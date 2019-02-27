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焦點人物／何盡平傷後強勢回歸 盼能挑戰東京奧運

2019-02-27 09:35運動筆記 Hsu Kai

2016里約奧運馬拉松國手何盡平，今年起與國際運動品牌 361°簽立複數年合約，近年來受到後腳跟傷勢影響，多半時間處於休息的狀態。甫於 2019金門馬拉松跑出半馬 1:12:10成績的何盡平，雖距離巔峰還有一段距離，但以目前恢復的狀況，他認為自己還能拚，期盼 2020東京奧運能再披中華隊戰袍。

何盡平與 361°簽立複數年合約（圖片來源：361°）

現年 35歲的何盡平，在里約奧運後，經歷疲勞性骨折、足底筋膜炎、足後跟等傷痛，面對手術及長時間的復健，靠著家人與恩師許績勝支持，陪他度過這段黑暗期；在漫長沉澱後，何盡平選擇回到戰場，從去年下半年開始復出在賽場上，何盡平自己評估，目前僅回復五成的實力，但對他而言已經成功踏出第一步。

傷後復出何盡平心理狀況更加強盛（圖片來源：361°）

「沉寂一年半，受傷過程中，曾有想過退休的念頭，但心中一直告訴自己還能跑下去！」，在自己家鄉金門馬半馬封王，對何盡平是莫大鼓舞，他認為以目前訓練量，可以達到此成績，顯見近期訓練的成效，他提到受傷後的訓練大多是重量不重質，經過這場比賽後，會開始著重在速度的訓練。

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何盡平金門馬以 1:12:10成績在半馬封王（圖片來源：金門縣政府）

今年何盡平，首次與國際運動品牌 361°簽立合約，成為旗下贊助選手，何盡平很感謝361°給他這個機會，運動員的訓練對於產品消耗非常大；對此，361°副總李照圓表示，品牌贊助的金額加上產品一年超過 50萬元，同時如果達標奧運，甚至破紀錄獎金再加碼各 10萬元。361°推出的最新鞋款 MERAKI 2將於明天上市，此雙跑鞋是目前何盡平訓練的鞋款。

361°贊助何盡平攜手挑戰奧運殿堂（圖片來源：Kai）

李照圓也提到，當初想與何盡平簽約，便是看中他樸實的個性，個人形象相當良好。361°本身就是做專業跑鞋出身，需要一位認同品牌理念的選手，361°有一個在國際舞台發光的夢，更支持勇於築夢的運動員，未來品牌除了提供商品贊助，會以何盡平使用產品後之意見，作為未來產品開發重點，設計出更貼近跑者需求的鞋款。

何盡平有機會挑戰全運會馬拉松空前 4連霸紀錄（圖片來源：Lucas）

 

對於下一個目標，何盡平說道，現在狀況比去年好很多，訓練強度逐漸提升，已經選定 3月萬金石馬拉松作為測驗，雖然現階段比賽多以平常心看待，還是會為自己訂立目標，按部就班朝著計劃邁進；7、8月將規畫到日本或中國進行移地訓練，利用今年底全運會檢測訓練成效，把東京奧運當作目標，期望能再次挑戰奧運殿堂，展現傷後復出的決心。

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