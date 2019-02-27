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賽事心得／花博馬拉松 百感交集的人生第3場半馬

2019-02-27 10:12運動筆記 Scott Chen

這是人生第3場半馬，心情不知為何卻百感交集，就來學別人寫寫網誌吧～

先說說這場賽事的心得分享好了：

◎天氣：雨一陣大一陣小，氣溫13度，濕度86%，有前一場宜蘭元旦馬下雨洗禮的經驗，已經有準備沒在怕的(￣口￣)!!

◎優點：

賽道經IAAF/AIMS認證

 

紀念衣好看好穿

完賽禮偏光太陽眼鏡送很大

行動淋浴間有瓦斯熱水，賽後蜂蜜檸檬＆熱湯補給供暖

分享

小額付費或晶片換獎牌雷雕質感瞬間提升

◎缺點：

交管有待加強，賽道數個紅綠燈交管點，出發500m就被攔下等紅燈，整場被攔下4次，半馬終點前7K遇到挑戰組(12K)在搶攝影師鏡頭，終點前3K遇到樂活健走組親子團在散步郊遊，人員全擠在這裡\('▔□▔)/，另外還有遊覽車＆砂石車在賽道旁經過，人車爭道很危險的＝'＝凸

2015年老婆抽獎不小心抽到一場免報名費的4K路跑，莫名開啟亂入路跑的領域，在那場之後，零星參加幾場5～9K的路跑活動，某天老婆對我說她終於找到一項可以讓她覺得很開心、很輕鬆、沒壓力的運動，看著她心情十分興奮的樣子，我也非常的支持鼓勵她，陪著她買鞋買衣買襪也陪跑，看著她開心我也覺得開心惹。

但說實話，我剛開始對於路跑並不熱衷，以前打籃球的我喜歡肌肉碰撞的運動，那激起的汗水才叫做Man，總覺得跑步溫溫的沒啥興趣，陪跑到10K也就覺得差不多了，接著老婆就往半馬、超半馬、全馬目標持續前進，我停在10～14K附近，這正好是有運動流汗又沒很累的距離，只是覺得很適合作為每週的常態運動而已。

隨著陪跑陸續參加一些賽事短距組別，有著許多第一次的體驗：

◎新竹戀戀桐花第一次被半馬刷卡，覺得年輕真好，唉；

◎合歡山馬的新鮮空氣與美景，還有一枚武嶺的厚重獎牌；

◎萬金石第一次感受國際知名賽事的規模，還跟冠軍日本川內選手合照，是位親和力十足的素人。

◎新竹鐵道馬第一次體驗下雨的賽事，還澆不息跑友的熱情，隔年再次報名，但主辦單位居然收錢落跑，老婆的報名費被a到現在還拿不回來，沒想到路跑也會有詐騙(￣.￣)+

◎台北長榮馬第一次在市區參加馬拉松，經驗不足踢到路上警示貓眼，大腿到屁股間拉傷，掰咖慢慢跑回終點，賽後拉傷的地方還是覺得不太舒服；

◎太魯閣馬人生第一場初半馬，帶著大腿拉傷的陰影參加，搭飯店接駁巴士半夜到打會場，滿天星斗的畫面到現在仍是滿滿的感動，中橫只有在此時會把賽事路線全程封路交管，一路美景如畫，該跑還是停下欣賞陷入兩難，初半馬成績2：22，初半馬獎說實在還蠻醜的(￣ー￣)

◎宜蘭元旦馬第一次豪大雨賽事，初半馬完賽後猶如吃了熊心豹子膽，憑著初半馬的賽感，左腳跨右腳，右腳跨左腳，感覺下雨也不是什麼問題，只要不是天塌下來或颱風來襲，一步一腳印迎著風雨應該還是可以跑完，拿到完賽證明後發現總共只有722個瘋子冒著豪大雨來跑步，我是那第263個，不知道這有沒有創最低參賽人數的紀錄＠＠？

以往跑超過14K以上的距離後，雙腳就痠痛不已，尤其在首2場的半馬完賽後，雙腳更是跟廢了沒啥兩樣，同事＆朋友看我雙腳這樣充滿懷疑路跑是自殘行為╮(－_－)╭，總覺得這樣不是辦法，應該科學點去參加課程，學習正確的跑步訓練、知識及觀念，要不然再這樣下去雙腳可能真的會出問題，於是參加Garmin希望跑步學堂的課程，APP顯示第一堂課表是基本動作，實際卻跑了6+4Ｋ，回家跟老婆說的第一句話是：『我好像選錯堂課了o(〒﹏〒)o』

加入跑班不到1個半月的時間，除出差外每週按表操課，週末做足功課，過年參加課外的土雞山訓，經過教練指導及跑班同學經驗分享，雙腳慢慢隱約有著強壯的扎實感。

台中花博馬賽前老婆雙腳還有點傷勢，擔心這次能否順利完賽，我一邊叮嚀她注意身體狀況不要勉強，以不受傷完賽為目標，另一邊自己心理壓力卻是有一點，看著跑班同學在日前參加賽事都有不錯的成績，有點擔心自己參加課程的訓練後不知道有沒長進( ° △ °|||)︴

開賽後雖然交管&人員的狀況多，仍照著計畫依配速繼續跑，但8K&折返10K左右遇到地獄天堂坡操到鼻要鼻要，下坡極力煞車，上坡費力上爬，這段路耗費了不少體力；

平常的補給站只會進站補水補運動飲料，但這場居然有口福吃到某一補給站的烤乳豬，據說4隻被半馬吃剩1隻給全馬(￣0￣)y

接著來到賽道末段，陸續看到幾位視障跑者及陪跑員，經過時大聲為他們加油後，他們簡單回應的“謝謝”兩字，卻給了我梁靜茹沒法給的勇氣，繼續給我前進的動力，不知道其他跑友有沒這樣的感覺(・∀・) ，最後順利回到終點完賽，換算半馬成績又進步了一點(◕_◕)

聽說跑友在聊路跑可以聊的沒完沒了，我是個沉默寡言的人，曾幾何時真沒想到會有寫路跑網誌的一天，也沒想到會寫的這麼猴話，我還是一個路跑新手，路跑初衷很簡單，只想陪著老婆跑步，也多了共同的話題聊天，能一起做開心的事就很開心。

現在加入跑班後認識超級厲害的教練及助教，還有各個等級的跑班童鞋們，每週固定的團練很歡樂，同學不分檔次相互鼓勵及提醒，少話的我聽著同學們聊天拉低賽也覺得十分有趣(￣▽￣)，或許何必在意路跑初衷是什麼，平安之餘就跑好跑滿，補給吃好吃滿，聊天喇賽說好說滿就對了~~~╭(′▽`)╯

(以上如有須標示出處或不同意刊登請告知，感謝)

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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