賽事心得／櫻花馬拉松 又濕又冷又鐵腿也堅持不被回收

2019-02-27 09:45 運動筆記 YiTing



早上４：３０分 身體自動比鬧鐘早了５分鐘起來

前一天晚上開始的雨聲似乎沒有停過

聽著外面的雨聲，突然萌生了棄賽的念頭

路線硬，已經有心理準備；天氣冷，反而比較好跑

但看來今天要又濕又冷跑超硬的路線了

回了個訊息之後就準備出門

一番掙扎之後還是決定去熱血一波

跑者是防水的嘛

一大早的台鐵都是背著衣保袋的跑者

這種天氣還是有那麼多人那麼狂要去挑戰櫻花馬

別稱雙膝硬化馬，北部的經典賽事之一

連續的長上坡是個龐大的挑戰

到了八堵搭了朋友的便車去了現場

東西直接放在車上只穿戴了跑步的服裝下車

果然很不出所料

雙溪現場下雨下不停氣溫又冷

這讓只套了件防風外套的我不免抖了一下

待在遮雨處直到起跑才前往起跑拱門前面

由於上個月有來參加試跑，也聽了很多朋友分享經驗

對整條路線已經有心理準備

雖然賽前做了個高標的配速手環，５３０的配速策略

但是我自己很清楚目前的能力６小時可以回來就不錯了

當天早上看到這個天氣就決定放棄配速手環的策略

全程穩穩地順順的完賽就好

０－１０公里

起跑之後進了市區繞了一小段

２公里較為平緩的道路已經結束，再來就是８公里的連續上坡

部分之字形彎路有點陡峭，撐不到２公里就已經進入步兵跑走跑走了

但想到後面還有很長一段距離要奮鬥，才剛開始還是別耗盡了體力

一開跑穿的風衣外套在３公里左右就脫掉了

雖然比較不冷沒有錯，但悶在裡面的感覺更難受就決定收了

看到了辭職嶺就知道終於快要到最高點了

等到看到蘭平千里那個放鬆了一下

（試跑的時候就先拍了）

因為已經先克服了最困難的一段上坡路線

這裡的補給有熱咖啡可以喝

終於可以稍微暖暖身子

１０－１５公里

這裡有段可以讓心肺休息的下坡路線

在中途看到半馬折返點的時候突然覺得為什麼當初不跑半馬就好

這個時候就可以回去了

但我們還是要往前繼續努力前進

下雨沒有停過，身上也早就全濕

眼鏡也早就濕透又有霧氣看不清楚

就索性的收起來了，專心跟著朋友的配速跑

１５－２２公里

這裡又是稍微的上坡路段，但已經沒有一開始的陡峭

沿路已經有折返的跑友回來了

看著他們衝著下坡路線，對比我們還在上坡中努力

只能催眠自己有上就有下，現在這麼辛苦等一下就換我們跑下坡了

這途中也遇到很多跑在前面的朋友們

開心的打完招呼就繼續往折返點邁進

看見了宜蘭的分界點知道終於快要到了！！！

到了折返點大約花了快３個半小時，超出了原本的預期之外

沒關係，今天只要完賽我就滿足了

這是整場唯一拿出手機拍照的時候

沿路下著大雨實在不太敢拿出手機隨意拍

但覺得這個太需要紀念一下了，爬得這麼辛苦一定要拍照留念

２２－２９公里

剛剛辛苦的上坡現在就是比較輕鬆的下坡了

雖然大腿已經開始覺得沒有什麼力氣了

但下坡路段的好處就是就算跑走跑走的

也比上坡路線還要輕鬆，在這邊也是稍微喘息一下

就算要衝刺也是要留到最後再衝

２９－３４公里

這是回終點前的最後一個大魔王

上到頂點前的最後一個上坡

其實到這邊已經沒什麼力氣跟朋友聊天走路上坡

完全憑藉著意志力撐上去的

想著只要通過了這段，後面都是下坡，就回終點了

回到了蘭平千里的時候大概剩８０分鐘

有稍微放下了心，應該至少可以在關門前回去

３４－４２公里

在開場折磨人的連續長上坡這時候就是稍微輕鬆的下坡了

只是可惜膝蓋已經有點爆掉了跑不太動

下坡雖然輕鬆多了，但也要強大的肌力撐住

決定不要勉強自己，在部分稍微陡峭的彎路放慢腳步，甚至走一小段

這也是第一次覺得心肺可以撐住，但腳已經沒力氣的一次

朋友確認我可以自己在時限內回去之後就先衝回終點

幫我們拿車上的衣物，讓我們可以在回去之後馬上換衣服

獨推前進的過程中我也不斷計算配速

多少時間剩下多少公里，每公里要跑多少以內才可以

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由於是在逼近關門馬，人數少了很多

霧氣濃厚雨也沒有停的跡象，前後又看不到什麼人

回收車一台一台的經過，我內心想的只有都到這裡了怎麼可以被載回去

但另一方面又覺得很哀傷，為什麼我不要在家裡睡覺

要在這裡淋了整場的雨，爬那麼辛苦的路線

最後還是繼續算著配速，聽到手機不斷響起的通知，努力繼續地跑回去

最後２公里剩下３０分鐘，我終於放下了心中大石頭

完賽應該是沒有問題了

看到了進山路前的那個橋，我知道終點終於真的要到了

看了看錶好像有機會可以拚搏６３０回到終點

提起腳步用大約６分速出頭一路重回終點線

衝進去終點按了錶之後還好最後有完成６３０的目標

沒想到居然還能在這場破了我山路全馬的ＰＢ

上次烏來馬的６４０，這次往前推進了１０分鐘ＸＤ

回來的時候很感動

雖然沒有照原訂的目標，但至少有達到我參加賽事的低標

要能夠順利完賽回來

回來之後完全沒有力氣，還需要朋友幫忙領取物資

也不知道為什麼可以短袖短褲的這樣跑完全馬

這也是我第一次淋了整場的全馬賽事

開啟手機的通知報個平安

可能停下來之後就算換了衣服還是覺得很冷

窩了外套還不夠，回家路上再買熱咖啡暖身子

這場這個天氣來跑櫻花馬的都是勇者了

開始堆跑量之後也很難得的鐵腿得很徹底

但總算也是征服了傳說中很硬的雙溪櫻花馬了！！！