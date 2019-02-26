焦點人物／泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星

2019-02-26 11:05 運動筆記 ChiehYu



「想要跑得更快」是每一位田徑人始終如一的目標，眼前這位有著黝黑膚色、羞澀寡言的女孩也不例外；兒時喜歡和朋友們跑在山裡嬉鬧玩耍，加入田徑隊正規訓練後，迎接一連串的欣喜和低潮，仍舊譜寫著她的田徑夢，她是目前就讀國立體育大學的賴庭萱，來自宜蘭、跑向世界，只想用雙腳證明「跑步是人生最單純快樂的時刻」。

107 年度全大運 5000m 決賽，頂著高溫豔陽下，成功突圍拿下金牌。(圖片來源：賴庭萱)

不被看好的未來新秀

國小的一場運動會後，庭萱一心想要加入田徑隊便向教練毛遂自薦，省去成績門檻限制反而讓她得以大展長才，尋找跑步的樂趣：國中時期因為成績並不突出，不急於定位自己，而是從一百、兩百、四百到八百多番嘗試，不氣餒地去找到適合自己持續努力的方向。

庭萱娓娓道出記憶猶新的轉捩點─國三全中錦 200m 的預賽，奮力一跑竟首次闖進準決賽，此時場邊時任宜蘭高商的林淑慧教練將一切看在眼裡，也建議當時國中田徑隊教練讓庭萱往 800m 和 1500m 試試水溫；起初轉項訓練讓庭萱好不習慣，直至全中運 1500m 的第四名成就，像是開啟她深耕於中長距賽事的一扇窗。

有「淑媽」的孩子像個寶 感謝有她從不放棄

來到宜蘭高商後，遇見了需要重新適應的新教練─林淑慧，是學生口中聲聲喊的「淑媽」；高一正值青春叛逆期的庭萱，每當訓練狀態不佳時，便會自己生悶氣、或是擺臉色給教練看，幾經磨合和溝通才逐漸形成兩人獨到的應對方式，甚至只需要一個眼神示意即可。

好手游雅君也是宜蘭高商畢業的將才，出於淑惠教練細心栽培之手。(圖片來源：賴庭萱)

在淑慧教練的細心與耐心調教下，庭萱專攻千五的訓練有成，103 年全中運以 4 分 42 秒摘金，更是宜蘭高商創校以來的第一面獎牌：看似一路順風的競技之路，卻在高二訓練時不甚弄傷腰部和膝蓋，無法跑步而再次陷入低潮，同時也著急地想早點回到原來的訓練水平。

高三備戰全中運前的冬訓時，整體狀態沒有好轉，淑慧教練拋下重話：「妳再不求進步，我就要走了。」起初庭萱視為玩笑而不以為意，還是認真思考自己的未來─「我要繼續跑下去」;重新振作後全心投入每一次的訓練，對自己的選擇負起責任，果然不負眾望在全中運拿下千五和五千雙金，其中千五專項更以 4 分 39 秒 43 擠進歷代第 29 名。

家，是每個人的避風港

自幼與家人感情深厚的庭萱，跟同為籃球運動員的哥哥賴廷恩更是無話不談；首度橫跨半個臺灣到臺中讀書，來到淑慧教練的母校─臺灣體育大學；然而，同時間訓練千五和五千的課表沒有連貫，又因為與學長姊的差距甚大而沒有共同訓練的夥伴，讓庭萱心生轉學的意念，直至確定進入國立體育大學前都不敢張揚，內心調適後才告知教練，而淑媽的一席話依舊無法撼動庭萱堅毅的抉擇，於是告訴自己：「願吃苦、肯下功夫，到哪裡都一樣！」

同為運動員出身的哥哥賴廷恩，是庭萱競技田徑路上相依相伴、鼓勵打氣的人。(圖片來源：賴庭萱)

首次大陸移訓 花了一大半的時間適應

來到國體大後，更專注在提升千五場地賽的成績；2017 年，庭萱首次隨隊到大陸的楚雄基地移訓三週，因應回國後就接著上場檢測成果，大多是跑以質為主的間歇課表，卻被高海拔的環境困擾了兩週，成效打折之餘，仍然珍惜這份寶貴經驗。

2017年暑假首次隨隊到楚雄移地訓練，庭萱花費好一陣子才讓身體適應環境。(圖片來源：賴庭萱)

改披國體大戰袍 攜手完成美津濃接力第11連霸

每年 11 月初，是所有田徑選手與路跑人眾所期待的美津濃賽事，十年連貫霸業豈能拱手讓人，賽前的紮實訓練與平日培養的絕佳默契，是創造第十一連霸的關鍵因素， 改披國體大戰袍的庭萱提到：「跑在逆風而上的道路，帶著隊友滿溢的支持而穩定發揮，只想趕快把接力帶交出去！」

國體大的絕佳默契，讓他們在 2017 年美津濃接力賽再度寫下傳奇不敗事蹟。(圖片來源：賴庭萱)

高手在人間 二度參加大陸呈貢移訓

2017 年深刻的移訓經驗映入眼簾，2018 年要花最少時間讓身體適應整體環境，規律作息和專注訓練與休息，都是為了日後備戰半程馬拉松，每週至少一趟 20km 的長距等著庭萱克服；此次與北京清華大學的學生選手交流切磋，從中觀察與學習，期許有一天也能站上更高的舞台。

二度前往大陸暑訓，與北京清華大學良性切磋，庭萱勉勵自己有一天也能跟上他們的步伐。(圖片來源：賴庭萱)

卡關就先出去闖闖 哪天也許就破關也說不準

2018 下半年以賽代訓 10 公里和半程馬拉松，努力學習轉換心情並逐一克服接踵而至的挑戰；10月代表參加新加坡大東方女子半馬賽，原先自信心滿滿的庭萱，卻也因為配速過快導致身體不堪負荷，一度想停下腳步。

時隔兩個月後出戰期末考臺北馬，在學弟們相互領跑與配速下，終於突破個人最佳紀錄，以 1 小時 21 分21 秒名列歷代 13 名；庭萱坦言：「為了備戰這場比賽，提升質量兼具的課表，每週更有 3 次 20KM 以上的長距離訓練，只為了不斷突破自己。」

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期末考臺北馬當天細雨綿綿，依舊阻擋不了庭萱想要創造個人最佳的拚勁。(圖片來源：賴庭萱)

率先放眼於達標 4月亞錦賽

千五成績始終卡在高三的全中運，於是前進卡達杜哈亞錦賽成為庭萱今年最大的目標；當然也不忘要持續推進半馬成績，往 80 分邁進；被問及是否會考慮全程馬拉松，庭萱笑笑說：「完全沒想過，才剛接受半程馬拉松而已，等經驗成熟後再說囉！」

村上春樹曾經說過：『Pain is inevitable. Suffering is optional』(痛苦難以避免，但磨難可以選擇)。從庭萱的真摯眼神中，看得出她熱愛跑步、享受逐風徜徉的過程，而當你為了夢想而辛勤付出時，走過的每一哩路都將在未來有所回饋。

107年全大運5000奪金後，爸爸與阿嬤特地到場觀賽，庭萱笑容滿面地與家人分享這份喜悅與榮耀。(圖片來源：賴庭萱)