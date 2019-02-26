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賽事心得／花博馬拉松 高規格陪跑的驕傲與感動

2019-02-26 09:37運動筆記 Chen Angel

2019.2.24 我完成人生第二場全馬。

四個月前我約著寶貝學生和隊友一起挑戰名古屋女子馬，結果竟然是我不能去⋯😢

教練應該是誤會我很想跑全馬（我明明想要完賽項鍊想去玩）😂，鼓勵我報一場全馬，於是展開了16週的長課表。在工作、家庭、陪伴小孩之餘要擠出練習時間真的不容易，這要感謝支持我的帥氣老公、愛小孩的婆婆！

一週2次的輕鬆跑和週末團練的長課表，教練建議我開始養成做筆記的習慣，紀錄體感和狀態。偶爾假日無法出席團練，只能自己找時間練長課表，貼心的寶貝學生嘉馨、單身帥學弟總是無私的來陪伴我一起練，從天氣嚴熱練到寒流來，我看到團隊支持的力量、為自己能堅持而感動。

比賽前一天抱怨著補班補課，看著教練一直在群組上提醒裝備、賽前飲食、下雨的注意事項，到了晚上11點了還睡不著，其實我緊張了😂😂，準備了幾個月，我到底會跑多久順利完賽？！

高規格護駕陪跑：（何其有幸）

比賽當天4:00起床，4:30吃早餐，5:00出發，6:00熱身，6:20分靠近起跑區，教練交代學弟前導，老公和教練後面包夾，避免我被人群絆倒。鳴槍起跑後，慢一點、不要急、跟平常輕鬆跑一樣就好，教練一直在旁邊提醒著，然後補一句：「3K之後要靠自己穩定配速嘿，不然跑完我就燒聲了」，沿路3個帥哥一直吃補給，玉米、雞翅、大腸包小腸，一直說好好吃，我白眼翻過數百回合！

12K經過7-11跑進去廁所，出來之後發現學弟不舒服要跳車（沒關係你還有下一場要陪），每一次停下來再跑，教練一直提醒著慢慢開始就會進入配速，放鬆、放鬆、放鬆、上坡不要急不要跨大步、下坡步頻放慢、要喝水、放鬆、手放鬆後再挺胸重來一次（os我想教練還是會燒聲吧😂😂）。

21K過去了，2:08，怎麼那麼快就21了，教練說要跑到37K還能有現在的配速，喔！那是什麼感覺啊？啊哉！30K我的屁股酸了，看到天堂路超級陡坡，34K..怎麼那麼久還沒到，37K..整個腰和臀部痠，之後的每一K我吵著教練再慢一點，40K..我真的快要不行了可以慢一點嗎，41K看到嘉馨來陪跑最後一公里很開心但是沒有力氣笑，終點為什麼那麼遠，42K進入終點前聽到隊友的加油打氣聲，用盡力氣跑完，滿滿滿滿的感動！

4:19:15 原來是這種感覺，我得好好尊敬全馬，練好再來！

「用自己可以跑完全程的配速」是教練送我們的禮物，但是我有升等高規格陪跑（驕傲）！謝謝適銓大哥兼教練、謝謝親愛的隊友❤️，讓我們一起跑下去！

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