心感動

2019-02-28 21:55

墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28

中日職交流賽／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33

中日職交流賽／宋家豪關門飆速 樂天擒猿

2019-03-01 00:01

MLB／0.2局狂爆6分 曾仁和熱身賽吞敗

2019-03-01 08:09

MLB／響尾蛇痛咬印地安人 胡智為、江少慶失血

2019-03-01 08:08

中日職交流賽／迎戰前東家樂天 猿洋投李茲：我們很強

2019-02-28 17:10

MLB／哈波加盟效應 費城人奪冠賠率飆高

2019-03-01 11:26

中日職交流賽／王溢正先發戰樂天 盡力完成自己目標

2019-02-28 19:09

MLB／沒跨過客場魔咒 陳偉殷：嘗試得太多了

2019-03-01 00:06

UBA／韓杰諭繳傷後新高 國體大退義守4連勝

2019-02-28 17:21

中職／給葉家淇高評價 吳俊良：看不到他的天

2019-03-01 14:29

MLB／哈波4月3日對國民首戰 薛則期待交手

2019-03-01 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top