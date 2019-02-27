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賽事心得／櫻花馬拉松 辭職嶺上你雙膝硬化了嗎？

2019-02-27 10:21運動筆記 吳曉興

你雙膝硬化了嗎？.....這句話可謂老牌經典賽事雙溪櫻花馬的最佳用語。

對於參加全馬老是吊車尾，成績不斷在5H和6H之間徘徊的我而言，要去攻克它，老實說困難度還頗高的，這也是我遲遲不敢參加山路馬的原因，實在禁不起被關門+回收的打擊。但是日復一日看著朋友在高山中路跑的英姿，以及征服山巔的成就，內心的強烈欲望再也按捺不住，越是壓抑就越是想參加，終於在這一次一個不小心手殘給它按了下去（報名）。當時心想：還有很多時間可以練習，只要力求不被關門，還是有機會完賽！就抱著這樣的想法一直到物資寄來的那一刻，就深深發現到自己別說特訓了，連月跑量50Ｋ都沒有。 

收到物資的那一刻想剁手手也來不及了

賽前就聽說即將變天，不但會下雨，還會變冷喔。我想對於跑者來說，變冷不是問題，下雨也還好，但是又溼又冷就是個問題，然後更無解的是下大雨又爆冷！「好想棄賽喔～」這個念頭一直在我腦海中浮現著，偏偏還要去接我的游泳教練，只好打消這個念頭，無奈的從床上爬起來。我們兩位在車上，沿途祈禱到會場後雨可以變小。「好想棄賽喔～～～～～～～」這次是我和教練共同的吶喊。但是來都來了，而且看到會場依然有許多熱血沸騰的跑友，才發現：天啊，這群人到底是有多熱愛跑步，能夠風雨無阻的來參加。不過既來之則安之，別人能，我為什麼不能？就先跑吧，萬一真的不行再說。 

兩個不知死活的傢伙這時還笑得出來

慢慢的大家往會場移動，雖然雨依舊大著，溫度也低，不少人用外套+雨衣把自己包緊緊以免感冒著涼，不過隨著時間的推進，可以深刻感受到大家隱藏在衣服下的熱情與想要一股往前衝的拚勁，當下的我彷彿也不冷了，決定來好好體驗這場山與櫻之道吧。

「砰！」隨著槍響，我與教練慢慢以自己的步調推進著，看著人潮一波一波地從我們身旁刷過，卻不以為意，一來平時沒什麼訓練，二來不知前途是多崎嶇，所以我們只求無傷完賽就好，於是用七分速慢慢推，一路堅持不超速。中途還遇到不少朋友，趕緊把握時間合照一張，因為我知道他等會就噴走了。

果然，不一會兒，人就不見了

一路上我與教練兩人說說笑笑的，畢竟立好目標了，只要按步就班實施就好。但是，現實是殘酷的，事實往往沒有想像中的美好。當路越來越陡，雨勢沒有減緩甚至下得更大時，我與教練的話題開始轉向負能量，開始叭啦叭啦互相傷害：「只放一天假，為什麼要來折磨自己？在家睡覺不是很好嗎？」「想放棄嗎？一句話，我陪你！」OS：話說義氣好像不是這麼用的吧。「當初報半馬的，沒事改什麼全馬。」一路的厭世話題始終沒有間斷過。當我們看到半馬選手從身旁急駞而過時，更是靠北連連。「教練，我們跟著他下山好不好？」「人家都回程了，我們還在半山腰耶。」「怎麼辦，連人家的馬尾都追不上，會不會慢到被收走？」「說好的櫻花咧？」

互相漏氣求進步，一路互相傷害的豬隊友兩人，身上的字道盡今天的心聲。

雖然與教練彼此用負能量攻擊，但也因為如此才能讓路程不無聊，有時邊跑邊開懷大笑。看著旁人有的跑到五官扭曲，或是不斷翻白眼時，我們兩個還是開心地邊跑邊聊天，慢慢地一路推進中。

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欲要辭職，必先登山。跑到這裡，我連提筆寫辭呈的力氣都沒有了。

路依然上上下下，有時遇到下坡時整個人超high的拚命往下衝，遇到上坡時就超哀怨的慢慢龜上去。就算櫻花被雨打落不少，也謝去不少，不過沿途綻放的杜鵑花尚能彌補這缺憾，再加上適時的補給，還有熱情志工的招呼，不知不覺中好像這條山櫻之道也沒那麼困難了，甚至覺得自己可以完賽無誤！而且中途的熱咖啡，米粉湯，還有餅乾，蘿蔔糕等，不但暖和了身子，也在無形中收到志工滿滿的熱情，這都是支持的力量。

看到這塊招牌，內心滿滿的感動啊！

終於跑完一半了，太開心了

就算跑完一半，我們還是要用負能量來完賽：「教練，有回收車耶，要不要上車？」「快！回收車停下來了，你上我就上！」「有公車耶，可是我沒帶悠遊卡可以嗎？」苦口婆心勸彼此放棄的話從沒停過，但是我們心裡都很清楚，堅持下去還是可以完成的，路遠不是問題，問題是一旦放棄，先前的累積就白費了。

接著我又說出了內心話：

「教練，你知道嗎？我早上一直在等你打電話來。」

「啊？為什麼？」

「我在等你會不會打來說，今天又溼又冷，不想跑了，這樣我也可以繼續睡。」

「不早說！我也在等你打來說，想說你沒打來，我自己也不好意思。」

接著我們兩個默默的對望了一下，然後共同的嘆了一口氣，無聲地跑著。

所以各位跑友，有話就要勇敢說出來，不然錯過了保證後悔不已，這裡就有一個活生生血淋淋的例子（誤）。

不時也看到公車一台一台開過去，我還向他們揮手說再見，當下還真怕司機停下車來等我，那就糗了，不過我想車上也滿載著許多筋疲力盡的跑友吧。

 跑著跑著，這時我的腳開始隱隱作痛，原來是先前下坡時太放縱的衝刺，不懂得控速，以致於大腿開始吃不消。除此之外，乳頭也刺痛刺痛，果然是磨擦生熱，隨著步伐跑動，就好像不時有塊菜瓜布來來回回刷過來又刷過去，這下子真的是一路要靠北到底不可了。「把衣服脫掉啊。」「不要，與其冷死，我不如痛死！」（反正痛久也就麻木了。）腳步開始放慢，上坡就走，下坡再跑，有時跑800走200，各種方法都派上用場，看著雲霧不斷在眼前飄搖聚散，看著人越來越少，看著時間一分一秒的逼近，念頭只有：教練，我要完賽！最後三公里了，這時的我再也顧不得腳痛還是乳頭痛，決定放手一搏全力衝下山去，藉由下坡與自己的體重來發揮加乘（這時感謝自己減肥沒那麼成功），火力全開以五到四分速殺回去！

就這麼一路笑著回程吧，教練，對不起啦，我先放生你了！

5:51:09終於，跑完了。沒有痛哭流涕這種戲碼，得到的是內心的平靜。我在終點等著教練，在想要不要給他一個大大的擁抱。不過若抱下去以後他鐵定打死不教我游泳（誤）。後來我們只想趕緊吃完飯，換上乾淨衣服立馬回家去。

在我之後依然有不少跑者陸續回來中，雖然過了時間，但堅持完賽的也不少，這份堅持頗令人敬佩，走往回家的路上，我心想：這樣的溼冷天，除了跑者無畏的勇氣與毅力外，現場的志工和幫各位拍照的攝影師，不也是以另一種形式的馬拉松在參與著活動。他們要更早抵達準備，也要比我們停留更久；跑者只需與天氣對抗，與內心的掙扎對抗；但辛苦的工作人員們，還得面對眾多跑者，必須多付出一份熱情來支持我們，鼓勵我們。這份感謝還是要由衷地說出來。

還好我有先見之明，預先拍好照片

這次的完賽給自己打了一劑強心針，也替未來想挑戰其它山路馬奠下基石。成績不漂亮，再練就有，欣慰的是感謝教練全程的激勵打氣（？），讓我建立起信心。越是困難，越想挑戰；挑戰越大，爽度越大。明年好想再參加喔。（默默地記在筆記本中）結果隔天。。。。。。果然雙膝硬化了！！！（哭）

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