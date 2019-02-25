賽事心得／高雄馬拉松 傲骨傻妻的抉擇

2019-02-25 11:02 運動筆記 Zoe Lee



人算真的不如天算，每場賽事從報名至開跑當日之間的變數實在太大了，相信許多跑友都有類似臨場必須棄賽的經驗。

因有老同學在高雄不斷用FB放送美食誘惑，又自我想像高舉雙手跑進世運主場館，接受眾人歡呼的模樣不斷出現在腦海，天啊！如此神勇的姿態，只應天上人間高雄有。

於是，2018年11月就報名了第10週年紀念品豐富的高雄馬，然後高鐵票搶到了，靠近世運主場館的飯店也訂了，萬事俱備下，獨因我和阿伯的肉腳有欠東風，都出了點狀況而憂心忡忡！

阿伯可能是被鎮西保祖靈54K鎖了小腿後肌肉，而我則是被足底筋膜炎纏上，再加上年初因家事及公事繁忙，1月及2月的練跑量加起來只有32K咪咪，這種數字真的很羞羞臉，不曉得該拿哪隻腳去跑期待了3個月的高雄馬啊？！

行前，阿伯和我就將此行定調為拜訪老同學，單純享受二天一夜的高雄之旅，高雄馬應該是鐵定要棄賽了！

阿伯說如果可以，就跑個超半馬25K直接彎進主場館也很不錯，反正主辦單位佛心來著，即使未完賽，

除了完賽證書以外的紀念品、獎牌、完賽T都可以領，10週年大家開心就好的概念吧！

但大嬸沒信心的說：25K？這是要老命嗎，可能5K就可上回收車了。

阿伯也說：那就看事辦事吧！不管是5K或13K處上回收車體驗一下也都不錯。

然後，我們就高高興興的出發直奔高雄嘍～～～

第一天坐高鐵南下，我們走訪了蓮池潭，駁二特區藝文，美麗島站打卡景點，棧貳庫海港風情，衛武營夕陽美景，六合觀光夜市美食等等…..

一天走下來足底筋膜炎又發作了，在六合夜市藥房配了止痛消炎藥，睡前先吞一包吧！

早上起床感覺腳好像稍稍緩解了些，可是大嬸即使心知肚明要棄賽了，卻仍忖度不安～

手機臂套沒帶～～原本不準備跑的啊，所以用手拿著很不習慣，

運動型太陽眼鏡沒帶～～原本不準備跑的啊，所以只能用普通太陽眼鏡充數，

這簡直是什麼都沒準備好的狀態啊！

有人說槍聲響起，什麼痛都會抛諸腦後的，真的嗎?

槍聲響起了，伴著大會音樂what’s up，

hey ! hey! hey! 是啊 I say hey what’s going on…

過了5分多鐘，走了500公尺後才經過起跑點，

前3K即使和強大的人龍一起跑著，心跳率起來了，但速度卻一直出不來，

到4K時，阿伯說小腿又結結做一丸啦，不舒服感來了，說：不～跑～了

大嬸有點傻了，怎麼比我還早投降呢？

不～大嬸我還想要再撐一下下，4K後，我和阿伯就正式分道揚鑣柳～～

可是不對啊，大嬸身上啥都沒有誒，預備用的2包BCAA都在阿伯身上啊！

沒關係啦，反正國外馬都曾跑散過，高雄沒在怕的啦！

阿伯心中或許掂算著，這小肉腳可能也跑不遠，沒多久就會追上了吧～～

就這樣我慢慢地、每踏一步就想著足底沒事～足底沒事～小心翼翼的跑著

一路下來經過中山一路的文藝小哥們的音樂演奏

沿途好多學校組成的加油團，實在不輸國外馬誒，然後過馬路時，還有許多喇叭聲為跑友們加油，高雄的朋友果然很熱情（喂～那不是加油聲啦，是抗議的喇叭聲）（真的嗎？大嬸一直以為那是另類的加油聲誒，如果，真有妨礙到高雄的朋友，說聲對不起哦）謝謝這些加油團們～

看到85大樓了，差不多10k了吧

沒想到原本不跑的，居然可以跑到12K，在五福二路上向右看到愛河，向左和海洋文化流行音樂中心打聲招呼，我的足底要乖乖

這是哪兒已不復記，只聽傳來天上美聲，可愛的小朋友，謝謝你們哦！

經過高雄港牌樓，駁二特區，應該也有13K了吧，這已經遠遠超出大嬸原先預定要跑的距離了

感謝高雄市政府貼心的準備灑水車，普天同慶，聖水降臨，拯救良民啊！（感謝圖中大哥配合演出）

人生到處知何似？應似飛鴻踏雪泥（還有閑情雅興？很好）看看這拿著人生旗的人生哥啊，不就一直在我身邊忽前忽後，人生啊，即使我偶然地，如此地，不知斤兩地，飛離阿伯踏上這高雄美麗的所在，但我的阿伯如今何在呢，人生有沒有這麼難？

感覺高雄市各國高中都出動了吧（是不是可以有愛校記點點？？哈哈哈）

真的，高雄馬，我覺得比臺北馬還用心誒（沒辦法，北高二市一定要比一下）

來到19K了吧，果貿社區圓弧形建築很有香港蜂窩式住宅懷舊風格，裡面還有好多棟建築，超想進去取景拍網美照的（喂～大嬸你在路跑啊）

沿著城峰路，看到道地葱油餅，好想吃啊，一路的城門直到鳳山縣舊城東門，這應是古蹟吧，看得我目不暇給。

蓮池邊阿公阿媽熱情又敬業的鼓吹，至此差不多也有半馬了，以前自主練習時也還不至於這麼累，此時叮叮咚咚鼓吹聲，怎奈我卻有種～～升天駕鶴的感覺呢??（果然是恁家阿媽都比我強！）

終於來到軍校路，已接近25K，超半馬跑者就快可以進場了！

向右彎or向前行??此時此刻，大嬸面臨人生最重要的抉擇～～

向右彎進世運主場館嗎？

以3小時30分之姿別著全馬選手號碼布，如此這般跑進主場館，哇哇哇，女B組女總字輩進場了，喔～～天呀～～在眾人夾道歡呼下，然後居然是只跑了25K棄賽的，瞬間臉腫腫…囧囧囧...我不敢想像！

向前繼續剩下的17K嗎？

用2小時30分完成最後的17K，對一般選手來說是腳到擒來易如反掌的事吧，但對一個已跑走25K又足底不舒服的大嬸，卻有些困難，因為這代表必須用150分鐘完成17K，也就是至少平均要8分速多一點，才能安全過關，明知已勢不可為，但想到年初89歲才剛離世的父親，也差不多是在半百年紀才開始跑步運動，直到75歲不再運動後，身體機能一下就退化了。我想，我要活，我要動，天上的老爸請給我力量，讓我完成這場練習不足原本想要棄賽的路跑，好嗎?在天上的你，一定知道此時此刻你的小女兒，只剩一點倔強傲骨，就讓傻女兒我向前行吧！

就這麼對老爸的念想，我向前行了～

和25k選手一分流後，才發覺人潮一下子變好少，真有前不見古人，後不見來者，念天地之悠悠，獨愴然而淚下....的悲啊~

唯一可堪欣慰的，就算殘兵弱將所剩無幾，但高雄市政府仍秉持著～～絕對不可放棄戰到最後的一兵一卒，於是，在落後如此之多的賽道上，我居然還可喝到雞精．雞精．雞精啊～這絕對是沙漠甘泉無誤，而且沿途水果飲料都不缺，補給站沒有提早撤退的。

不得不說，高雄市真的是個偉大的城市啊，私補．公補．加油團．都好棒棒～

真的，高雄馬，我覺得比臺北馬還用心誒

真的，高雄馬，我覺得比臺北馬還用心誒（總共說三次了）

28K多和對向已跑了35K的選手交錯而過，感覺他們都報以同情的眼光：大嬸還在這哦，這樣下去會被關門的啊！

沒辦法啊，跑不起來，就看風景唄～

各位跑友看倌們，你們有我看風景看得如此詳細的嗎？有比我曬太陽曬得久的嗎？

有我照像照得如此之多的嗎？我照得手機都沒電了，都比長頸鹿．汪汪．．．還多了柳

你們一定是補給都來不及吃，就像風一樣地呼嘯而過吧！

路邊的風景和野花是啥都不知？你們這樣跑，快樂嗎？你們這樣跑，對得起自己嗎？（大嬸～你真的很阿Q哦，別再駡街了）

唉！好吧．．．．沒想到這轉進去的風景還真是～～無限遼濶啊，怎麼都沒個盡頭，是到底還要多久才能到35K那個交錯點？好想哭….

到了梓官漁港，原來這就是在去年選舉辯論時炒得火熱的地方，照完最後一張照片，傳了簡訊告知同學還在奮鬥中，來不及去吃中餐，手機也沒電了。

說實在的，梓官空氣真的很糟，配著毒辣的太陽，我居然錯過了拿第二個信物的地方(蚵仔寮?)，我沒本事切西瓜啊！一直到39K時，我都還狐疑著，為何還沒發第二個信物?看看身邊的跑友都有2條信物了，一問之下才知，啊~~傻的咧，不過，反正也沒差了啦～哈哈哈

居然還有本事笑，人生海海不過如此（人生哥早不知跑到哪了），自己跑的開心最重要啦。再來轉到市區，紅綠燈好多啊，真的是體貼我們這群跑不起來的殘兵，正好休息，連走都不用走了咧～哈哈

但心中其實是有些急的，一路上猛看手錶，心中os一堆，如果再快一點我就可以完賽了，老爸再給我10分鐘，好不好？我一定可以完賽的，老爸你才剛上去不久，法力還不夠，是不是？哈…連怪老爸法力不夠的想法都來了咧～～

最後，終於轉進世運大道，想說也已經42k了，但世運大道是沒人性的無盡頭嗎，我忘了早上500公尺才經過起跑點，所以是還有遙遙700公尺在等著我，人行道上早已完賽的跑友都在大聲的喊著：加油啊～轉個彎就到了哦～加油啊～

我內心xxx的咧（大嬸完全扯下了平日優雅氣質的假面具），好機車的說法啊，誰不知，跑界的轉個彎就到了，都是騙人的啦～

這700公尺，就是讓我落馬的關鍵啦～（怨天怨地怨主辦單位，真的都是剛剛好而已柳）

終於進世運會場了，突然百感交集，看到在場外等我的阿伯和想著法力不夠的天上老爸，我生命中最重要的二位男人，忍不住掩面哭了（為何和之前想像的都不一樣啦）

跑起來，跑起來，我要跑起來，我好想跑，我好想跑（請模擬記者徐展元哭得稀里花啦之我好想贏韓國的畫面），我落馬了，但完成了一場和自己心志體力交戰的高雄馬，誰能比我強，比我倔強，比我傻．．．

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這得來不易的殘念證書，可不是任何人都能擁有的，彌足珍貴！就大方的借各位英勇跑者們聞香一下…

後記一：

原本想要棄賽的，預計中午會抵達巨蛋招待所同學家享用中餐和下午茶，快10點時，我還在豔陽下奮鬥，傳了簡訊給同學，我無福吃到中餐，只能下午茶了。同學準備了自製的糕點、果汁、咖啡、迎賓高梁、私釀梅酒、雞翅，這一下午和老同學及新跑友敘舊話家常，從初馬談到落馬好不快樂，這才是高雄此行最重要的事（新跑友洪同學南投鐵人，很帥吧，不到4小時就完賽了，還享用了一大盆吃到喉嚨脖子的家常麵，跑得快和跑得慢的差別就在此啦），感謝同學熱情款待，最強補給在巨蛋招待所無疑！

後記二：

相信許多人都會說，馬場永遠都在，別輕易挑戰自己的體能，真的，阿伯是睿智的，適時的放棄也是一種勇氣。阿伯跑了4k，在25k向右彎回世運館，時間已4小時19分08秒，騙到一張世紀大騙照，他說，這恐怕是他這輩子都難以達到的數字！（英雄氣短莫此為甚….好愁悵）

而大嬸是傻氣的，原本已困擾２個多月的足底筋膜炎，經過高雄馬，本以為慘了，應該會更加劇痛吧！沒想到跑後一星期，感覺居然好像好了七八十，有人說哪裡弱就練哪裡，給它跑到好為止，難道就是這樣嗎？！