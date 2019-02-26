親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

去大陸唸書的正負評估 台生準備好了嗎？

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

運動筆記【焦點人物】泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星【海外賽事】高手們的盛夏戰場 北海道馬拉松
健行筆記武陵追櫻記(住宿七卡山莊)八仙山森林遊樂區【與藍腹鷴漫步在春光裡】
NBA焦點對決- D'Angelo Russell vs. LaMarcus Aldridge (2月26日)精彩演出- Blake Griffin 大三元 (2月26日)

焦點人物／泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星

2019-02-26 11:05運動筆記 ChiehYu

「想要跑得更快」是每一位田徑人始終如一的目標，眼前這位有著黝黑膚色、羞澀寡言的女孩也不例外；兒時喜歡和朋友們跑在山裡嬉鬧玩耍，加入田徑隊正規訓練後，迎接一連串的欣喜和低潮，仍舊譜寫著她的田徑夢，她是目前就讀國立體育大學的賴庭萱，來自宜蘭、跑向世界，只想用雙腳證明「跑步是人生最單純快樂的時刻」。

107 年度全大運 5000m 決賽，頂著高溫豔陽下，成功突圍拿下金牌。(圖片來源：賴庭萱)

不被看好的未來新秀

國小的一場運動會後，庭萱一心想要加入田徑隊便向教練毛遂自薦，省去成績門檻限制反而讓她得以大展長才，尋找跑步的樂趣：國中時期因為成績並不突出，不急於定位自己，而是從一百、兩百、四百到八百多番嘗試，不氣餒地去找到適合自己持續努力的方向。

庭萱娓娓道出記憶猶新的轉捩點─國三全中錦 200m 的預賽，奮力一跑竟首次闖進準決賽，此時場邊時任宜蘭高商的林淑慧教練將一切看在眼裡，也建議當時國中田徑隊教練讓庭萱往 800m 和 1500m 試試水溫；起初轉項訓練讓庭萱好不習慣，直至全中運 1500m 的第四名成就，像是開啟她深耕於中長距賽事的一扇窗。

有「淑媽」的孩子像個寶 感謝有她從不放棄

來到宜蘭高商後，遇見了需要重新適應的新教練─林淑慧，是學生口中聲聲喊的「淑媽」；高一正值青春叛逆期的庭萱，每當訓練狀態不佳時，便會自己生悶氣、或是擺臉色給教練看，幾經磨合和溝通才逐漸形成兩人獨到的應對方式，甚至只需要一個眼神示意即可。

好手游雅君也是宜蘭高商畢業的將才，出於淑惠教練細心栽培之手。(圖片來源：賴庭萱)

在淑慧教練的細心與耐心調教下，庭萱專攻千五的訓練有成，103 年全中運以 4 分 42 秒摘金，更是宜蘭高商創校以來的第一面獎牌：看似一路順風的競技之路，卻在高二訓練時不甚弄傷腰部和膝蓋，無法跑步而再次陷入低潮，同時也著急地想早點回到原來的訓練水平。

高三備戰全中運前的冬訓時，整體狀態沒有好轉，淑慧教練拋下重話：「妳再不求進步，我就要走了。」起初庭萱視為玩笑而不以為意，還是認真思考自己的未來─「我要繼續跑下去」;重新振作後全心投入每一次的訓練，對自己的選擇負起責任，果然不負眾望在全中運拿下千五和五千雙金，其中千五專項更以 4 分 39 秒 43 擠進歷代第 29 名。

家，是每個人的避風港

自幼與家人感情深厚的庭萱，跟同為籃球運動員的哥哥賴廷恩更是無話不談；首度橫跨半個臺灣到臺中讀書，來到淑慧教練的母校─臺灣體育大學；然而，同時間訓練千五和五千的課表沒有連貫，又因為與學長姊的差距甚大而沒有共同訓練的夥伴，讓庭萱心生轉學的意念，直至確定進入國立體育大學前都不敢張揚，內心調適後才告知教練，而淑媽的一席話依舊無法撼動庭萱堅毅的抉擇，於是告訴自己：「願吃苦、肯下功夫，到哪裡都一樣！」

同為運動員出身的哥哥賴廷恩，是庭萱競技田徑路上相依相伴、鼓勵打氣的人。(圖片來源：賴庭萱)

首次大陸移訓 花了一大半的時間適應

來到國體大後，更專注在提升千五場地賽的成績；2017 年，庭萱首次隨隊到大陸的楚雄基地移訓三週，因應回國後就接著上場檢測成果，大多是跑以質為主的間歇課表，卻被高海拔的環境困擾了兩週，成效打折之餘，仍然珍惜這份寶貴經驗。

2017年暑假首次隨隊到楚雄移地訓練，庭萱花費好一陣子才讓身體適應環境。(圖片來源：賴庭萱)

改披國體大戰袍 攜手完成美津濃接力第11連霸

每年 11 月初，是所有田徑選手與路跑人眾所期待的美津濃賽事，十年連貫霸業豈能拱手讓人，賽前的紮實訓練與平日培養的絕佳默契，是創造第十一連霸的關鍵因素， 改披國體大戰袍的庭萱提到：「跑在逆風而上的道路，帶著隊友滿溢的支持而穩定發揮，只想趕快把接力帶交出去！」

國體大的絕佳默契，讓他們在 2017 年美津濃接力賽再度寫下傳奇不敗事蹟。(圖片來源：賴庭萱)

高手在人間 二度參加大陸呈貢移訓

2017 年深刻的移訓經驗映入眼簾，2018 年要花最少時間讓身體適應整體環境，規律作息和專注訓練與休息，都是為了日後備戰半程馬拉松，每週至少一趟 20km 的長距等著庭萱克服；此次與北京清華大學的學生選手交流切磋，從中觀察與學習，期許有一天也能站上更高的舞台。

二度前往大陸暑訓，與北京清華大學良性切磋，庭萱勉勵自己有一天也能跟上他們的步伐。(圖片來源：賴庭萱)

卡關就先出去闖闖 哪天也許就破關也說不準

2018 下半年以賽代訓 10 公里和半程馬拉松，努力學習轉換心情並逐一克服接踵而至的挑戰；10月代表參加新加坡大東方女子半馬賽，原先自信心滿滿的庭萱，卻也因為配速過快導致身體不堪負荷，一度想停下腳步。

時隔兩個月後出戰期末考臺北馬，在學弟們相互領跑與配速下，終於突破個人最佳紀錄，以 1 小時 21 分21 秒名列歷代 13 名；庭萱坦言：「為了備戰這場比賽，提升質量兼具的課表，每週更有 3 次 20KM 以上的長距離訓練，只為了不斷突破自己。」

分享

期末考臺北馬當天細雨綿綿，依舊阻擋不了庭萱想要創造個人最佳的拚勁。(圖片來源：賴庭萱)

率先放眼於達標 4月亞錦賽

千五成績始終卡在高三的全中運，於是前進卡達杜哈亞錦賽成為庭萱今年最大的目標；當然也不忘要持續推進半馬成績，往 80 分邁進；被問及是否會考慮全程馬拉松，庭萱笑笑說：「完全沒想過，才剛接受半程馬拉松而已，等經驗成熟後再說囉！」

村上春樹曾經說過：『Pain is inevitable. Suffering is optional』(痛苦難以避免，但磨難可以選擇)。從庭萱的真摯眼神中，看得出她熱愛跑步、享受逐風徜徉的過程，而當你為了夢想而辛勤付出時，走過的每一哩路都將在未來有所回饋。

107年全大運5000奪金後，爸爸與阿嬤特地到場觀賽，庭萱笑容滿面地與家人分享這份喜悅與榮耀。(圖片來源：賴庭萱)

項目

用時

時間/賽事

歷代排名

1500 公尺

4 分 39 秒 43

2016 年 4 月全國中等學校運動會

第 29 名

3000 公尺障礙賽

11 分 56 秒 6

2018 年 5 月宜蘭縣運動會

5000 公尺

17 分 40 秒 37

2016 年 10 月全國田徑錦標賽

第 20 名

半程馬拉松

1 時 21 分 21 秒

2018 年 12 月 台北馬拉松

第 13 名

田徑全中運
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

北海道馬拉松 高手們的盛夏戰場

2019-02-26 10:53

賽事心得／ZEPRO RUN路跑賽 終於見到霧而不是霾了！

2019-02-26 10:43

賽事心得／花博馬拉松 高規格陪跑的驕傲與感動

2019-02-26 09:37

賽事心得／花博馬拉松 補給實在太豐富了！

2019-02-26 10:09

賽事心得／花博馬拉松 忍不住誘惑去吃烤乳豬就跑不快了

2019-02-26 09:56

帶小比跑旅台灣／花博馬拉松 好友陪伴快樂淋雨跑步

2019-02-26 09:45

賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇

2019-02-25 11:02

賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！

2019-02-25 10:55

賽事心得／台北超級馬拉松24小時賽 碰上橫紋肌溶解

2019-02-25 10:41

賽事心得／生涯11場馬拉松全紀錄

2019-02-25 10:28

賽事心得／熊本馬拉松 第一張海外馬完賽證書！

2019-02-25 10:21

賽事心得／金門馬拉松 嚐遍美食又破PB還願了！

2019-02-25 10:04

賽事心得／連3年來台灣跑金門馬 遲来的Sub430

2019-02-25 09:30

賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三

2019-02-24 16:36

路跑／花博馬拉松雨中開跑 視障跑者掌聲中抵終點

2019-02-24 15:20

賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物

2019-02-24 06:00

賽事心得／「人生初馬」 渣打香港馬拉松

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019年路跑初登場及格 高樹半馬開心

2019-02-24 06:00

賽事心得／高雄馬挑戰半馬 突圍鎖定220

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019大湖草莓馬 初馬初心

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019熊本城馬拉松 馬到成功

2019-02-24 06:00

賽事心得／熊本城馬拉松海外初馬 充滿正能量與感動

2019-02-24 06:00

賽事心得／27回冲繩馬女子總排104 看到驕傲的小默老師

2019-02-24 06:00

布拉格馬拉松 跑在童話般的國度

2019-02-23 09:50

賽事心得／京都馬拉松 市民跑者努力破5的喜悅

2019-02-23 09:43

賽事心得／京都馬拉松 藝伎、和尚、高中啦啦隊讓人難忘

2019-02-23 09:34

賽事心得／高雄馬拉松 完成人生初馬

2019-02-23 09:27

日本人跑遍台灣／嘉義ZEPRO RUN 狂刷卡的快感！

2019-02-22 09:35

賽事心得／高雄馬拉松 從5到4超越去年的自己

2019-02-22 09:31

台灣唯一IAAF銀標賽事 萬金石馬拉松317開跑

2019-02-21 17:38

賽事心得／香港渣打馬 挑戰傳說中的魔鬼賽道突破PB

2019-02-21 12:00

賽事心得／金門馬拉松 吃課表雖辛苦但真的破4了！

2019-02-21 12:00

跑步知識／跑步該不該聽音樂？

2019-02-21 10:58

賽事心得／高雄馬拉松 姐跑的是意志力！

2019-02-21 10:43

賽事心得／高雄馬拉松 從358到319再見初馬的感動

2019-02-21 10:38

賽事心得／金門馬拉松 第一次在路協賽事中上凸

2019-02-21 10:01

賽事心得／熊本城馬拉松 應援團日本第一！

2019-02-21 09:48

賽事心得／京都馬拉松 美麗無傷完賽

2019-02-21 09:22

賽事心得／高雄馬拉松 補給很OK、廁所太少

2019-02-20 13:00
看更多

熱門文章

HBL／能仁大勝光復 衛冕軍松山確定遭淘汰

2019-02-25 18:54

NBA／為林書豪抱屈 魔術教頭：他攻守兼備

2019-02-25 11:44

HBL／最難過的一戰 松山落淚奪勝

2019-02-25 21:27

HBL／107球季結束 黃萬隆預約再戰10年

2019-02-25 23:24

HBL／高苑力退南湖拚下第4勝 看轉播等4強

2019-02-25 14:34

NBA／找林書豪使用說明 主帥：出手要更果決

2019-02-26 09:29

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

世界盃／29國晉級 歐美賽區競逐最後名額

2019-02-25 14:44

NBA／尼克終結主場18連敗紀錄 奧斯卡頒獎也要提

2019-02-25 15:50

MLB／年薪6.5億黃金板凳 艾爾斯柏瑞開季恐無望

2019-02-25 15:02

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

MLB／馬恰多身價超嚇人 這4人平均年薪還贏他

2019-02-25 19:42

HBL／小綠綠北一女退苗商 從資格賽重返4強

2019-02-25 17:19

中職／陳傑憲加薪33趴 3年約從40萬元起跳

2019-02-25 18:00

MLB／林子偉熱身賽再先發 連兩戰敲安

2019-02-26 08:07

世界盃／布拉契飆41分 助菲律賓搶下會內賽門票

2019-02-25 14:43

MLB／拒絕基特邀約 派提特留在洋基當顧問

2019-02-26 08:10

NBA／拿灰熊進補？ 詹皇：沒有輕視對手的特權

2019-02-26 10:20

圖／HBL能仁全勝晉級四強 松山被淘汰

2019-02-25 18:57

HBL／重返4強卻傷主將 小綠綠後衛送醫

2019-02-25 19:50

HBL／松山3連霸夢碎 馬建豪自責落淚

2019-02-26 00:36

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

HBL／不管晉級狀況 能仁15連勝：能贏就贏

2019-02-25 20:13

NBA／最準區域 林書豪右側45度中距離領先群雄

2019-02-26 11:08

MLB／報復藍鳥釋出 土洛威斯基第2球就開轟

2019-02-26 08:59

UBA／最後一刻才放進12人名單 韓杰諭助國體退文化

2019-02-25 17:56

NBA／找回生涯第二春 法瑞德：感謝火箭給機會

2019-02-26 11:08

中職／猿隊選秀首輪指名翁瑋均 對英雄投5局奪勝

2019-02-25 17:11

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45

圖／HBL壓軸戰松山雖勝出 卻無緣晉級四強

2019-02-25 21:24

HBL／帶教頭去小巨蛋 北一女蟄伏3年重返4強

2019-02-26 00:46

中職／3年約月薪40萬起跳 陳傑憲「薪」安了

2019-02-26 00:58

NBA／尼克主場贏了 教頭：籃球之神終會眷顧

2019-02-26 00:52

日職／對決猿隊倒數3天 樂天王牌則本昂大不來了

2019-02-25 16:21

MLB／和洋基續約7年 希克斯：免擔心尿布錢了

2019-02-26 10:31

NBA／卡珍斯飆本季新高 勇士五虎星轟倒黃蜂

2019-02-26 11:36

UBA／現身健行科大觀賽 梅奧力挺教練王志群

2019-02-25 14:04

網球／小威暴怒漫畫爭議 澳媒監督機關裁決未違規

2019-02-25 14:57

NBA／對戰馬刺收視飆新高 雷納德裡子面子雙贏

2019-02-26 10:18

MLB／道奇搶哈波 教頭證實去過拉斯維加斯會面

2019-02-26 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top