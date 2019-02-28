影／2019台灣環島跑者圓夢計劃19曰賽day19精華版

2019-02-28 13:01 運動筆記 吳國豪



19天會歷經多少值得自己留念的事情19天能夠看盡多少美景19天就能夠讓自己再成長一些19天～～～證明這些環島勇士能夠從起點出發 也就能夠到達終點的印記

從開始跟拍之後，每天跟選手們朝夕相處真的 真的 小編要說一句真的最後一個選手到了終點後小編突然覺得捨不得了

因為這19天，發生了太多太多的事情每個人想要環島的目的不同可是目標都是相同的

就是「一定要從終點拱門處走過」

這群勇士真的辦到了

拍攝終點的時候小編真的不知道自己眼眶紅了幾次看見每個人開心的，感動的神情時心裡就覺得好開心 好開心真的很替他們覺得開心～～～

辛苦真的沒有白費

大家都完成夢想了

我想 夢想這件事呀夢想很難 很遠 很難達成那真的是因為「自己連第一步都沒踏出去過」

環台賽結束了～～～

從今天開始，或許有更多的夢想要去達成或許 一切恢復正常 柴米油鹽醬醋茶一切的一切 就是再正常不過的生活了

只是 希望所有勇士都要記得的是那19天

所有人 在我們心目中 都是我們的「英雄」

這十九天 真的很像一場夢感謝所有參賽的選手讓我們可以去做這場夢

不只你們會忘不了小編相信我也應該可以跟人家說嘴一輩子

因為 這些日子 我也有參與哦（驕傲狀）

再次的恭喜所有選手完賽了～～～

趕緊來看看最後一天 勇士歸來的單站精華吧