賽事心得／玩跑大湖馬吃草莓 真的不用飛日本

2019-02-28 14:30 運動筆記 吳力感



話說，2019大湖草莓馬2/16結束至今將近十天，現在才來寫網誌紀錄心情會不會太晚？

其實並不會，套一句廣告詞“好茶回甘就像現泡”，一場好馬的回憶，不管過了多久，在腦海中對它的記憶就像剛跑完一樣清晰，著實令人回味無窮啊！

之所以會想要特別為這場草莓馬做個紀錄，甚至推薦給其他跑友認識，是因為個人覺得這場賽事蠻符合我的胃口，全馬報名費900元不算太高，補給站每站都有熟食或熱食，重點是第二補給站有新鮮草莓吃到飽，部份賽道是山路帶有一點挑戰性，全程靠路邊跑幾乎不必過馬路，不會像某些城市馬一樣，很容易被其他用路人問候娘親，也不會聽到被交管擋下的駕駛用無情的喇叭聲音聲聲彈。

去年第一次參加時只有自己一個人跑全馬，今年揪團終於有伴，和跟勇哥、芳銘一起吃全馬，開心死了。

這場草莓馬是揪團客&瘋狂亞比路跑社精選的年度團報賽事，我們北部有四人參加，凌晨一點半在中壢集合後共乘一部車南下苗栗，到達大湖酒莊時也不過才凌晨三點而已，全馬七點才起跑，我們整整提早了四個小時，不必找車位、不用排廁所、超商吃飽飽、聊天等起跑。

（有點餓，吃了麻油雞麵線+咖哩飯）

（賽前暖身/暴力達套韋恩咖啡）

清晨六點半左右，依照約定我們移動到會場集合點，揪團客台中團報的團員們在梅咩的帶領下也都來了！

幾句寒暄大家開心合照，團員們分處北中兩地，要像現在這樣相聚實在不容易啊！

（開心大合照）

終於到了起跑時間，槍響後選手們魚貫而出，我們三人不急不徐跟著人潮緩跑出關，我因為去年有跑過，所以記得路線跟水站配置，2.5K的第一水站可以先漱漱口，準備在5.3K的第二水站大快朵頤，這個補給站是本場賽事補給精華中的精華，草莓吃到飽也就是在這裡！

吃草莓不必到熊本，大湖草莓讓你吃夠本。

（啟動草莓吃到飽模式）

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（整場賽事補給）

離開草莓補給站後，摸摸隆起的肚皮，此行的目的已完成一半，接下來三人就繼續慢跑邊聊天，這時忽然聽到後方有人呼喊我名字，轉頭一看原來是專科同學陳光霖，看來他今天參加的是半馬，當我打招呼的話語才剛說出口，正想繼續閒話家常時，他人就已呼嘯而過 =_=lll

上次我們見面是去年的Wings for Life World Run桃園站，下次再見不知是何時，我心裡想，等他折返時，我們二人再來拍個合照好了！結果，這個想法並沒有被實現，因為我們的注意力都轉移到了另一個目標哇！是傳說中的速配列車耶！

看那女孩穩定的速度輕快的步伐，優美的線條隨著身體上下律動，簡潔有力的馬尾左右甩呀甩，大夥兒上車跟了也沒多久，不知不覺中就已經來到了半馬的折返點，歡樂的時光咻擠咧就過去了，只能很不甘願的在此下車，我們繼續前進...

（謝謝速配列車）

還記得剛剛說遇到光霖同學折返要拍照，但是我人一搭上速配列車後就什麼都忘了，正當我沉浸在跑步的樂趣中時，說時遲那時快，光霖同學迎面跑來，又喊了我一次，我才回神他老兄就跑遠了，這場遇見兩次都沒拍到照，只能說我那同學來去一陣風，咱倆有緣來日再相逢！

（半馬折返全馬右轉）

半馬折返點過後全馬右轉離開台三線，進入稍微偏僻的山區，跑這邊的好處就是沿路幾乎沒車，空氣也很不錯，只不過山路起伏比較大一點，很多跑者在這裡開始當步兵，但是正當我跑的枇杷喘的時候，我說：趕，我最討厭跑山路，好累喔 Orz...勇哥說：等坡度陡一點的時候再用走的吧！此時剛跑完鎮西堡100K的芳銘卻說：這算山路嗎？有坡嗎？此話一出，我們二人聽完只能倒抽一口氣，硬著頭皮腳也不敢停，一直跑到第一個折返點才休息。

我們從不算山路的山路回到台三線後，發現前方有大魔王，他是一名勇者，一個熱血的生命鬥士，得了頸椎脊髓腔內腫瘤經過手術開刀後，努力克服全身麻痺的後遺症，榮耀重返馬場的蔡耀全蔡主任。

這一路上我們彼此互相輾壓刷卡多次，每當我們進補給站享用美食，只要多耽擱個幾分鐘，就會被蔡主任超越，所以當回程開始後，我們決定把蔡主任當成完賽目標，不管怎麼貪玩，一定要在趕在蔡主任之前進終點，看似簡單，其實並不容易。

（被蔡主任刷卡）

因為太陽很大曬到發燙，回程在30幾K的地方終於發現檳榔攤，我們趕緊進去補給一下液體麵包，順便坐下來乘涼。

沒多久就看見蔡主任從我們面前輕輕滑過，經過短暫休息之後，三人重拾裝備，再次開啟追緝模式，不到十分鐘的時間又把蔡主任給刷回來了。接著我們來到了距離終點只剩6K的草莓補給站，二話不說當然先吃草莓，然後回程才出現的蚵仔煎當然也要來一份，眼睛餘光瞄到補給居然有金牌，這不喝一罐實在說不過去，剛好有烤香腸可以配啤酒，只差沒拉張椅子坐下來吃了，但就在此時，蔡主任也已經默默的來到補給站，當我們三人還在那邊狂吃狂喝，主任他簡單的補給一下水份就離開了。

（補給站有金牌當然要來一罐）

待我們吃飽喝足準備繼續趕路時，蔡主任已經早先五分鐘離開草莓補給站，雖然我們沿路慢慢超越其他跑者，但就是一直不見蔡主任的蹤影，看來我們在補給站停太久，所以被蔡主任拉大距離了...離開補給站後，追了三公里還是沒看見目標，大家開始變得沉默而且認真起來，跑著跑著我心裡越想越不甘心，難道真的追不上了嗎？

我們討論了一下，到底是要繼續追，還是乾脆放鬆慢慢蠕動回終點就好...

我們決定，追！

為此，我們放棄最後一個補給站不進站，就為了多爭取一些時間縮短距離，在離終點只剩兩公里時，終於發現遠方約一粒米大小的蔡主任背影，我們一陣歡呼頓時軍心大振，為了保險起見，先派出有如速霸陸硬皮鯊的芳銘前往追趕，皇天不負苦心人，我跟德國福斯小鋼砲勇哥在倒數1公里的地方，也終於跟上主任了！

(最後1K發現蔡主任，勇哥加速上前緊咬在後）

最後，在終點前五百公尺總算超越蔡主任，驚險完賽，當時的心情既開心又感動，簡直比跑完100K還要高興。

感謝蔡主任一路上跟我們互相鼓勵打氣，讓整個賽程充滿樂趣，4/28戀戀桐花馬，我們也要吃飽吃滿才要回到終點去。

其實想要跑馬拉松吃草莓，真的不用特地飛到日本去，每年2月苗栗大湖這場就真的還不錯，希望大家可以多多支持台灣本土馬拉松，人只要移動就會產生費用，除了報名費以外，例如交通費、住宿費、飲食、伴手禮等等，各地前來參賽的跑者消費，多多少少都可以活絡一下當地的經濟，人進得來，東西出得去，大家才能發大財嘛。

只有胃還有空間，沒有吃不下的補給；只要我還有時間，沒有跑不完的距離。