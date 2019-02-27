賽事心得／從投球失憶症到半馬破百 一個業餘棒球員的告白

2019-02-27 09:53 運動筆記 石清維



「沒想到我也會有愛上跑步的這一天」記得2017年4月，我才真正開始專注投入跑步這項運動，在那之前，我是一名業餘棒球隊的球員，投身棒球運動大約25年，原本以為這輩子大概就只能打棒球了，雖然曾有兩個朋友也想推坑我跑步，但我當時並不為所動，不只是因為沒興趣，我也不覺得自己有那個能耐可以跑完五公里，甚至十公里，更別說半馬或全馬。

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這幾年陸陸續續一直被自己的肩傷所困擾，偶爾會有投球失憶症發作，直到一場南投的棒球盃季軍戰之後，當時因為完全找不到傳球的準心，讓我毅然決然的跟棒球含淚分手，而且此時我也注意到了日本跑馬拉松的風氣，在心中默默許願總有一天一定要旅跑日本，就這樣，我開始專心的投入跑步這檔事。

因為之前棒球受傷的經驗，所以就請教也是棒球轉馬拉松界的學長，跑步該注意些什麼？步頻、步距、呼吸、跑姿、落腳處，只要不懂就上網看網友分享的經驗，也曾經是一個只能跑7分速的初心者，就這樣默默的在自家外面的河堤或是文心森林公園跑了半年，從一開始月跑量的44公里，而且還很喘和容易腹部中槍，然後逐月增加跑量到半年後的144公里，這時候大概也只是6分速左右的速度而已（笑）

「好友？損友？傻傻不用分太清楚」

2017年9月，算是一個接觸跑步的一個關鍵點，因為在跑友聯誼網認識了一些同好，所以大家就約個時間網聚跑步，就是那時候我見識到了什麼是神人，輕鬆跑步的模樣真是太帥了，那個人就是打通我跑步任督二脈的法克吳，也認識了網紅下雨婷、自我要求很高的小欣、最速博士哈姆、還有陪我完成初半馬的弼元、最速警察四分舒、百馬王子小p、仙氣逼人的Sandy、一塊、威豪、景利、妍芝、展哥、蔡阿倫、玉米、炎生大哥、裙子哥都是一開始激勵我進步的動力。

在這跑齡1年半以來認識了很多各行各業喜歡跑步的同好：

徹底貫徹歡樂跑的瘋狂亞比創辦人吃漢吳力感地表最佛愛心滿載的安姊林妤安使命必達揪感心的揪團客梅咩林白梅。

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「初半馬岱宇，原來你比自己想像的更強大」

2017年11月參加了人生中的初半馬，是因為群組的朋友鼓（ㄙㄨㄥˇ）勵（ㄩㄥˇ）挑戰自己，那時候根本不知道適合自己的配速，就這樣傻傻的跟著專屬配蛇弼元一直跑，16公里的撞牆期是那時候的罩門，很厭世很痛苦很想放棄，還好配蛇一直鼓勵我為我加油，最終才能用1:50完成初半馬，賽後我才知道破2是什麼東西，可以吃嗎？

「受傷低潮，機會是留給準備好的人」

因為喜歡賽事的氛圍，又因為是跑步新人，所以陸陸續續的報名了很多賽事，其中也包括了初上分組凸台的羅布森雞雞音樂超半馬、第2次分組凸台埔里山城半馬和神岡初馬，終於因為肌力不足的關係，中了俗稱的「跑者膝」，天啊！那A安餒，這時候耳邊響起了楊林的歌「我的心情down到了谷底，降到零下幾度c」。我尋求了在復健診所上班的全馬凸台女神Erin諮詢和建議，用整整2個月的時間來降速復健跑、推滾輪、熱敷、深蹲加強肌力來打掉重練。這過程也曾徬徨無助和懷疑自己是否就沒辦法再跑步了，慶幸的是之前打棒球因為蹲捕手打下的下盤基礎，2個月後我回來了，而且回歸馬場的第2場賽事，就在139半馬賽事當中第3次上分組凸台，以此宣告我復活了。￼

「2度扣關失敗之後終於半馬破百」在初半馬到成功破百之前的幾場半馬，都是保持105到110多分的成績，然後就被一些壞朋友嘴了「到底，你的實力早就應該破百了，在幹嘛啊你」，就這樣好勝倔強的我，也想讓當初推坑我的朋友之一慧君看，「我真的做到了」，於是我開始在晨跑中提高跑步的質，和微調自己的跑姿讓自己可以更輕鬆的跑步，以半馬100分鐘內完成為目標💪2018/11/18鹿港馬拉松半馬1:42:18 失敗。2018/12/9芬園半程馬拉松 ，最接近破百也是最遙遠的完賽時間，1:40:07失敗。直到2019/2/24斗南半馬⋯⋯￼#天時：大陸冷氣團也有機會飄雨#地利：一路平坦的賽道幾乎沒什麼坡#人和：最速博士前12公里穩定的430配速。

賽前一晚先驅車南下，跟隔天也是尋求半馬第一場破百的最速博士哈姆，和全馬甜心Janet，一起吃香港九龍（？）羊肉爐的選手之夜，順便討論隔天配速和補給站的策略。￼

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賽事當天已經有預感就是今天了，而且事不過三，如果⋯不，沒有如果，就是這場了，賽前先開始緩和跑10分鐘左右，之前我很少會跑前熱身的，可見有多緊張（笑）鳴槍之後，一堆人就這樣噴了出去，我緊跟著哈姆後面，一直提醒著彼此不要爆衝，雖然前面一直有選手，但一點都不擔心，前10公里還可以穩穩的稍微聊天分散注意力，果不其然過了8公里之後開始慢慢的刷了幾個人，12公里之後，哈姆就自己把速度加上去到420了，我就自己一樣用430配速前進，一個人跑真的比較容易放鬆掉速，一度掉到440、450就趕快再拉上來，再最後2公里已經有疲勞感了，一直告訴自己不要再重來也不要有遺憾，就這樣一直為自己打氣，用全開快要吐的態度一路奔向終點，我和最速博士哈姆終於成功破百了，我還把紀錄推進到95分✌️￼

謝謝那麼認真的自己❤️

謝謝曾讓我亂入參加團練的各大跑團❤️這篇文送給一直努力持續精進的自己，也感謝一路跑來曾經幫助過我的人，祝福每個正在努力敢夢追夢的跑友們，夢想也都能成真。❤️