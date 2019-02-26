親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

藍營競爭多1人！周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

日本「小4虐死案」：兒童保護網失能的社會悲劇

運動筆記向右彎?向前行?  傲骨傻妻2019高雄馬的抉擇BQ漫漫長路之天時地利人和北九州馬破三
健行筆記武陵追櫻記(住宿七卡山莊)八仙山森林遊樂區【與藍腹鷴漫步在春光裡】
NBA林書豪當週精彩好球 (2月17日-23日)賽事精華- 尼克 vs. 馬刺 (2月25日)

賽事心得／花博馬拉松 補給實在太豐富了！

2019-02-26 10:09運動筆記 淦哥(金田雙鈿)

今天是小小徒弟翔翔第一次挑戰12公里，淦哥的任務則是他老爸(我同學) 方富民的初馬領跑，我與 陳圜圜就擔任領跑大使把他安全無傷、吃喝到飽的回到終點。原預計SUB5回來的，但今天的補給站食物實在太令人無法抗拒了，只好改不限時間回來~~最後也在他自己設定的520內回到會場。

補給吃到肚子圓圓的

這場賽事以花博為名+去年辦的有聲有色，今年吸引了不少愛好運動的人參加，號稱上萬人，目前得知全馬2846人，12K4308人...看來上萬人是真的有可能。賽道也很勇敢感的選在車潮相當多的三豐路及甲后路，部份路口被一擋再擋，還好今天是歡樂玩，對我們來講是沒有差的。聽跑友說去年的補給很豐盛，果不其然，一路各個補站食物多樣且多變，烤香腸，烤糯米腸，炸雞翅，炸豬排，各式滷味，各式水果(有棗子、蓮霧、小蕃茄...)，豬耳朵，烤大豬，啤酒，蛋糕，熱湯，焿麵，雞精，薯條，各式餅干~應該還有遺漏的吧!

分享

第一段小爬坡也是累累滴

前半馬的路線一直都是微上及微下坡，我們保持著7分速上下在跑，邊跑邊聊，看看富民哥前30K的跑感都很棒，就沒有打算降速的準備，跑到大約14公里處開始出現神補給第一項~炸雞翅，炸麥克雞塊(當然這裡還是有很多其它的補給品啦)，不管3721啃它就對了，吃完這站進入桐花步道，還沒到桐花季沒花可賞，一個大轉彎，唉呀!我的媽，一個大爬坡，三人決定，反正是歡樂跑了，就給他快走上去吧!還好主辦單位還滿有良心的，爬完這坡立馬奉上神補給第二項~烤大腸包小腸，在這裡因為烤的有點來不及，有稍微等了一下下，但非常滿足~就在麗寶樂園美麗的摩天輪旁下坡完成了今天第一回合的爬坡路段。

折返路段叫的好累

麗寶樂園前的道路是這次賽事唯一能與前面跑友面對面的折返跑!大喊 舒跑哥，蕭志良(沒聽到我叫)，也遇到去田中不用擔心的志忠哥 陳志忠 （Geter Chen），努力的往前跑結果是來到麗寶樂園門口折返，看得到樂園進去不~，在這裡出現神補給第三項~炸豬排，熱熱的好暖胃呀！換我與後方的跑友打招呼了厚， 馬克(不知道什麼時候變成在我們後面了)、蔡豆芽，在這裡也遇到了平民 林惠萍(今天是平民現身)，最期待的 后里星光夜跑團的神補給出現了，神補給第四項~豬耳朵+私補蠻牛啦~感謝后里星光夜跑 雲雅婷(幫我標一下那位私補蠻牛的帥哥)，你們太讚了，這時多吃幾口的淦哥被圜圜跟富民哥海放一次，遇到惠萍又被海放第二次，只好開出五分速追了五百公尺才追到，就在綠油油的稻田中轉進一間廟出現神補給第五項~焿麵，再度為今天冷冷的胃暖了一回，賽道來到最美路段泰安櫻花大道~中部地區許多櫻花都沒開，泰安的櫻花很給力，開了不少，自然是一拍又拍，在舊泰安車站前出現神補給第六項~美女+啤酒啦+雞精，AA，這三人怎麼喝醉了，不小心跑到售票處拍照然後被請出來(有點誇張的形容)，在這裡結束的平坦的道路路段。

可惡的魔鬼坡

文心樂跑之前有試跑過這裡，知道這個上坡不好應付，跟著大家一起步兵了，什麼鬼坡(雖然我也算是后里人)但真的XXOO，更可惡的是坡頂有一個很可惡又可愛的攝影師在等著你，我們三人只好爬上坡頂了，當然要幫這帥氣的攝影師留下可惡的背影囉!主辦單位算是有良心，爬完魔鬼坡後不久就來一個烤全豬，其實去程時就有看到這個補站，原想5小時回來這裡應該吃不到了，沒想到~還滿滿的好多盤耶，跟義郎哥留影(這傢伙看到烤大豬居然沒發現我就在他眼前一直打招呼)(只有1公尺的距離，居然沒看到)，這個站我們休息的特別久就是只想要好好享受美食啦!

隧道，花樑鋼橋美不勝收

賽道進入最有特色的九號隧道及最美的花樑鋼橋，這不用說了，又殺了不少的記憶體，過了鋼橋，一隻又一隻的大砲不斷射來，動作已經讓你無法想到要擺什麼姿勢了，算一算五六隻，一個轉角 岩武柏醇出現啦，粉紅哥，粉紅哥不但拍照，我一回到家立馬私訓給我，太愛你了啦!最後的3公里下起了今天最大的雨勢，還好時間也不長，沒在怕的啦~我忘了 Paul Lu也有來，還好在進入隧道前相遇。

終點感人的一家人

所有的景點在最後不到1公里的花博豐原園區門口結束，順利的在5小時14分把富民哥帶回終點，讓富民哥先進終點，這對夫妻就在放閃，一直拍一直拍，我大聲的開口：「是沒看到我在後面哦？」美蘭姐 陳美蘭才發現說：「啊你怎麼在後面？」我說：「當然要讓你老公先進來啊！」嗚~~貼心的兒子幫爸爸戴上代表榮耀的花帽，另一個被圜圜戴上了。

初馬其實不難，平常有練不要爆衝一定能完成吃喝到飽初馬很難，一定要有人帶才可以~不然會吃到回不來。

#跟著淦哥跑#恭喜富民哥完成初馬

PS.後續補充，富民哥原本的初馬是萬金石，兒子對他說，把拔你要不要選一場先跑一次全馬？就這樣淦哥第一次看到老爸被兒子推坑跑全馬的~

陳志忠
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

賽事心得／花博馬拉松 高規格陪跑的驕傲與感動

2019-02-26 09:37

賽事心得／花博馬拉松 忍不住誘惑去吃烤乳豬就跑不快了

2019-02-26 09:56

帶小比跑旅台灣／花博馬拉松 好友陪伴快樂淋雨跑步

2019-02-26 09:45

賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇

2019-02-25 11:02

賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！

2019-02-25 10:55

賽事心得／台北超級馬拉松24小時賽 碰上橫紋肌溶解

2019-02-25 10:41

賽事心得／生涯11場馬拉松全紀錄

2019-02-25 10:28

賽事心得／熊本馬拉松 第一張海外馬完賽證書！

2019-02-25 10:21

賽事心得／金門馬拉松 嚐遍美食又破PB還願了！

2019-02-25 10:04

賽事心得／連3年來台灣跑金門馬 遲来的Sub430

2019-02-25 09:30

賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三

2019-02-24 16:36

路跑／花博馬拉松雨中開跑 視障跑者掌聲中抵終點

2019-02-24 15:20

賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物

2019-02-24 06:00

賽事心得／「人生初馬」 渣打香港馬拉松

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019年路跑初登場及格 高樹半馬開心

2019-02-24 06:00

賽事心得／高雄馬挑戰半馬 突圍鎖定220

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019大湖草莓馬 初馬初心

2019-02-24 06:00

賽事心得／2019熊本城馬拉松 馬到成功

2019-02-24 06:00

賽事心得／熊本城馬拉松海外初馬 充滿正能量與感動

2019-02-24 06:00

賽事心得／27回冲繩馬女子總排104 看到驕傲的小默老師

2019-02-24 06:00

布拉格馬拉松 跑在童話般的國度

2019-02-23 09:50

賽事心得／京都馬拉松 市民跑者努力破5的喜悅

2019-02-23 09:43

賽事心得／京都馬拉松 藝伎、和尚、高中啦啦隊讓人難忘

2019-02-23 09:34

賽事心得／高雄馬拉松 完成人生初馬

2019-02-23 09:27

日本人跑遍台灣／嘉義ZEPRO RUN 狂刷卡的快感！

2019-02-22 09:35

賽事心得／高雄馬拉松 從5到4超越去年的自己

2019-02-22 09:31

台灣唯一IAAF銀標賽事 萬金石馬拉松317開跑

2019-02-21 17:38

賽事心得／香港渣打馬 挑戰傳說中的魔鬼賽道突破PB

2019-02-21 12:00

賽事心得／金門馬拉松 吃課表雖辛苦但真的破4了！

2019-02-21 12:00

跑步知識／跑步該不該聽音樂？

2019-02-21 10:58

賽事心得／高雄馬拉松 姐跑的是意志力！

2019-02-21 10:43

賽事心得／高雄馬拉松 從358到319再見初馬的感動

2019-02-21 10:38

賽事心得／金門馬拉松 第一次在路協賽事中上凸

2019-02-21 10:01

賽事心得／熊本城馬拉松 應援團日本第一！

2019-02-21 09:48

賽事心得／京都馬拉松 美麗無傷完賽

2019-02-21 09:22

賽事心得／高雄馬拉松 補給很OK、廁所太少

2019-02-20 13:00

賽事心得／高雄馬拉松 感謝亦師亦友的教練們

2019-02-20 13:00

賽事心得／嘉義Zepro半程馬拉松 無心插柳破PB

2019-02-20 12:00

賽事心得／熊本城馬拉松 攻城人讓崩潰！

2019-02-20 12:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融8戰打擊率破6成 日媒：恐怖的大王

2019-02-25 10:29

NBA／為林書豪抱屈 魔術教頭：他攻守兼備

2019-02-25 11:44

HBL／能仁大勝光復 衛冕軍松山確定遭淘汰

2019-02-25 18:54

HBL／最難過的一戰 松山落淚奪勝

2019-02-25 21:27

NBA／華頓未搭上巴士引揣測 湖人官方出面回應

2019-02-25 10:47

HBL／107球季結束 黃萬隆預約再戰10年

2019-02-25 23:24

HBL／高苑力退南湖拚下第4勝 看轉播等4強

2019-02-25 14:34

NBA／湖人勝率跌出5成 詹姆斯：球隊欠缺急迫感

2019-02-25 11:02

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

世界盃／29國晉級 歐美賽區競逐最後名額

2019-02-25 14:44

NBA／馬刺慘遭尼克痛擊 近7戰吞下6敗

2019-02-25 11:35

NBA／尼克終結主場18連敗紀錄 奧斯卡頒獎也要提

2019-02-25 15:50

MLB／年薪6.5億黃金板凳 艾爾斯柏瑞開季恐無望

2019-02-25 15:02

MLB／馬恰多身價超嚇人 這4人平均年薪還贏他

2019-02-25 19:42

HBL／小綠綠北一女退苗商 從資格賽重返4強

2019-02-25 17:19

中職／陳傑憲加薪33趴 3年約從40萬元起跳

2019-02-25 18:00

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

世界盃／布拉契飆41分 助菲律賓搶下會內賽門票

2019-02-25 14:43

MLB／林子偉熱身賽再先發 連兩戰敲安

2019-02-26 08:07

MLB／狄葛隆春訓首戰飆156公里 大都會教頭：嚇到我

2019-02-25 11:49

NBA／找林書豪使用說明 暴龍主帥：出手更果決

2019-02-26 09:29

MLB／拒絕基特邀約 派提特留在洋基當顧問

2019-02-26 08:10

圖／HBL能仁全勝晉級四強 松山被淘汰

2019-02-25 18:57

HBL／重返4強卻傷主將 小綠綠後衛送醫

2019-02-25 19:50

NBA／今日戰績表 暴龍失常輸魔術中止7連勝

2019-02-25 11:14

NBA／禁區雙雄領軍擊潰快艇 金塊4連勝到手

2019-02-25 10:42

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

HBL／松山3連霸夢碎 馬建豪自責落淚

2019-02-26 00:36

HBL／不管晉級狀況 能仁15連勝：能贏就贏

2019-02-25 20:13

UBA／最後一刻才放進12人名單 韓杰諭助國體退文化

2019-02-25 17:56

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45

中職／猿隊選秀首輪指名翁瑋均 對英雄投5局奪勝

2019-02-25 17:11

圖／HBL壓軸戰松山雖勝出 卻無緣晉級四強

2019-02-25 21:24

中職／3年約月薪40萬起跳 陳傑憲「薪」安了

2019-02-26 00:58

日職／對決猿隊倒數3天 樂天王牌則本昂大不來了

2019-02-25 16:21

HBL／帶教頭去小巨蛋 北一女蟄伏3年重返4強

2019-02-26 00:46

NBA／尼克主場贏了 教頭：籃球之神終會眷顧

2019-02-26 00:52

UBA／現身健行科大觀賽 梅奧力挺教練王志群

2019-02-25 14:04

MLB／報復藍鳥釋出 土洛威斯基第2球就開轟

2019-02-26 08:59

世界盃／走出打架風暴 菲律賓取得會內賽門票

2019-02-25 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top