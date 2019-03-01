賽事心得／走過8屆激推虎尾馬 輕鬆旅跑的選擇

2019-03-01 15:42 運動筆記 Bor Kuan



有哪一場馬拉松全程賽道平坦，少車爭道，天氣總是風和日麗，極友善的完賽時間，補給超級豐富，志工無限熱情，不僅容易破PB，更適合慢慢跑、聊天交朋友，體會跑者自討苦吃的哲理，旅遊吃喝在地風情，那就是虎尾馬拉松。

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(虎尾馬拉松歷屆完賽獎牌-相片來源筆者自拍照片)

地區︰雲林縣虎尾鎮。

a.報名時間大約 5~8月。

b.賽事時間大約 10 ~12月。

C.交通食宿︰高鐵、台鐵、國道、台西/統聯客運，旅館林立還有各式美食餐館與小吃店(攤)。

D.歷年賽事主辦單位︰虎尾鎮公所、飛虎常跑協會、虎馬路跑協會、雲林縣馬拉松協會。

虎尾鎮是雲林縣第二大城，傳統的布袋戲與台糖總廠、空軍基地、虎尾科大，讓週邊舊市區相當熱鬧繁榮，如今 傳統的布袋戲改霹靂科幻劇，空軍基地已剷除，而全台僅存運轉的糖廠 和老舊落破宿舍不知何去何從…，但是窮則變就通，近些年虎尾興起創意的毛巾藝術、舉辦台灣燈會、農業博覽會，台大分院、高鐵站紛紛增設…，從2011年起每年舉辦的馬拉松配合在地年度大事，推升虎尾為新世代特色小城。

(左上:醫護鐵人賽前合照，右上:醫護鐵人關心賽道上不適的跑者)

(左下:虎尾馬美麗的賽道，右下:全台僅存運轉的虎尾糖廠)-相片來源筆者自拍照片

第一屆 2011/01/01建國100年元旦虎尾全國同步健走暨全國馬拉松賽-虎尾科大運動場。

第二屆 2012/12/23虎尾全國馬拉松賽-虎尾科大運動場。

第三屆 2013/12/29雲林2013農博虎尾全國馬拉松-虎尾中科園區。

第四屆 2014/11/16虎尾高鐵馬拉松-虎尾科大運動場。

第五屆 2015/11/15虎尾糖都馬拉松-虎尾鎮立體育場。

第六屆 2016/12/04台灣燈會虎尾馬拉松-虎尾鎮立體育場。

第七屆 2017/12/03虎尾巾都馬拉松-虎尾鎮立體育場。

第八屆 2018/10/07 2018虎尾馬拉松-虎尾鎮立體育場。

虎尾馬拉松如此受到全國跑友推崇，可以由幾個大會的貼心看出︰

1.2011、2012、2013、2014連四屆起跑時間是7:00為的是體貼遠地跑友奔波緩衝。

2.完賽時間經常是等待到最後一名跑者安全歸來，個人參賽8次，未曾聽說有人在此被關門。

3.大會豐富的補給站之外，在地商家或民眾自發的私補站還有機車小蜜蜂巡邏貼心補給。

4.每年推出的主題吸引跑友跑馬拉松之外也可帶家人到附近景點參觀旅遊。

5.協調借用學校完善的淋浴設施，讓疲累的跑友沖洗到神清氣爽(虎尾科大，虎尾農工)。

6.賽後除了領用完賽餐點也供應熱湯與冷飲。

7.組織在地社區民眾與學生啦啦隊，沿路為跑者加油打氣。

(左上:飛虎常跑協會前會長陳克昌貼心機巡補給，左下右上右下:豐富的大會補給與私補)-相片來源筆者自拍照片

(虎尾馬的優質總是吸引百馬跑者組團參賽，左為2012 年 tsmc 梁佳莉 與 北回慢跑 陳慶順(拖鞋俠)合組百馬團，右為2017年 艋舺長跑 周天寶 600馬)-相片來源筆者自拍照片。

每一年的虎尾馬拉松總是有著風和日麗的天氣，歷年來營造良好口碑，更是常常吸引眾多百馬、初馬跑者組團參賽，特別是在2016年[台灣燈會虎尾馬]集結48組百馬彩帶迎風招展，場面相當壯觀…，綜觀全台，虎尾馬拉松是優質、可以輕鬆跑馬兼旅遊的選擇。

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們。