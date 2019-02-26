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北海道馬拉松 高手們的盛夏戰場

2019-02-26 10:53運動筆記 知行合逸

如果說東京代表日本的繁華，京都代表日本的歷史，大阪代表日本的風情，北海道則代表了日本的自然之美。春日櫻語、夏日花海、秋日紅葉，冬日落雪，北海道之美，在於四時之景不同，每一個季節都令人嚮往。

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而對於馬拉松愛好者來說，北海道的夏天還有一個不得不去的理由：北海道馬拉松是日本全境內，為數不多在夏天舉辦的馬拉松！而且，其它的北海道馬拉松後面都點綴著地名，也只舉辦了幾年，北海道馬拉松則有33年悠久歷史，每年都會有無數日本高手參賽！你，將有機會和日本頂尖高手一同在賽道上征戰！

如果你希望在跑馬快放棄、堅持不住要成為步兵的時候，能有個人來催促你，甚至逼你突破極限，讓你成功PB，那你可以算是找對地方了！因為一旦失速或脫隊，你將體會到被收容車追趕、被大喇叭催促的恐懼！

北海道的風景很美，日式料理很好吃，但賽道的「刺激」也一定會讓你感到酸爽，必須持續一直跑，不然就會被關門，沒有獎牌啦！

不過，你若是一個平時成績430以內的選手，倒是可以無憂無慮的吃吃喝喝，畢竟，在比賽的那一天，北海道的居民們，可是都搬著桌椅板凳，準備好吃好喝的，像是郊遊一樣來為大家加油呢！ 在北海道馬拉松賽道上吃的正開心，猛然抬頭發現對面收容車來了的驚慌失措，只有體驗過才懂。

觀眾的熱情也總是讓跑者的痛苦和艱難消弭殆盡，鼓聲隆隆，加上加油聲不絕於耳，讓人聽了立馬腎上腺素激增，想不破PB也難呀！

如果能夠順利無痛完賽，來夏天的北海道，你一定想看到更多的美景！

喜歡北海道有很多理由，或許是因為看了一部《非誠勿擾》，為裡面的浪漫花海所沉醉；或許是因為記得一部《情書》，為裡面精緻的小木屋所吸引；或許是因為彭于晏電影《奔愛》裡曼妙的小樽。可是當所有人來到北海道時，便會豁然明白，那些電影裡的光風霽月，那些經典畫面裡的情深義重，那些背景裡的秀麗色彩，都發自於北海道無與倫比自然風光，純粹的景緻。所有浪漫的因子，纏綿的氛圍，都像是在景色中鋪陳而出的筆墨。

1、夏末的花海

2、小樽

3、登別時代的深情款款

4、地獄谷的五彩斑斕

5、Nikka的威士忌試喝

6、大啖生鮮三百回

7、白色戀人工廠和小樽玻璃坊

8、洞爺湖的一彎碧波

複雜的地理條件賦予了北海道豐富的自然景觀，在這裡你可以同時領略到森林、山川、溼地等多種地貌：富良野一望無際的花海，登別地獄谷壯觀的火山遺址，釧路阿寒國立公園茂密的原始森林，毫不誇張的說，北海道一地就可以滿足你欣賞日本所有美景的願望。

北海道馬拉松報名資訊

比賽時間： 8月25日 上午09：00

比賽地點：日本 北海道

比賽組別：

全馬 關門時間5小時 賽事當天滿19歲以上可以報名，並可在5小時內跑完全馬的跑友。

樂趣跑12.1公里 關門時間1小時45分 賽事當天滿16歲以上可以報名。

加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。

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