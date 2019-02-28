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誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

運動筆記361-MERAKI 2 跑鞋開箱文【教練！我想跑步！】「睡」跟練一樣重要！
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跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49運動筆記 Angela WU(繞繞)

MERAKI 是希臘文，指用一顆炙熱靈魂去做喜愛的事。

就如繞繞熱愛著跑步，已不僅僅是運動，更是生活的一部份了

開始規律進行長跑訓練後都穿著別牌跑鞋為主，對361°跑鞋印象與了解比較淺薄。人們對於不熟悉事物總是感到陌生，對新的品牌或是美食餐廳亦然。會上網查看看部落客分享文，而此次很期待測試頂級緩震路跑鞋款- MERAKI 2 （MERAKI 系列第二代）

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實測路跑

繞繞初次實測為操場配速跑(3K)及速度短間歇訓練(400*10)。在操場PU踏出後，感受著輕量鞋體讓腳在提拉與跨步過程中沒有過多負擔。

抓地力的部分，顆粒狀大底在PU跑道與草地上都能有良好抓地力；下一階段將會測試在道路上的舒適度與抓地力。

測試總結語『輕、彈、穩 』

361°主打中底科技是三層( Qu!kFoam鞋墊、Qu!kFoam緩震中底、最下層的EVA穩定中底 )組成的QDP(Quick Dynamic Performance)系統，強調兼具柔軟與快速反應的同時，也能有良好的耐用性。除了提供步態轉換時的穩定性外，也能提供一定程度回彈反應、並帶來輕脆的路感。

你知道有雙台灣囝仔品牌所設計的跑鞋，整體綜合表現獲得權威媒體《Runner’s World》評選為年度必買跑鞋之一的事蹟嗎？

就用361° 多 1 度的熱情與喜愛將品牌發光發熱

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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