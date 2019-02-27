奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度

2019-02-27 10:28 運動筆記 知行合逸



唐老鴨、米老鼠、小熊維尼、高飛等等。眾多的迪士尼角色中，總有一個是你的愛。 而今年春天你可以在上海迪士尼度假區跑步，穿過夢幻的場景，和迪士尼各大角色直接互動、收集獨一無二的比賽獎牌。

去年秋天，第一屆「奇跑迪士尼」就創下了10,000位參賽名額，17分鐘售罄的記錄！原來，在上海迪士尼跑步是這麼神奇的體驗。今年春天，奇跑迪士尼將華麗回歸。躍躍欲試的你，或是去年錯過報名的你，或是時隔大半年想再挑戰的你，這次可要抓緊機會，在這個春暖花開、最適合戶外運動的季節，讓迪士尼朋友們為你加油助陣，一起活力開跑！春天開跑，打卡最佳跑步季節第二屆奇跑迪士尼恰逢春日好時光，溫度和體感都剛剛好。那麼上海迪士尼樂園的春天有多美？有圖有真相！

感受暖風拂面、陶醉在樂園一派繽紛夢幻的美景之中。在這樣的環境下活力開跑，完全能讓人覺得身體充滿，滿滿的正能量！各位選手們可要記得為手機、相機充足電，並準備足夠儲存的空間，才能沿途記錄下每一刻的美不勝收。

迪士尼角色化身最強後援團

在整個賽程中，還將有迪士尼角色驚喜現身，為你加油助陣。有了迪士尼朋友的陪伴，跑步都變得與眾不同、趣味十足啦！

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紀念品T恤和獎牌大揭秘

作為繽紛春季的賽事，今年的紀念品T恤和獎牌樣式，當然更不能遺漏！

首先是服裝，不同組別將分別收到印有米奇、高飛、唐老鴨或布魯托的紀念T恤。今年增加了一位擁有男模身材的帥氣男神──高飛的加持，相信一定會在賽事當日開足長腿模式，一飛沖天。

接著是獎牌，10公里、5公里、3.5公里的獎牌都各有千秋，這可能是小朋友人生的第一枚驕傲勳章！

除此之外，還有極富紀念價值的活動限定款徽章和T恤將開賣。有奇奇蒂蒂為你加油，穿上保證元氣加成，就算沒參賽也能入手！

繽紛跑步戰隊，秀出你的奇跑裝扮

在迪士尼跑步和其他跑步賽事有何不同？首先——你需要一套特別的行頭。歡迎大家來一圓你的迪士尼夢。來為自己挑選一套更有個性的奇跑裝扮，千萬不要錯過能在樂園cosplay的大好機會！

別猶豫了，去迪士尼和童話世界來場浪漫的邂逅吧！

上海迪士尼路跑 報名資訊

比賽時間： 4月13日、4月14日

比賽地點：上海 迪士尼度假區

比賽組別：

2019年4月13日 （星期六）※ 5公里：參賽者須在2019年4月13日前滿16周歲，限時75分鐘。※ 3.5公里：參賽者須在2019年4月13日前滿5周歲，限時60分鐘。5周歲以上16周歲以下的兒童，須有法定監護人共同報名參加比賽。

2019年4月14日 （星期日）※ 10公里：參賽者須在2019年4月14日前滿16周歲，限時90分鐘。

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