親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

運動筆記【海外賽事】奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度你雙膝硬化了嗎？
健行筆記大鹿林道九九線登大霸群峰七年合歡之美全紀錄
NBA今日十大好球 (2月26日)今日最佳球員- Karl-Anthony Towns (2月26日)

賽事心得／花博馬拉松 一再突破自己才是跑下去的意義

2019-02-27 10:03運動筆記 紀怡姍 小3

對我而言，在這個當下，一再突破自己、追求更好的成績、看到蛻變的自己才是我繼續跑下去的意義，每個人在每個時期追求的跑步的意義都不同，但那都沒關係，只要你找到能讓你跑下去的理由就好了，不論是健康、是瘦身、是追成績、是培養習慣興趣都好，或許再過個10年我也會為了健康而跑也說不定，只要有一個理由能讓你穿上跑鞋起跑，都好。

2019年目標的月月馬就是2月的 【臺中世界花卉博覽會國際馬拉松-聆聽花開的聲音】，這是一場大比賽，光看參加人數就非常可怕，我們參加的12公里挑戰組就有4千多人參加。

7:10起跑，瘋狂的教練又是3:30抵達會場，而我們默默4:30抵達，找車位還算順利，但豐原體育場附近的車位真的是非常不好找，只能比誰早到，我們停在附近的小公園旁，有涼亭可坐也有公廁，算是不錯的休息地方，一邊吃早餐一邊閒聊，也開始比賽前的工作，教練操刀的RPR(反射性功能重置)進行喚醒肌肉，差點讓我死在涼亭(哀號聲~~凹屋)

把訓練當比賽，把比賽當訓練

動態暖身、賽前緩跑2公里、短衝刺5趟，不因比賽而改變，也不因是訓練而隨便，做好做滿，即使飄著細雨大家都蓄勢待發，這一場也是神岡PB班訓練營期間的驗收賽事之一，所以今天不是單打獨鬥，而是必須做好穩定配速的工作，藍藍教練賽前的耳提面命，深怕學生對自己太好，太放鬆，提醒著我們，沒有一場破PB的比賽是輕鬆愉快的。

雨勢沒有要減緩的樣子，我們站上起跑線已經是7:03分了，擠在在算中後段位置，有點緊張有點興奮，即使常常參加比賽，每次起跑心臟還是跳得很大力，少了教練的帶領，這次換我帶上幾個跑友一起出發，花了23秒才通過感應地墊，不到1公里的時間，終於突破人群，可以好好跑起來。

本張照片來自主辦單位

先經過了后豐大橋，天氣雖然很冷，起跑後卻是最適合跑步的溫度，跟著最舒服的節奏向前推進，開賽最忌諱覺得狀況很好跟著人群暴衝，開始就得壓一點速度，這也是教練要我們team的方式互相牽制。

右轉星科路後是一段約600公尺上坡路，有了上個月的經驗，特別注意腰和核心，接著是一個下坡急轉彎，地面溼溼深怕打滑，每一步都踩得小心翼翼，前方就是九號隧道，好處是裡面很溫暖，缺點就是有點悶，隧道筆直非常好跑，九號隧道長1269公尺，是舊山線九座隧道中最長的隧道，也是后豐鐵馬道最具特色的路段。

出了九號隧道後，馬上接著是花樑鋼橋，高處往下看是溪水，只有細水寧靜的留著，雨水洗淨橋面，奔跑在上面更加有精神，出了隧道馬上接著跑在橋上，視覺和腦袋感覺銜接不太上，居然出現了頭暈的狀況，但還是把美景收在眼底。

▽網路查詢資料▽ 花樑鋼橋曾是日本政府運送物產及南北之間聯絡的重要橋樑，結構設計結合力與美，是目前碩果僅存的花樑鋼橋（全長382.2公尺），其下部結構是混凝土砌塊石沈箱，橋座是磚角石構成，為罕見之交通工藝品。

經期的第三天，腳腫脹的問題一直是我的罩門，前兩天已經預防再預防，按摩再按摩，雖然沒有這麼腫脹，前五公里都在狀況內，自己也比較放心，但五公里後開始把速度加上去後，腳開始變的沉重，還是不能小看經期，不過至少經過這幾次經驗下來，比較知道如何預防。

國豐路三段轉角潭路二段時，被交管攔了下來，蠻大的一個路口，這已經是第2次被攔下，8公里開始，與樂活組6K的跑友夾雜一起跑，這條路也不算大，樂活組跑友已經佔滿整個車道，我們得靠跑道中間才能順順的跑，還得閃躲對向來車，以及失控的孩子們會突然衝出，這段真的有點煩心。

來到最後一個補給站，想做最後一次的補水，遠看非常多人，開始觀察哪個桌子有水，但發現樂活組的跑友們全部擠在站內，拿完也不離開，或是索性就在站內吃了起來，無奈只能放棄繼續向前。

分享

再次被攔下來，也是一個大路口，旁邊的男跑者看的出來非常想衝過去，被擋了下來，交管先生表示：「沒差這時間啦！很快的！30秒就可以過去了」，雖然我知道命很重要，但這30秒也是很重要，哈！完全可以理解那位先生想衝過去的心情。

進到最後2公里了，我們再把速度加上去，回到熟悉豐原體育場附近，知道辛苦即將結束，認真的衝刺不要留遺憾。

值得嘉獎的部分就是跑了3年的比賽，第一次過終點記得按錶，哈哈哈！

謝謝教練在寒冷的雨天在終點等待著我們回來，也為每一位學生留下衝線影片，一邊在我耳邊碎念著，某某某怎麼還沒回來？某某某的身體狀況不知道有沒有問題？然後，一邊又說妳怎麼不趕快去換衣服？

一邊撐著傘一邊提著大包小包，已經沒有辦法再多拍些照片，只能回到家慢慢紀錄今天的比賽，下載了木框的電子成績證書，也蠻可愛的！

近三個月測驗12公里的成績，前面兩場皆拿下第一名成績，但這一場女子總排在第九名，成績卻有不斷往前推進，這是最值得開心的，雖然距離目標仍有一段距離，但沒關係，留點空間才能不斷向前！

日期賽事大會成績晶片成績
107/12/16通霄濱海追風馬拉松 01:01:5501:01:53
108/01/27葫蘆墩世界花博馬拉松01:00:5000:59:17
108/02/24臺中世界花卉博覽會國際馬拉松00:57:1300:56:50

賽事優缺點

１－附近非常不好停車，但大會有安排接駁車，火車班次也有加開，所以利用大眾交通工具也是不錯的選擇，事前的說明規畫也都做得不錯，除了紙本也有收到mail的電子通知。

２－流動廁所安排在兩側分散人潮，加上體育場本身就有不少廁所，所以這次幾乎都不用排隊，因為體育場的廁所藏得很好，也沒有什麼標示，大部分的跑友都去寄物區的流動廁所，所以反而體育場的廁所都沒有人。

３－寄物區分兩區，空間都蠻寬敞的，但工作人員感覺比較生疏，很細心但動作稍微慢一些，寄物比去上廁所還久；不得不說有些跑友真的蠻欠揍，在我前面有人要寄安全帽兩頂，連個袋子都沒有，看工作人員捧著兩頂安全帽不知所措該怎麼擺放，另一個也是誇張的寄物一件外套，也是沒有袋子，還告訴工作人員外套口袋有重要物品不要掉了，還是沒有拉練的口袋，白眼已經翻到天花板，工作人員真的人好好。

４－有安排流動沐浴間，這個真的很貼心，當天下雨大家都淋濕了，超級需要有一個空間可以清洗更換衣服。

５－整個會場的安排拉很開，可以分散人潮，速度也算快，列印成績的地方有當機兩台，有稍微等一下，也算順暢，也非常貼心的放進L資料夾內；其實當天現場非常多攤位，但因為下雨關係就沒能好好去逛逛，蠻可惜的。

６－我跑的是12公里組別，在交通管制上就被攔下來4-5次，覺得蠻可惜，而且豐原人的魄力真的是不容小覷，完全不管交管就是要開過去，但也是卡在我們是7:10起跑，其實也是人車開始比較多的時間。

７－再進入最後補給站(8.8K)，6K與12K都已經跑在一起，大部分的跑友都在走路，也擋住補給站的空間，導致沒辦法拿了水就走，只能繼續向前跑。

８－這次的參賽禮物我覺得也算實用，有鞋墊和太陽眼鏡、涼感巾，不過太陽眼鏡裡面沒有附上說明書，完賽後發現好多人一秒轉賣。

與教練認識是在三年前的博克多訓練營，真正認真投入訓練約2年半的時間，藍藍教練不是特別有名，但對想要跑步的學生卻可以發了瘋的付出。

兩年半前，我的半馬成績約在2:20-2:40，這還是有稍微練跑的狀態，甚至更誇張體能下滑也有跑過2:50；這兩年穩定的練跑下來，半馬平均可以在1:50內完賽；10公里的成績也從60分鐘上下到平均可47分鐘完賽。

與其說是魔術般的神奇，不如說是有教練有練習就有奇蹟！★

魔術
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

奇跑迪士尼 跑在最繽紛歡樂的夢幻國度

2019-02-27 10:28

焦點人物／何盡平傷後強勢回歸 盼能挑戰東京奧運

2019-02-27 09:35

賽事心得／從投球失憶症到半馬破百 一個業餘棒球員的告白

2019-02-27 09:53

賽事心得／花博馬拉松 百感交集的人生第3場半馬

2019-02-27 10:12

賽事心得／櫻花馬拉松 辭職嶺上你雙膝硬化了嗎？

2019-02-27 10:21

賽事心得／櫻花馬拉松 又濕又冷又鐵腿也堅持不被回收

2019-02-27 09:45

焦點人物／泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星

2019-02-26 11:05

北海道馬拉松 高手們的盛夏戰場

2019-02-26 10:53

賽事心得／ZEPRO RUN路跑賽 終於見到霧而不是霾了！

2019-02-26 10:43

賽事心得／花博馬拉松 補給實在太豐富了！

2019-02-26 10:09

賽事心得／花博馬拉松 忍不住誘惑去吃烤乳豬就跑不快了

2019-02-26 09:56

帶小比跑旅台灣／花博馬拉松 好友陪伴快樂淋雨跑步

2019-02-26 09:45

賽事心得／花博馬拉松 高規格陪跑的驕傲與感動

2019-02-26 09:37

賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇

2019-02-25 11:02

賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！

2019-02-25 10:55

賽事心得／台北超級馬拉松24小時賽 碰上橫紋肌溶解

2019-02-25 10:41

賽事心得／生涯11場馬拉松全紀錄

2019-02-25 10:28

賽事心得／熊本馬拉松 第一張海外馬完賽證書！

2019-02-25 10:21

賽事心得／金門馬拉松 嚐遍美食又破PB還願了！

2019-02-25 10:04

賽事心得／連3年來台灣跑金門馬 遲来的Sub430

2019-02-25 09:30

賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三

2019-02-24 16:36

路跑／花博馬拉松雨中開跑 視障跑者掌聲中抵終點

2019-02-24 15:20

賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物

2019-02-24 06:00

賽事心得／「人生初馬」 渣打香港馬拉松

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019年路跑初登場及格 高樹半馬開心

2019-02-24 06:00

賽事心得／高雄馬挑戰半馬 突圍鎖定220

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019大湖草莓馬 初馬初心

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019熊本城馬拉松 馬到成功

2019-02-24 06:00

賽事心得／熊本城馬拉松海外初馬 充滿正能量與感動

2019-02-24 06:00

賽事心得／27回冲繩馬女子總排104 看到驕傲的小默老師

2019-02-24 06:00

布拉格馬拉松 跑在童話般的國度

2019-02-23 09:50

賽事心得／京都馬拉松 市民跑者努力破5的喜悅

2019-02-23 09:43

賽事心得／京都馬拉松 藝伎、和尚、高中啦啦隊讓人難忘

2019-02-23 09:34

賽事心得／高雄馬拉松 完成人生初馬

2019-02-23 09:27

日本人跑遍台灣／嘉義ZEPRO RUN 狂刷卡的快感！

2019-02-22 09:35

賽事心得／高雄馬拉松 從5到4超越去年的自己

2019-02-22 09:31

台灣唯一IAAF銀標賽事 萬金石馬拉松317開跑

2019-02-21 17:38

賽事心得／香港渣打馬 挑戰傳說中的魔鬼賽道突破PB

2019-02-21 12:00

賽事心得／金門馬拉松 吃課表雖辛苦但真的破4了！

2019-02-21 12:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻8分 暴龍118：95大勝塞爾蒂克

2019-02-27 11:29

NBA／卡珍斯飆本季新高 勇士五虎星轟倒黃蜂

2019-02-26 11:36

NBA／快艇主動喊暫停致敬 諾維茨基：很感動

2019-02-26 18:21

NBA／才說無輕視灰熊特權 詹皇紀錄夜湖人又輸

2019-02-26 12:04

NBA／最準區域 林書豪右側45度中距離領先群雄

2019-02-26 11:08

NBA／詹姆斯說重話 誰心不在焉就該走人

2019-02-26 14:54

NBA／丟鞋被吹T 卡珍斯：要我斷跟腱嗎

2019-02-26 18:46

NBA／火箭力壓老鷹 哈登斷連32場30+紀錄

2019-02-26 12:20

日職／棒球周刊點名救世主 王柏融榜上有名

2019-02-26 16:03

NBA／找回生涯第二春 法瑞德：感謝火箭給機會

2019-02-26 11:08

NBA／躲過卡車追撞死劫 灰狼唐斯：活著相當幸運

2019-02-26 10:40

日職／陽岱鋼年薪高居第24 王柏融113在前12%

2019-02-26 17:29

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

NBA／最後一擊竟不攻 差2分哈登放任紀錄中斷

2019-02-26 12:56

NBA／取消丟鞋技術犯規 聯盟還卡珍斯清白

2019-02-27 09:21

NBA／詹姆斯輸球又怪隊友 網友卻指他無心防守

2019-02-26 14:31

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

UBA／高師大目標4強 HBL光復驚奇當激勵

2019-02-26 15:52

中職／悍將新洋投索沙初登板 飆157公里火球

2019-02-26 18:38

UBA／林正增重9公斤 扛起禁區沒在怕

2019-02-26 23:56

NBA／未來賽程軟硬 西區強隊面臨地獄

2019-02-26 18:45

NBA／對戰馬刺收視飆新高 雷納德裡子面子雙贏

2019-02-26 10:18

MLB／洛磯8年約綁亞瑞納多 創野手最高年薪

2019-02-27 08:12

NBA／隊友分心慘輸灰熊 詹皇放話趕人

2019-02-26 23:54

NBA／湖人、灰熊戰爭議判決 裁判報告作解釋

2019-02-27 10:32

NBA／唐斯回歸飆34分21籃板 灰狼主場勝國王

2019-02-26 14:24

MLB／雷神毫無保留 春訓首戰飆159公里火球

2019-02-26 12:07

NBA／太陽滅火止17連敗 布克如願換到韋德球衣

2019-02-26 14:34

棒球／122勝對決0勝 岸孝之、葉家淇228交手

2019-02-26 15:30

NBA／前林書豪隊友白魔鬼畢比 遭控性騷女教師

2019-02-26 17:12

UBA／衛冕軍又添傷兵 2連勝不開心

2019-02-26 17:47

NBA／葛里芬繳大三元 活塞擊退溜馬8戰奪7勝

2019-02-26 15:15

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

NBA／安戴托昆波休兵 公鹿仍奪客場8連勝

2019-02-26 16:05

NBA／捐4枚冠軍戒義賣 賈霸：更愛看孩子笑

2019-02-27 09:53

UBA／籃球研究課奏效 健行破百收連勝

2019-02-26 20:44

射擊／證件妹世界盃摘銀 射下東奧門票

2019-02-26 18:52

NBA／今日戰績表 詹皇紀錄夜湖人又敗

2019-02-26 11:33

棒球／韓職起亞虎台灣春訓 經銷商贈少棒隊球具

2019-02-26 14:08

MLB／陳偉殷28日首戰 教頭虧：春訓都投客場

2019-02-27 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top