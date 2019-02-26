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賽事心得／花博馬拉松 忍不住誘惑去吃烤乳豬就跑不快了

2019-02-26 09:56運動筆記 吳星

有沒有最近路跑都遇到下雨的八卦？早上5:00起床，聽到雨聲馬上眼神死今天跑的又是我的主場，豐原體育場開跑最常練習的地方！雖然幾個月才來跑一次...而且，去年這場全馬是我最慢的成績喔（主場？)

這次比較早來，把操場都晃過了一遍登登，這次沒有抽獎，虧我昨天花錢洗白，把點數都點運氣了。

起跑時還下著微雨，真的是邊跑邊抖花博馬實在是人山人海，一開始被卡兵卡爆了。跑到7、8公里的時候，發現一堆人在大叫和圍觀。我想說呢嘛叭唭，跑步不跑步卡在那邊。結果發現對面回程路線，有5隻烤乳豬在那邊轉= ='整頭豬轉呀轉，一堆人都嘴砲說想去對面吃豬。

我心想：「今天我一定要破PB，等等不能被那頭豬給誘惑了。」9K時有一個超級無敵大下坡超級陡，不拉手煞車不行，加速就衝下山了（野豬騎士來囉！)。跑到中部科學工業園區那邊，有個岔路42K往上坡跑，22K往右跑，此時心想還好我報22K，夭壽骨冷接著就看到熟悉的小路和櫻花，此時腦中只浮現：「泰安站到了。」

發現有點可惜，22K並沒有繞進泰安的主要櫻花區和熱鬧老街，想去年還在那邊黃金衝刺撞民眾和吃烤香腸呢！折返點後，我已經做好往生的準備了，剛剛超爽的大下坡，馬上變成超可怕的大上坡，哇，真的很陡呀！當我是抖M呀，頭快抬到90度了呀爬到一半發現有位下坡的阿伯好像跌倒了，膝蓋流血，還好有醫護跑者幫他處理跑著跑著！！！

烤乳豬出現了！前面跑者已在享用美食滿滿的烤乳豬切片，放在盤子上，有人牙籤戳肉的手速已經快到我看不見不行，我今天要破PB，我得繼續往前跑，「嗯真香！還是...好吃。」

回程經過泰安鐵路文化園區、后里馬場園區、九號隧道，頗有FU的。不過吃了幾片肉後，怎麼跑都跑不快，就是了到達終點後，在會場喝了5杯蜂蜜檸檬，沒想到全身都好了。

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#烤乳豬轉呀轉#真香#臺中世界花卉博覽會國際馬拉松#台中花博馬拉松#馬拉松#路跑#22K

騎士
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