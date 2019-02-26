帶小比跑旅台灣／花博馬拉松 好友陪伴快樂淋雨跑步

2019-02-26 09:45 運動筆記 陳嘉齡



上星期日託陳撼宇大哥和陳春方大哥的福，讓我們有榮幸去參加台中花博馬拉松。因為，有了上個月葫蘆墩難停車的經驗，所以我4點多就到達會場。就近在附近找到好停車的地方，然後步行前往會場。

當我正慶幸台中沒下雨的時候，老天爺卻哭了，我只好回頭拿雨傘和小比推車的遮雨棚，再回去會場。因為那時候正在下雨，幸好陳建華大哥有擺攤，所以讓我們有地方躲雨，陳大哥怕我們會冷還拿了好幾包暖暖包讓我們保暖，在這裡很謝謝他和Tony Chen哥。另外，春方大哥也好心的讓我和朋友們可以有地方借放東西，在這裡真的很謝謝大哥，也謝謝他把我當小妹一樣的關心我。

當開賽時間距離愈來愈近，人潮也愈來愈多，但雨也愈下愈大，讓我有在雨中淋雨的心理準備。聽說這次的人數有一萬多人，所以要找認識的跑友，並不容易，又加上下雨，所以我們只能待在春方大哥的帳篷等待開賽。這次，黑馬吳孝哲腳受傷的關係，所以這次他也降速陪我們跑，而佳珍的朋友鄭中誠也加入了推小比的行列。

一開賽，因為人潮眾多，所以到出口快要四分多鐘，因為怕黑馬弟弟腳會不舒服，所以在補給站的時候，我請中誠幫我推小比，讓黑馬可以休息。

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大夥就說說笑笑的到達九號隧道，距離約2公里的路程，因為有半馬的跑者跟我們一起前進，賽道是很擁擠的，又加上悶熱，我們一直拼命前進，想離開隧道趕緊出去。題外話，在隧道內我們也拍了搞笑的網美照，大家快笑死了。

出隧道口之後，小比不知道是不是吹到冷風的關係，整個人開始狂咳，他拼命的想把痰咳出來，卻咳到吐，幸好佳珍有準備小毛巾，孝哲也有帶衛生紙，讓我可以幫小比擦乾淨，我們才繼續前進。經過鐵橋之後，到達補給站，補給站的人很多，所以我們在簡單的吃過東西之後，又開始前進。

賽道沿途的山櫻花都開了，所以景色也很漂亮，我們的腳步也不覺輕快起來。在最後3K左右，有熱情的啦啦隊及樂隊為大家加油打氣。因為天氣很冷，在到達最後一個補給站竟然有玉米濃湯可以喝炸蕃薯可以吃，真的是太幸福了。

我們在補充體力之後，便愉快的加快腳步，完成了這個賽事。再一次謝謝孝哲和中誠，怕我太累幫我推小比完成這場賽事。

謝謝沿途加油的跑者。謝謝辛苦的志工和攝影師在雨中為大家服務。#2018台中花博馬拉松#用雙腳帶小比跑旅台灣