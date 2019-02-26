賽事心得／花博馬拉松 補給實在太豐富了！

2019-02-26 10:09 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



今天是小小徒弟翔翔第一次挑戰12公里，淦哥的任務則是他老爸(我同學) 方富民的初馬領跑，我與 陳圜圜就擔任領跑大使把他安全無傷、吃喝到飽的回到終點。原預計SUB5回來的，但今天的補給站食物實在太令人無法抗拒了，只好改不限時間回來~~最後也在他自己設定的520內回到會場。

補給吃到肚子圓圓的

這場賽事以花博為名+去年辦的有聲有色，今年吸引了不少愛好運動的人參加，號稱上萬人，目前得知全馬2846人，12K4308人...看來上萬人是真的有可能。賽道也很勇敢感的選在車潮相當多的三豐路及甲后路，部份路口被一擋再擋，還好今天是歡樂玩，對我們來講是沒有差的。聽跑友說去年的補給很豐盛，果不其然，一路各個補站食物多樣且多變，烤香腸，烤糯米腸，炸雞翅，炸豬排，各式滷味，各式水果(有棗子、蓮霧、小蕃茄...)，豬耳朵，烤大豬，啤酒，蛋糕，熱湯，焿麵，雞精，薯條，各式餅干~應該還有遺漏的吧!

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第一段小爬坡也是累累滴

前半馬的路線一直都是微上及微下坡，我們保持著7分速上下在跑，邊跑邊聊，看看富民哥前30K的跑感都很棒，就沒有打算降速的準備，跑到大約14公里處開始出現神補給第一項~炸雞翅，炸麥克雞塊(當然這裡還是有很多其它的補給品啦)，不管3721啃它就對了，吃完這站進入桐花步道，還沒到桐花季沒花可賞，一個大轉彎，唉呀!我的媽，一個大爬坡，三人決定，反正是歡樂跑了，就給他快走上去吧!還好主辦單位還滿有良心的，爬完這坡立馬奉上神補給第二項~烤大腸包小腸，在這裡因為烤的有點來不及，有稍微等了一下下，但非常滿足~就在麗寶樂園美麗的摩天輪旁下坡完成了今天第一回合的爬坡路段。

折返路段叫的好累

麗寶樂園前的道路是這次賽事唯一能與前面跑友面對面的折返跑!大喊 舒跑哥，蕭志良(沒聽到我叫)，也遇到去田中不用擔心的志忠哥 陳志忠 （Geter Chen），努力的往前跑結果是來到麗寶樂園門口折返，看得到樂園進去不~，在這裡出現神補給第三項~炸豬排，熱熱的好暖胃呀！換我與後方的跑友打招呼了厚， 馬克(不知道什麼時候變成在我們後面了)、蔡豆芽，在這裡也遇到了平民 林惠萍(今天是平民現身)，最期待的 后里星光夜跑團的神補給出現了，神補給第四項~豬耳朵+私補蠻牛啦~感謝后里星光夜跑 雲雅婷(幫我標一下那位私補蠻牛的帥哥)，你們太讚了，這時多吃幾口的淦哥被圜圜跟富民哥海放一次，遇到惠萍又被海放第二次，只好開出五分速追了五百公尺才追到，就在綠油油的稻田中轉進一間廟出現神補給第五項~焿麵，再度為今天冷冷的胃暖了一回，賽道來到最美路段泰安櫻花大道~中部地區許多櫻花都沒開，泰安的櫻花很給力，開了不少，自然是一拍又拍，在舊泰安車站前出現神補給第六項~美女+啤酒啦+雞精，AA，這三人怎麼喝醉了，不小心跑到售票處拍照然後被請出來(有點誇張的形容)，在這裡結束的平坦的道路路段。

可惡的魔鬼坡

文心樂跑之前有試跑過這裡，知道這個上坡不好應付，跟著大家一起步兵了，什麼鬼坡(雖然我也算是后里人)但真的XXOO，更可惡的是坡頂有一個很可惡又可愛的攝影師在等著你，我們三人只好爬上坡頂了，當然要幫這帥氣的攝影師留下可惡的背影囉!主辦單位算是有良心，爬完魔鬼坡後不久就來一個烤全豬，其實去程時就有看到這個補站，原想5小時回來這裡應該吃不到了，沒想到~還滿滿的好多盤耶，跟義郎哥留影(這傢伙看到烤大豬居然沒發現我就在他眼前一直打招呼)(只有1公尺的距離，居然沒看到)，這個站我們休息的特別久就是只想要好好享受美食啦!

隧道，花樑鋼橋美不勝收

賽道進入最有特色的九號隧道及最美的花樑鋼橋，這不用說了，又殺了不少的記憶體，過了鋼橋，一隻又一隻的大砲不斷射來，動作已經讓你無法想到要擺什麼姿勢了，算一算五六隻，一個轉角 岩武柏醇出現啦，粉紅哥，粉紅哥不但拍照，我一回到家立馬私訓給我，太愛你了啦!最後的3公里下起了今天最大的雨勢，還好時間也不長，沒在怕的啦~我忘了 Paul Lu也有來，還好在進入隧道前相遇。

終點感人的一家人

所有的景點在最後不到1公里的花博豐原園區門口結束，順利的在5小時14分把富民哥帶回終點，讓富民哥先進終點，這對夫妻就在放閃，一直拍一直拍，我大聲的開口：「是沒看到我在後面哦？」美蘭姐 陳美蘭才發現說：「啊你怎麼在後面？」我說：「當然要讓你老公先進來啊！」嗚~~貼心的兒子幫爸爸戴上代表榮耀的花帽，另一個被圜圜戴上了。

初馬其實不難，平常有練不要爆衝一定能完成吃喝到飽初馬很難，一定要有人帶才可以~不然會吃到回不來。

#跟著淦哥跑#恭喜富民哥完成初馬

PS.後續補充，富民哥原本的初馬是萬金石，兒子對他說，把拔你要不要選一場先跑一次全馬？就這樣淦哥第一次看到老爸被兒子推坑跑全馬的~