賽事心得／花博馬拉松 一再突破自己才是跑下去的意義

2019-02-27 10:03 運動筆記 紀怡姍 小3



對我而言，在這個當下，一再突破自己、追求更好的成績、看到蛻變的自己才是我繼續跑下去的意義，每個人在每個時期追求的跑步的意義都不同，但那都沒關係，只要你找到能讓你跑下去的理由就好了，不論是健康、是瘦身、是追成績、是培養習慣興趣都好，或許再過個10年我也會為了健康而跑也說不定，只要有一個理由能讓你穿上跑鞋起跑，都好。

2019年目標的月月馬就是2月的 【臺中世界花卉博覽會國際馬拉松-聆聽花開的聲音】，這是一場大比賽，光看參加人數就非常可怕，我們參加的12公里挑戰組就有4千多人參加。

7:10起跑，瘋狂的教練又是3:30抵達會場，而我們默默4:30抵達，找車位還算順利，但豐原體育場附近的車位真的是非常不好找，只能比誰早到，我們停在附近的小公園旁，有涼亭可坐也有公廁，算是不錯的休息地方，一邊吃早餐一邊閒聊，也開始比賽前的工作，教練操刀的RPR(反射性功能重置)進行喚醒肌肉，差點讓我死在涼亭(哀號聲~~凹屋)

把訓練當比賽，把比賽當訓練

動態暖身、賽前緩跑2公里、短衝刺5趟，不因比賽而改變，也不因是訓練而隨便，做好做滿，即使飄著細雨大家都蓄勢待發，這一場也是神岡PB班訓練營期間的驗收賽事之一，所以今天不是單打獨鬥，而是必須做好穩定配速的工作，藍藍教練賽前的耳提面命，深怕學生對自己太好，太放鬆，提醒著我們，沒有一場破PB的比賽是輕鬆愉快的。

雨勢沒有要減緩的樣子，我們站上起跑線已經是7:03分了，擠在在算中後段位置，有點緊張有點興奮，即使常常參加比賽，每次起跑心臟還是跳得很大力，少了教練的帶領，這次換我帶上幾個跑友一起出發，花了23秒才通過感應地墊，不到1公里的時間，終於突破人群，可以好好跑起來。

本張照片來自主辦單位

先經過了后豐大橋，天氣雖然很冷，起跑後卻是最適合跑步的溫度，跟著最舒服的節奏向前推進，開賽最忌諱覺得狀況很好跟著人群暴衝，開始就得壓一點速度，這也是教練要我們team的方式互相牽制。

右轉星科路後是一段約600公尺上坡路，有了上個月的經驗，特別注意腰和核心，接著是一個下坡急轉彎，地面溼溼深怕打滑，每一步都踩得小心翼翼，前方就是九號隧道，好處是裡面很溫暖，缺點就是有點悶，隧道筆直非常好跑，九號隧道長1269公尺，是舊山線九座隧道中最長的隧道，也是后豐鐵馬道最具特色的路段。

出了九號隧道後，馬上接著是花樑鋼橋，高處往下看是溪水，只有細水寧靜的留著，雨水洗淨橋面，奔跑在上面更加有精神，出了隧道馬上接著跑在橋上，視覺和腦袋感覺銜接不太上，居然出現了頭暈的狀況，但還是把美景收在眼底。

▽網路查詢資料▽ 花樑鋼橋曾是日本政府運送物產及南北之間聯絡的重要橋樑，結構設計結合力與美，是目前碩果僅存的花樑鋼橋（全長382.2公尺），其下部結構是混凝土砌塊石沈箱，橋座是磚角石構成，為罕見之交通工藝品。

經期的第三天，腳腫脹的問題一直是我的罩門，前兩天已經預防再預防，按摩再按摩，雖然沒有這麼腫脹，前五公里都在狀況內，自己也比較放心，但五公里後開始把速度加上去後，腳開始變的沉重，還是不能小看經期，不過至少經過這幾次經驗下來，比較知道如何預防。

國豐路三段轉角潭路二段時，被交管攔了下來，蠻大的一個路口，這已經是第2次被攔下，8公里開始，與樂活組6K的跑友夾雜一起跑，這條路也不算大，樂活組跑友已經佔滿整個車道，我們得靠跑道中間才能順順的跑，還得閃躲對向來車，以及失控的孩子們會突然衝出，這段真的有點煩心。

來到最後一個補給站，想做最後一次的補水，遠看非常多人，開始觀察哪個桌子有水，但發現樂活組的跑友們全部擠在站內，拿完也不離開，或是索性就在站內吃了起來，無奈只能放棄繼續向前。

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再次被攔下來，也是一個大路口，旁邊的男跑者看的出來非常想衝過去，被擋了下來，交管先生表示：「沒差這時間啦！很快的！30秒就可以過去了」，雖然我知道命很重要，但這30秒也是很重要，哈！完全可以理解那位先生想衝過去的心情。

進到最後2公里了，我們再把速度加上去，回到熟悉豐原體育場附近，知道辛苦即將結束，認真的衝刺不要留遺憾。

值得嘉獎的部分就是跑了3年的比賽，第一次過終點記得按錶，哈哈哈！

謝謝教練在寒冷的雨天在終點等待著我們回來，也為每一位學生留下衝線影片，一邊在我耳邊碎念著，某某某怎麼還沒回來？某某某的身體狀況不知道有沒有問題？然後，一邊又說妳怎麼不趕快去換衣服？

一邊撐著傘一邊提著大包小包，已經沒有辦法再多拍些照片，只能回到家慢慢紀錄今天的比賽，下載了木框的電子成績證書，也蠻可愛的！

近三個月測驗12公里的成績，前面兩場皆拿下第一名成績，但這一場女子總排在第九名，成績卻有不斷往前推進，這是最值得開心的，雖然距離目標仍有一段距離，但沒關係，留點空間才能不斷向前！

日期 賽事 大會成績 晶片成績 107/12/16 通霄濱海追風馬拉松 01:01:55 01:01:53 108/01/27 葫蘆墩世界花博馬拉松 01:00:50 00:59:17 108/02/24 臺中世界花卉博覽會國際馬拉松 00:57:13 00:56:50

賽事優缺點

１－附近非常不好停車，但大會有安排接駁車，火車班次也有加開，所以利用大眾交通工具也是不錯的選擇，事前的說明規畫也都做得不錯，除了紙本也有收到mail的電子通知。

２－流動廁所安排在兩側分散人潮，加上體育場本身就有不少廁所，所以這次幾乎都不用排隊，因為體育場的廁所藏得很好，也沒有什麼標示，大部分的跑友都去寄物區的流動廁所，所以反而體育場的廁所都沒有人。

３－寄物區分兩區，空間都蠻寬敞的，但工作人員感覺比較生疏，很細心但動作稍微慢一些，寄物比去上廁所還久；不得不說有些跑友真的蠻欠揍，在我前面有人要寄安全帽兩頂，連個袋子都沒有，看工作人員捧著兩頂安全帽不知所措該怎麼擺放，另一個也是誇張的寄物一件外套，也是沒有袋子，還告訴工作人員外套口袋有重要物品不要掉了，還是沒有拉練的口袋，白眼已經翻到天花板，工作人員真的人好好。

４－有安排流動沐浴間，這個真的很貼心，當天下雨大家都淋濕了，超級需要有一個空間可以清洗更換衣服。

５－整個會場的安排拉很開，可以分散人潮，速度也算快，列印成績的地方有當機兩台，有稍微等一下，也算順暢，也非常貼心的放進L資料夾內；其實當天現場非常多攤位，但因為下雨關係就沒能好好去逛逛，蠻可惜的。

６－我跑的是12公里組別，在交通管制上就被攔下來4-5次，覺得蠻可惜，而且豐原人的魄力真的是不容小覷，完全不管交管就是要開過去，但也是卡在我們是7:10起跑，其實也是人車開始比較多的時間。

７－再進入最後補給站(8.8K)，6K與12K都已經跑在一起，大部分的跑友都在走路，也擋住補給站的空間，導致沒辦法拿了水就走，只能繼續向前跑。

８－這次的參賽禮物我覺得也算實用，有鞋墊和太陽眼鏡、涼感巾，不過太陽眼鏡裡面沒有附上說明書，完賽後發現好多人一秒轉賣。

與教練認識是在三年前的博克多訓練營，真正認真投入訓練約2年半的時間，藍藍教練不是特別有名，但對想要跑步的學生卻可以發了瘋的付出。

兩年半前，我的半馬成績約在2:20-2:40，這還是有稍微練跑的狀態，甚至更誇張體能下滑也有跑過2:50；這兩年穩定的練跑下來，半馬平均可以在1:50內完賽；10公里的成績也從60分鐘上下到平均可47分鐘完賽。

與其說是魔術般的神奇，不如說是有教練有練習就有奇蹟！★