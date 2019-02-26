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賽事心得／ZEPRO RUN路跑賽 終於見到霧而不是霾了！

2019-02-26 10:43運動筆記 吳星

到了公老坪高點，發現真的霧，感動呀！沒辦法，平常台中製造了太多假霧，灰濛濛的一片QQ'-早上4:55起床，發現下著大雨，想說要GG了，沒想到過不久雨就停了騎著車經過熟悉的景色，一路從水源路騎到豐原高中天啊！好久沒來了，對面還有我曾經讀過的小學 豐村國小，想當初可是足球小將翼呢！

明明提早來，但還是來不及把抽獎券投入抽獎箱(因為走錯邊..大獎居然就這樣拱手讓人，可..可惡)

-起跑時下著微雨，有點小冷但這次我有記得戴帽子(BLACK)，防禦力提高了許多咦？剛開始跑就上坡呀？好吧，暖暖身到了3K，嗯？怎麼還在上坡？哇靠，從起跑1K跑到4.7K都是上坡，實在有夠哭...不過前面的上坡我都有忍住，沒有停下來此時有歡呼聲，也有人把手舉高，因為我們到了公老坪觀景台的最高點，都是霧呀！

這個空氣可以吸呀！不管是PM2.5口罩還是班恩的面罩，全部脫掉～等了這一刻好久，我拿出了空水瓶裝了公老坪的空氣和霧，也許哪天呼吸不順暢，這個罐子可以救了我。

看完景色、吸滿空氣終於到了下坡的時刻來了！來了！從山坡上輕輕地滾下來了來了！來了！從山坡上快速地跑下來了到了平地，看到了石忠宫天上聖母，倒抽了一口氣只能又認命的爬坡，而且又被配速員給騙了..(明明就還超久才折返)。

折返後，就原路程回去(上坡後再下坡)。過程有幾段上坡小走一下，但應該是有史以來上坡跑最勤的一場。

在快到終點時，其實想要在1小時50分內完賽，但還是失敗了不過盡力了，最後那3公里不知道超越了多少人。跑的途中，看到每個人跑步的表情也許都不一樣，但有幾個共同點，就是快樂、堅持、挑戰-在坐下休息的時候，我的公老坪空氣霧罐，竟被當作垃圾丟掉了。

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#我在DC班恩回家的那個房子#上坡下坡就飽都不用吃東西#我看見了霧#ZEPRORUN路跑賽#馬拉松#路跑#21K

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