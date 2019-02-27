親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

運動筆記【海外賽事】奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度你雙膝硬化了嗎？
健行筆記大鹿林道九九線登大霸群峰七年合歡之美全紀錄
NBA今日十大好球 (2月26日)今日最佳球員- Karl-Anthony Towns (2月26日)

奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度

2019-02-27 10:28運動筆記 知行合逸

唐老鴨、米老鼠、小熊維尼、高飛等等。眾多的迪士尼角色中，總有一個是你的愛。 而今年春天你可以在上海迪士尼度假區跑步，穿過夢幻的場景，和迪士尼各大角色直接互動、收集獨一無二的比賽獎牌。

去年秋天，第一屆「奇跑迪士尼」就創下了10,000位參賽名額，17分鐘售罄的記錄！原來，在上海迪士尼跑步是這麼神奇的體驗。今年春天，奇跑迪士尼將華麗回歸。躍躍欲試的你，或是去年錯過報名的你，或是時隔大半年想再挑戰的你，這次可要抓緊機會，在這個春暖花開、最適合戶外運動的季節，讓迪士尼朋友們為你加油助陣，一起活力開跑！春天開跑，打卡最佳跑步季節第二屆奇跑迪士尼恰逢春日好時光，溫度和體感都剛剛好。那麼上海迪士尼樂園的春天有多美？有圖有真相！

感受暖風拂面、陶醉在樂園一派繽紛夢幻的美景之中。在這樣的環境下活力開跑，完全能讓人覺得身體充滿，滿滿的正能量！各位選手們可要記得為手機、相機充足電，並準備足夠儲存的空間，才能沿途記錄下每一刻的美不勝收。

迪士尼角色化身最強後援團

在整個賽程中，還將有迪士尼角色驚喜現身，為你加油助陣。有了迪士尼朋友的陪伴，跑步都變得與眾不同、趣味十足啦！

分享

紀念品T恤和獎牌大揭秘

作為繽紛春季的賽事，今年的紀念品T恤和獎牌樣式，當然更不能遺漏！

首先是服裝，不同組別將分別收到印有米奇、高飛、唐老鴨或布魯托的紀念T恤。今年增加了一位擁有男模身材的帥氣男神──高飛的加持，相信一定會在賽事當日開足長腿模式，一飛沖天。

接著是獎牌，10公里、5公里、3.5公里的獎牌都各有千秋，這可能是小朋友人生的第一枚驕傲勳章！

除此之外，還有極富紀念價值的活動限定款徽章和T恤將開賣。有奇奇蒂蒂為你加油，穿上保證元氣加成，就算沒參賽也能入手！

繽紛跑步戰隊，秀出你的奇跑裝扮

在迪士尼跑步和其他跑步賽事有何不同？首先——你需要一套特別的行頭。歡迎大家來一圓你的迪士尼夢。來為自己挑選一套更有個性的奇跑裝扮，千萬不要錯過能在樂園cosplay的大好機會！

別猶豫了，去迪士尼和童話世界來場浪漫的邂逅吧！

上海迪士尼路跑 報名資訊

比賽時間： 4月13日、4月14日

比賽地點：上海 迪士尼度假區

比賽組別：

2019年4月13日 （星期六）※ 5公里：參賽者須在2019年4月13日前滿16周歲，限時75分鐘。※ 3.5公里：參賽者須在2019年4月13日前滿5周歲，限時60分鐘。5周歲以上16周歲以下的兒童，須有法定監護人共同報名參加比賽。

2019年4月14日 （星期日）※ 10公里：參賽者須在2019年4月14日前滿16周歲，限時90分鐘。

3/1截止報名
3.5K名額+迪士尼門票
5K名額+迪士尼門票
10K名額+迪士尼門票

加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。

小熊
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

焦點人物／何盡平傷後強勢回歸 盼能挑戰東京奧運

2019-02-27 09:35

賽事心得／從投球失憶症到半馬破百 一個業餘棒球員的告白

2019-02-27 09:53

賽事心得／花博馬拉松 一再突破自己才是跑下去的意義

2019-02-27 10:03

賽事心得／花博馬拉松 百感交集的人生第3場半馬

2019-02-27 10:12

賽事心得／櫻花馬拉松 辭職嶺上你雙膝硬化了嗎？

2019-02-27 10:21

賽事心得／櫻花馬拉松 又濕又冷又鐵腿也堅持不被回收

2019-02-27 09:45

焦點人物／泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星

2019-02-26 11:05

北海道馬拉松 高手們的盛夏戰場

2019-02-26 10:53

賽事心得／ZEPRO RUN路跑賽 終於見到霧而不是霾了！

2019-02-26 10:43

賽事心得／花博馬拉松 補給實在太豐富了！

2019-02-26 10:09

賽事心得／花博馬拉松 忍不住誘惑去吃烤乳豬就跑不快了

2019-02-26 09:56

帶小比跑旅台灣／花博馬拉松 好友陪伴快樂淋雨跑步

2019-02-26 09:45

賽事心得／花博馬拉松 高規格陪跑的驕傲與感動

2019-02-26 09:37

賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇

2019-02-25 11:02

賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！

2019-02-25 10:55

賽事心得／台北超級馬拉松24小時賽 碰上橫紋肌溶解

2019-02-25 10:41

賽事心得／生涯11場馬拉松全紀錄

2019-02-25 10:28

賽事心得／熊本馬拉松 第一張海外馬完賽證書！

2019-02-25 10:21

賽事心得／金門馬拉松 嚐遍美食又破PB還願了！

2019-02-25 10:04

賽事心得／連3年來台灣跑金門馬 遲来的Sub430

2019-02-25 09:30

賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三

2019-02-24 16:36

路跑／花博馬拉松雨中開跑 視障跑者掌聲中抵終點

2019-02-24 15:20

賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物

2019-02-24 06:00

賽事心得／「人生初馬」 渣打香港馬拉松

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019年路跑初登場及格 高樹半馬開心

2019-02-24 06:00

賽事心得／高雄馬挑戰半馬 突圍鎖定220

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019大湖草莓馬 初馬初心

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019熊本城馬拉松 馬到成功

2019-02-24 06:00

賽事心得／熊本城馬拉松海外初馬 充滿正能量與感動

2019-02-24 06:00

賽事心得／27回冲繩馬女子總排104 看到驕傲的小默老師

2019-02-24 06:00

布拉格馬拉松 跑在童話般的國度

2019-02-23 09:50

賽事心得／京都馬拉松 市民跑者努力破5的喜悅

2019-02-23 09:43

賽事心得／京都馬拉松 藝伎、和尚、高中啦啦隊讓人難忘

2019-02-23 09:34

賽事心得／高雄馬拉松 完成人生初馬

2019-02-23 09:27

日本人跑遍台灣／嘉義ZEPRO RUN 狂刷卡的快感！

2019-02-22 09:35

賽事心得／高雄馬拉松 從5到4超越去年的自己

2019-02-22 09:31

台灣唯一IAAF銀標賽事 萬金石馬拉松317開跑

2019-02-21 17:38

賽事心得／香港渣打馬 挑戰傳說中的魔鬼賽道突破PB

2019-02-21 12:00

賽事心得／金門馬拉松 吃課表雖辛苦但真的破4了！

2019-02-21 12:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻8分 暴龍118：95大勝塞爾蒂克

2019-02-27 11:29

NBA／卡珍斯飆本季新高 勇士五虎星轟倒黃蜂

2019-02-26 11:36

NBA／快艇主動喊暫停致敬 諾維茨基：很感動

2019-02-26 18:21

NBA／才說無輕視灰熊特權 詹皇紀錄夜湖人又輸

2019-02-26 12:04

NBA／最準區域 林書豪右側45度中距離領先群雄

2019-02-26 11:08

NBA／詹姆斯說重話 誰心不在焉就該走人

2019-02-26 14:54

NBA／丟鞋被吹T 卡珍斯：要我斷跟腱嗎

2019-02-26 18:46

NBA／火箭力壓老鷹 哈登斷連32場30+紀錄

2019-02-26 12:20

日職／棒球周刊點名救世主 王柏融榜上有名

2019-02-26 16:03

NBA／找回生涯第二春 法瑞德：感謝火箭給機會

2019-02-26 11:08

NBA／躲過卡車追撞死劫 灰狼唐斯：活著相當幸運

2019-02-26 10:40

日職／陽岱鋼年薪高居第24 王柏融113在前12%

2019-02-26 17:29

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

NBA／最後一擊竟不攻 差2分哈登放任紀錄中斷

2019-02-26 12:56

NBA／取消丟鞋技術犯規 聯盟還卡珍斯清白

2019-02-27 09:21

NBA／詹姆斯輸球又怪隊友 網友卻指他無心防守

2019-02-26 14:31

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

UBA／高師大目標4強 HBL光復驚奇當激勵

2019-02-26 15:52

中職／悍將新洋投索沙初登板 飆157公里火球

2019-02-26 18:38

UBA／林正增重9公斤 扛起禁區沒在怕

2019-02-26 23:56

NBA／未來賽程軟硬 西區強隊面臨地獄

2019-02-26 18:45

NBA／對戰馬刺收視飆新高 雷納德裡子面子雙贏

2019-02-26 10:18

MLB／洛磯8年約綁亞瑞納多 創野手最高年薪

2019-02-27 08:12

NBA／隊友分心慘輸灰熊 詹皇放話趕人

2019-02-26 23:54

NBA／湖人、灰熊戰爭議判決 裁判報告作解釋

2019-02-27 10:32

NBA／唐斯回歸飆34分21籃板 灰狼主場勝國王

2019-02-26 14:24

MLB／雷神毫無保留 春訓首戰飆159公里火球

2019-02-26 12:07

NBA／太陽滅火止17連敗 布克如願換到韋德球衣

2019-02-26 14:34

棒球／122勝對決0勝 岸孝之、葉家淇228交手

2019-02-26 15:30

NBA／前林書豪隊友白魔鬼畢比 遭控性騷女教師

2019-02-26 17:12

UBA／衛冕軍又添傷兵 2連勝不開心

2019-02-26 17:47

NBA／葛里芬繳大三元 活塞擊退溜馬8戰奪7勝

2019-02-26 15:15

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

NBA／安戴托昆波休兵 公鹿仍奪客場8連勝

2019-02-26 16:05

NBA／捐4枚冠軍戒義賣 賈霸：更愛看孩子笑

2019-02-27 09:53

UBA／籃球研究課奏效 健行破百收連勝

2019-02-26 20:44

射擊／證件妹世界盃摘銀 射下東奧門票

2019-02-26 18:52

NBA／今日戰績表 詹皇紀錄夜湖人又敗

2019-02-26 11:33

棒球／韓職起亞虎台灣春訓 經銷商贈少棒隊球具

2019-02-26 14:08

MLB／陳偉殷28日首戰 教頭虧：春訓都投客場

2019-02-27 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top